Фракция "Слуга народа", возможно, соберется на заседание 28 сентября. Участие в нем должны принять председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба. На заседании должны обсудить постановление о местных выборах, которое требует пересмотреть Россия.

Заседание перенесли из-за болезни Резникова

Как отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, следующая неделя не пленарная, поэтому возможность собраться будет в понедельник, 28 сентября, информирует Интерфакс-Украина.

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Отметим, что заседание фракции запланировали на 17 сентября, на нем должен присутствовать вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Однако встречу отменили из-за болезни чиновника.

В Резникова ангина. Никакой интриги, к сожалению нет. Просто Резников попросил подлечиться,

– рассказал Арахамия.

Что это за постановление о местных выборах, которое требовала изменить Россия

После переговоров политических советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября в Берлине представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную Раду предложения по изменению постановления о местных выборах, которые должны состояться 25 октября. В частности, о проведении местных выборов в ОРДЛО, что сейчас запрещено.

В Кремле утверждают, что постановление Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены другие условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Впоследствии председатель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не обещала вносить такое ​​изменения в постановление.

Почему на самом деле Россия хотела изменений в постановление

Представители России в минском и нормандском процессах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса, которые контролируют пророссийские боевики. Если бы Рада внесла изменения в постановление, то местные выборы провели бы и на оккупированном Донбассе, а это означало бы легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Каково действующее постановление о местных выборах