Жителі Волинської області покладають на місцеві вибори 2020 великі надії. У регіоні накопичилося дуже багато проблем, які, в першу чергу, має вирішувати саме місцева влада.

Українці у побуті стикаються із цілим рядом проблем, які ніяк не вирішуються ось вже протягом кількох десятиліть. Для всієї країни типовими бідами є високий рівень корупції, безробіття та низька якість тих послуг, які людина отримує від держави. Серед них неякісна медицина, невеликий розмір пенсій та інших соціальних виплат. А також війна з Росією.

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Деякі з цих проблем, як то війна чи політична нестабільність, залежать здебільшого від загальнодержавної політики. Натомість на місцевому рівні можна хоча б частково вирішити питання з якістю медицини, місцевих доріг та соціальних послуг, котрі надаються органами місцевого самоврядування. Втім є й типові лише для Волині місцеві проблеми, відповідь на котрі мають дати місцеві вибори.

Перш за все, мова про відсутність обраного громадою мера обласного центру. Попередній міський керманич Микола Романюк помер ще на початку 2017 року, а дочасні вибори у Луцьку, в якому мешкає близько чверті всіх волинян, так і не проводились. Тож, лише чергові місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, дадуть мешканцям обласного центру змогу обрати собі владу, а також створити передумови для вирішення інших проблем області та окремих районів і громад.

Обласна та районні ради

Прийшовши на виборчі дільниці волиняни отримають одразу декілька виборчих бюлетенів. За першим з них всі мешканці області які матимуть право голосу на день голосування, а таких в області близько 773 тисяч, обиратимуть 64 депутатів обласної ради.



Місцеві вибори 2020 на Волині / Інфографіка Центру спільних дій

На відміну від попередніх місцевих виборів 2015 року, на яких волиняни обрали аж 16 районних рад, тепер їх буде значно менше – всього 4. Справа в тому, що нещодавно відбулись зміни в поділі районів у межах областей. Вся Волинська область тепер поділена на чотири райони – Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький. Найменше – 38 депутатів буде в Камінь-Каширській районній раді, у Ковельській та Володимир-Волинській їх буде по 42, а в Луцькій – 54.

Завдання для виконання яких існують районні та обласні ради є схожими. Вони затверджують місцеві бюджети району чи області, які готують державні адміністрації відповідного рівня. Кошти цих бюджетів використовуються двома шляхами: або областю чи районом на здійснення власних повноважень, або розподіляються між територіальними громадами, які входять до їхнього складу. За такі кошти на місцях реалізують спільні для всього краю програми економічного, соціального чи культурного розвитку.

Обласний та районні бюджети наповнюються завдяки місцевим податкам і зборам та шляхом субвенцій чи дотацій з державного бюджету. Наприклад, сума видатків бюджету Волинської області у минулому році становила майже 6,3 мільярда гривень. Завдяки децентралізації значною часткою цих коштів розпоряджаються органи місцевого самоврядування. Натомість роль місцевих державних адміністрацій і їхній вплив на фінанси на місцях суттєво скоротилася.

Іншою важливою функцією обласних та районних рад є управління спільною власністю територіальних громад. Такими об’єктами можуть бути лікарні та поліклініки, бібліотеки, будинки культури та театри, заклади освіти чи комунальні підприємства, які постачають мешканцям воду або теплову енергію. Наприклад, область управляє Волинським медичним інститутом, а Камінь-Каширська районна рада керує діяльністю своєї центральної районної лікарні.

Також, обласні та районні ради встановлюють тарифи на ті житлово-комунальні послуги, які надають належні їм комунальні підприємства. Найчастіше – це вивезення твердих побутових відходів та водопостачання.



Володимир Зеленський під час візиту на Волинь

Окрім грошей і майна у рад областей та районів є повноваження контролювати діяльність місцевої виконавчої влади. Президент має розглянути питання про відставку голови районної чи обласної державної адміністрації, якщо більшість від складу відповідною ради висловить йому недовіру. А якщо таке рішення підтримає дві третини депутатів – відправити його у відставку. Таке повноваження дає місцевим громадам змогу захищатись від зловживань з боку представників центральної влади на місцях.

Голови та ради громад

Майбутні місцеві вибори завершать процес об’єднання територіальних громад, які є найнижчою ланкою адміністративного устрою держави. У Волинській області таких громад буде аж 54. Серед них 11 міських, 18 селищних та 25 сільських. У кожній з них мешканці обиратимуть депутатів ради громади та голову.

