Більше громадського транспорту, менше забудови, приватизація комунальних підприємств та Музей агресії Росії проти України — саме таким бачить Сергій Притула Київ у майбутньому.

Шоумен Сергій Притула, який буде балотуватися на мера столиці України презентував свою програму "Київ без напрягів". Він каже, що жителі столиці перебувають у постійному стресі та стикаються з безліччю "напрягів". Сайт 24 каналу розповідає, що пропонує Притула своїм виборцям та як хоче змінити столицю.

Сергій Притула балотується від партії "Голос" та не може похизуватися своєю індивідуальною програмою. На його особистому передвиборчому сайті один документ — для нього та для всієї команди, яка буде балотуватися у Київраду. Тож партія розробила дорожню карту, яка складається з чотирьох основних пунктів, розповідаємо детальніше про кожен з них.

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Професійне управління та панування

Команда "Голосу" запевняє, що містом має керувати громада, тому вони пропонують збільшити роль органів самоорганізації населення, розширити участь громади у формуванні планів та бюджетів розвитку, створити просвітницьку програму з розвитку місцевого самоврядування, щоб більше киян долучалися до прийняття рішень.

Окрім цього у програмі обіцяють проводити незалежну експертизу всіх проектів з будівництва та реконструкції та провести інвентаризацію всіх комунальних підприємства Києва, щоб ліквідувати непотрібні. Також буде проведена приватизація всіх непрофільних комунальних підприємств, аби ліквідувати "годівниці" для чиновників.

Сергій Притула також хоче забезпечити розвиток муніципальної поліції та її співпрацю з Національною поліцією України, впровадити програму безпеки дорожнього руху. Планують також розробити ефективну програму профілактики злочинів: вулиці будуть більш освітленими, а встановлені відеокамери почнуть працювати.

Одна з цілей команди "Голосу" — зупинити хаотичну забудову Києва. Будівництво нових житлових масивів та житлових комплексів буде проводитися тільки за умови створення відповідної соціальної та транспортної інфраструктури (садочки, школи, лікарні, дороги). А також планують відновити самобутність Старого Києва.

Під громадський та експертний контроль поставлять якість та ціну комунальних послуг, вивозу сміття, освітлення вулиць, прибирання та благоустрою. Буде поведений незалежний аудит на міських комунальних монополіях, а застарілі комунікації замінять для підвищення якості води.

Сергій Притула / Фото facebook-сторінка партії "Голос"

Київ – динамічне місто

У цьому блоці Притула та його команда говорять про розвиток транспортної системи. Так, планують розвивати інфраструктуру, яка буде зручною для всіх: пішоходів, водіїв, велосипедистів.

Обіцяють:

збільшити частоту руху громадського транспорту на 30% за 5 років за рахунок купівлі нових автобусів, тролейбусів та трамваїв;

створити та реалізувати концепцію розвитку мережі швидкісного трамваю, шляхом об’єднання трамвайних систем Лівого і Правого берегів Києва, будування швидкісного трамваю з Троєщини на правий берег;

забезпечити доступність громадського транспорту та пішохідної інфраструктури для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з колясками, а також зробить доступним соціальний транспорт з відповідною комплектацією в кожний район столиці;

створити мережу велосипедних маршрутів;

розвивати мережу перехоплюючих паркінгів на ключових станціях метро.

зобов’язати забудовників при будівництві житла, офісів чи ТРЦ забезпечувати відповідну кількість паркувальних місць;

зробити будівництво об’їзної дороги навколо Києва пріоритетним стратегічним інфраструктурним проектом.

Київ – місто чистого повітря та води

В екологічному блоці своєї програми Притула обіцяє створити ефективну систему моніторингу якості повітря та води, яка регулярно оновлюється онлайн, впровадити міську програму очистки річок та озер та екологічної безпеки Дніпра та заборонити знищення зелених зон та насаджень.

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Також планують завершити реконструкцію Бортницької станції аерації та розробити проєкт збалансованого розвитку київських островів.

Київ – місто гармонійного розвитку

Цей блок кандидата присвячений зв’язкам з бізнесом, освіті та медицині. Тому тут акцентують увагу на проведенні прозорих аукціонів для оренди та продажу комунального майна, створенні прозорої міської програми зайнятості для людей з інвалідністю та створенні умов для залучення бізнесу до вирішення міських проблем.

Планують ремонтувати медичні установи та поліклініки, а також садочки та школи. Ще один пункт — це впровадження прозорої системи грантового фінансування культурних, просвітницьких та спортивних проектів – театрів, галерей, фестивалей.

Якщо говорити про більш конкретні цілі, то у "Голосі" пропонують створити Культурні Центри, які будуть поєднувати функції бібліотеки, будинку культури, центру інформаційних технологій; та Музей агресії Росії проти України.