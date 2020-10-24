Жители Волынской области возлагают на местные выборы 2020 большие надежды. В регионе накопилось очень много проблем, которые, в первую очередь, должны решать именно местные власти.

Украинцы в быту сталкиваются с целым рядом проблем, которые никак не решаются вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Для всей страны типичными бедами являются высокий уровень коррупции, безработицы и низкое качество тех услуг, которые человек получает от государства. Среди них некачественная медицина, небольшой размер пенсий и других социальных выплат. А также война с Россией.

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Некоторые из этих проблем, как война или политическая нестабильность, зависят в основном от общегосударственной политики. Зато на местном уровне можно хотя бы частично решить вопрос с качеством медицины, местных дорог и социальных услуг, которые предоставляются органами местного самоуправления. Впрочем, есть и типичные только для Волыни местные проблемы, ответ на которые должны дать местные выборы.

Прежде всего, речь об отсутствии избранного общиной мэра областного центра. Предыдущий городской председатель Николай Романюк умер еще в начале 2017 года, а досрочные выборы в Луцке, в котором проживает около четверти всех волынян, так и не проводились. Поэтому, лишь очередные местные выборы, которые состоятся 25 октября, дадут жителям областного центра возможность выбрать себе власть, а также создать предпосылки для решения других проблем области и отдельных районов и общин.

Областные и районные советы

Придя на избирательные участки волыняне получат сразу несколько избирательных бюллетеней. По первому из них все жители области которые будут иметь право голоса на день голосования, а таких в области около 773 тысяч, будут выбирать 64 депутатов областного совета.

Местные выборы 2020 на Волыни / инфографика Центра совместных действий

В отличие от предыдущих местных выборов 2015 года, на которых волыняне выбрали аж 16 районных советов, теперь их будет значительно меньше – всего 4. Дело в том, что недавно произошли изменения в разделении районов в пределах областей. Вся Волынская область теперь поделена на четыре района – Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский и Луцкий. Меньше всего – 38 депутатов будет в Камень-Каширском районном совете, в Ковельской и Владимир-Волынском их будет по 42, а в Луцком – 54.

Задачи, для выполнения которых существуют районные и областные советы, являются похожими. Они утверждают местные бюджеты района или области, которые готовят государственные администрации соответствующего уровня. Средства этих бюджетов используются двумя путями: либо областью или районом на осуществление собственных полномочий, либо распределяются между территориальными общинами, которые входят в их состав. За такие средства на местах реализуют общие для всего края программы экономического, социального или культурного развития.

Областной и районные бюджеты наполняются благодаря местным налогам и сборам и путем субвенций или дотаций из государственного бюджета. Например, сумма расходов бюджета Волынской области в прошлом году составила почти 6,3 миллиарда гривен. Благодаря децентрализации значительной долей этих средств распоряжаются органы местного самоуправления. Зато роль местных государственных администраций и их влияние на финансы на местах существенно сократилась.

Другой важной функцией областных и районных советов управления общей собственностью территориальных общин. Такими объектами могут быть больницы и поликлиники, библиотеки, дома культуры и театры, учреждения образования или коммунальные предприятия, которые поставляют жителям воду или тепловую энергию. Например, область управляет Волынским медицинским институтом, а Камень-Каширская районная рада руководит деятельностью своей центральной районной больницы.

Также, областные и районные советы устанавливают тарифы на те жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляют принадлежащие им коммунальные предприятия. Чаще всего – это вывоз твердых бытовых отходов и водоснабжение.

Владимир Зеленский во время визита на Волынь

Кроме денег и имущества у советов областей и районов есть полномочия контролировать деятельность местной исполнительной власти. Президент должен рассмотреть вопрос об отставке председателя районной или областной государственной администрации, если большинство от состава соответствующей совета выразит ему недоверие. А если такое решение поддержит две трети депутатов – отправить его в отставку. Такие полномочия дают местным общинам возможность защищаться от злоупотреблений со стороны представителей центральной власти на местах.

Председатели и советы общин

Предстоящие местные выборы завершат процесс объединения территориальных общин, которые являются самым низким звеном административного устройства государства. В Волынской области таких общин будет аж 54. Среди них 11 городских, 18 поселковых и 25 сельских. В каждой из них жители будут выбирать депутатов совета общины и председателя.

