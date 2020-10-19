Машину кандидата на должность главы Дрогобычской ОТГ Андрея Веселого подожгли утром 19 октября. Неизвестный мужчина бросил в машину бутылку с горючей жидкостью – Mercedes вспыхнул сразу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобиля Веселого. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как именно подожгли Mercedes Веселого

Сообщение о поджоге автомобиля поступило от 47-летнего местного жителя. В полиции не сообщили имени звонившего мужчины. Однако кандидат на должность главы Дрогобычской ОТГ Андрей веселый рассказал на своей фейсбук-странице, что подожгли именно его автомобиль.

Свой Mercedes Веселый припарковал на улице Гринченко в Дрогобыче. Неизвестный мужчина бросил в машину бутылку с горючей жидкостью. Автомобиль сразу вспыхнул.

На место пожара приехали мчсники. Они быстро преодолели пламя.

Mercedes подожгли 19 октября около 9 утра / Фото полиции Львовщины

Как прокомментировал поджог своего автомобиля Веселый

Кандидат на должность главы Дрогобычской ОТГ рассказал, что в результате поджога его машины никто из людей не пострадал. Однако он опасается, что злоумышленники не остановятся и "пойдут дальше".

Только что неизвестный совершил поджог моего автомобиля – бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью. К счастью, никто из людей не пострадал – только имущество. Но я не могу быть уверенным, что злоумышленники не пойдут дальше!

– заявил веселый.

Мужчина добавил, что он связывает это нападение со своей политической деятельностью – участием в выборах главы Дрогобычской ОТГ. Веселый рассказал, что ранее ему поступали угрозы с требованием снять свою кандидатуру с выборов.

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Веселый рассказал о поджоге своего авто в Фейсбуке / скриншот сообщения с фейбук-страницы Андрея Веселого

Следователи разыскивают злоумышленника

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства поджога. Также правоохранители разыскивают мужчину, который причастен к этому преступлению.

Сейчас следователи решают вопрос правовой квалификации происшествия.



Правоохранители разыскивают злоумышленника / Фото полиции Львовщины