В міській раді Луцька буде 42 депутати, у Ковелі – 38, у міських радах Камінь-Каширського, Володимира-Волинського та Нововолинська – по 34. Натомість у найменшій за населенням в області Сереховичівській сільській громаді Ковельського району буде обрано лише 22 депутатів, як і у інших громадах де виборців менше за десять тисяч. У кожній з громад обиратимуть також міського, селищного чи сільського голову.

Разом із об’єднанням громад та скороченням кількості районів в областях за останні роки відбулись докорінні зміни в розподілі повноважень між державою та місцевими громадами. Внаслідок реформи децентралізації на найнижчий рівень місцевої влади були передані суттєві важелі влади та гроші, завдяки яким їх можна застосовувати на користь своїй громаді. Тому голосуючи у день виборів варто розуміти, що саме може робити рада громади і її голова, аби зробити раціональний вибір.

Через пандемію COVID-19 на перший план серед питань, які тривожать українців вийшла сфера охорони здоров’я. Влада громади має широкі повноваження аби забезпечувати базові потреби своїх мешканців у якісній медицині. Перш за все, місцева рада може приймати рішення про створення, реорганізацію, перепрофілювання чи закриття лікарень. Також вона відповідає за ремонт приміщень та за закупівлю обладнання. А найголовніше, вона формує керівництво таких закладів, від якого залежить якість послуг, які отримають мешканці громади.

З наближенням зими традиційно збільшується увага людей до вартості та якості теплопостачання та інших житлово-комунальних послуг. У цій сфері влада територіальних громад разом з радами районного та обласного рівня затверджує частину тарифів. Крім цього місцева влада відповідає за якість питної води, водовідведення та очистки стічних вод. А також забезпечує у громаді поводження із твердими побутовими відходами.

Також місцева влада несе повну відповідальність за стан доріг і тротуарів у межах громад. Саме на неї покладено обов’язки планувати їхнє розташування. За потреби, місцева рада може будувати мости і прокладати нові дороги, стежити за їхнім станом та проводити необхідний ремонт. Тому якщо на вашій вулиці серед ям важко знайти асфальт, то скаржитись варто саме на голову громади і місцеву раду, а не на Укравтодор чи родючу українську землю, яка пробивається крізь асфальт.

Разом із дорогами влада громади відповідає за організацію пасажирських перевезень в межах громади. Для цього вона може створювати комунальні підприємства, надавати їм необхідні кошти для придбання і обслуговування автобусів та тролейбусів. Також місцева рада визначає вартість проїзду в місцевому транспорті та затверджує маршрути його руху.

Опосередковано органи місцевого самоврядування впливають на такі речі, як привабливість громади для інвестицій, туризму та навіть на рівень безробіття. Адже від того наскільки просто отримати адміністративні послуги, придбати земельну ділянку чи побудувати необхідну для бізнесу або туризму будівлю значною мірою залежить чи хочуть підприємці працювати в громаді і чи привезуть вони в місто додаткових туристів. А саме такі речі визначають, чи будуть молоді волиняни мати змогу працювати вдома чи доведеться шукати роботу десь в Польщі.



Луцька мерія вже довго без керманича

Вирішення будь-якої з описаних проблем потребує значних коштів, тому варто розуміти, що зараз місцеві ради розпоряджаються немалими грішми. Наприклад, у минулому році зведені видатки Луцька перевищили 2,5 мільярда гривень, а Ковеля – 842 мільйони гривень.

Крім тих речей, які голова громади може робити у взаємодії з радою громади, він має ще самостійні повноваження. Голова громади очолює виконком ради, який впроваджує у життя та слідкує за реалізацією рішень ради. Також він головує на засіданнях ради громади, впливає на порядок денний, тобто які саме питання будуть розглядати депутати, а які ні. І він же формує склад виконавчого органу ради. Тому його посада є особливо відповідальною.

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Пристойний розмір бюджетів та широкі повноваження місцевої влади дають їй змогу вирішувати значний спектр проблем своїх мешканців не чекаючи допомоги від уряду чи Верховної Ради. Те, як на місцях скористаються можливостями, залежить в першу чергу від виборців, бо саме громадяни голосуючи формують склад рад громади, району та області, а також обирають голів своїх громад.

Тому дуже важливо уважно стежити не лише за передвиборчою рекламою, а й за тим на скільки вона відповідає повноваженням відповідної ради чи сільського, селищного, міського голови. Інакше є ризик вибрати кота в мішку, або політика, який не орієнтується у тому, що справді потрібно для розвитку його громади.

Автор: Назар Заболотний, аналітик Центру спільних дій для Громадське.Волинь