В городском совете Луцка будет 42 депутата, в Ковеле – 38, в городских советах Камень-Каширского, Владимира-Волынского и Нововолынска – по 34. Зато всамой маленькой по населению области Сереховичевськой сельской общине Ковельского района будут избраны лишь 22 депутата, как и в других общинах где избирателей менее десяти тысяч. В каждой из общин будут выбирать также городского, поселкового или сельского голову.

Вместе с объединением общин и сокращением количества районов в областях за последние годы произошли коренные изменения в распределении полномочий между государством и местными общинами. В результате реформы децентрализации на самый низкий уровень местной власти были переданы существенные рычаги власти и деньги, благодаря которым их можно применять на пользу своей общине. Поэтому голосуя в день выборов стоит понимать, что именно может делать совет общины и его голова, чтобы сделать рациональный выбор.

Из-за пандемии COVID-19 на первый план среди вопросов, которые тревожат украинцев вышла сфера здравоохранения. Власть общины имеет широкие полномочия, чтобы обеспечивать базовые потребности своих жителей в качественной медицине. Прежде всего, местный совет может принимать решение о создании, реорганизации, перепрофилировании или закрытии больниц. Также он отвечает за ремонт помещений и закупку оборудования. А самое главное, формирует руководство таких заведений, от которого зависит качество услуг, которые получат жители общины.

С приближением зимы традиционно увеличивается внимание людей к стоимости и качеству теплоснабжения и других жилищно-коммунальных услуг. В этой сфере власть территориальных общин вместе с советами районного и областного уровня утверждает часть тарифов. Кроме этого местные власти отвечают за качество питьевой воды, водоотведения и очистки сточных вод. А также обеспечивает в общине обращение с твердыми бытовыми отходами.

Также местная власть несет полную ответственность за состояние дорог и тротуаров в рамках общин. Именно на нее возложены обязанности планировать их расположение. При необходимости, местный совет может строить мосты и прокладывать новые дороги, следить за их состоянием и проводить необходимый ремонт. Поэтому если на вашей улице среди ям трудно найти асфальт, то жаловаться стоит именно на главу общины и местный совет, а не на Укравтодор или плодородную украинскую землю, которая пробивается сквозь асфальт.

Вместе с дорогами власть общины отвечает за организацию пассажирских перевозок в пределах общины. Для этого она может создавать коммунальные предприятия, предоставлять им необходимые средства для приобретения и обслуживания автобусов и троллейбусов. Также местный совет определяет стоимость проезда в местном транспорте и утверждает маршруты его движения.

Опосредованно органы местного самоуправления влияют на такие вещи, как привлекательность общины для инвестиций, туризма и даже уровень безработицы. Ведь от того насколько просто получить административные услуги, приобрести земельный участок или построить необходимое для бизнеса или туризма здание в значительной степени зависит хотят ли предприниматели работать в общине и привезут ли они в город дополнительных туристов. А именно такие вещи определяют, будут ли молодые волыняне иметь возможность работать дома или придется искать работу где-то в Польше.

Луцкая мэрия уже долго без руководителя

Решение любой из описанных проблем требует значительных средств, поэтому стоит понимать, что сейчас местные советы распоряжаются немалыми деньгами. Например, в прошлом году сводные расходы Луцка превысили 2,5 миллиарда гривен, а Ковеля – 842 миллиона гривен.

Кроме тех вещей, которые председатель общины может делать во взаимодействии с советом общины, он имеет еще самостоятельные полномочия. Председатель общины возглавляет исполком совета, который внедряет в жизнь и следит за реализацией решений Совета. Также он председательствует на заседаниях совета общины, влияет на повестку дня, то есть какие именно вопросы будут рассматривать депутаты, а какие нет. И он же формирует состав исполнительного органа Совета. Поэтому его должность является особенно ответственной.

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Приличный размер бюджетов и широкие полномочия местной власти позволяют ей решать значительный спектр проблем своих жителей не дожидаясь помощи от правительства или Верховной Рады. То, как на местах воспользуются возможностями, зависит в первую очередь от избирателей, потому что именно граждане голосуя формируют состав советов общины, района и области, а также выбирают глав своих общин.

Поэтому очень важно внимательно следить не только за предвыборной рекламой, но и за тем на сколько она отвечает полномочиям соответствующего совета или сельского, поселкового, городского головы. Иначе есть риск выбрать кота в мешке, или политика, который не ориентируется в том, что действительно нужно для развития его общины.

Автор: Назар Заболотный, аналитик Центра совместных действий для Громадське.Волынь