Фракція "Слуга народу", можливо, збереться на засідання 28 вересня. Участь у ньому мають взяти голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба. На засіданні мають обговорити постанову про місцеві вибори, яку вимагає переглянути Росія.

Засідання перенесли через хворобу Резнікова

Як зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, наступний тиждень не пленарний, отож можливість зібратись буде у понеділок, 28 вересня. інформує Інтерфакс-Україна.

До теми Єрмак запевняє, що Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори

Зазначимо, що засідання фракції запланували на 17 вересня, на ньому мав бути присутній віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Проте зустріч скасували через хворобу урядовця.

У Резнікова ангіна. Ніякої інтриги, на жаль немає. Просто Резніков попросив підлікуватись,

– розповів Арахамія.

Що це за постанова про місцеві вибори, яку вимагала змінити Росія

Після переговорів політичних радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня в Берліні представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо зміни постанови про місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня. Зокрема, щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО, що наразі заборонено.

У Кремлі стверджують, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не обіцяла вносити таку зміни до постанови.

Чому насправді Росія хотіла змін до постанови

Представники Росії у мінському та нормандському процесах домагаються від України провести вибори на окупованих територіях Донбасу, які контролюють проросійські бойовики. Якби Рада внесла зміни до постанови, то місцеві вибори провели б і на окупованому Донбасі, а це означало б легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

Якою є чинна постанова про місцеві вибори