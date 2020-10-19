В поселке Рудно (подчинен городскому совету Львова) злоумышленники напали на кандидата в депутаты от "Народного Руха Украины" Богдана Каличака. Также нападавшие разбили автомобиль политика и избили его отца.

Инцидент во Львове произошел вечером 17 октября, подозреваемые – двое мужчин в возрасте 24 и 31 год. Подробности рассказали в полиции Львовской области на официальном сайте и на странице НРУ в фейсбуке.

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Что рассказали о нападении на кандидата в депутаты Львовского горсовета в полиции

Вызов в полицию поступил 17 октября в 17:20 – от кандидата во Львовский городской совет.

Заявитель сообщил, что в поселке Рудно (подчинено горсовету Львова) неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, спровоцировали драку и разбили автомобиль политика.

Личности подозреваемых мужчин – местных жителей 24 и 31 года – установили. Уголовное производство начали по части 2 статьи 157 УК о препятствовании осуществлению избирательного права.

Наказывают за такое максимум пятью годами лишения свободы.



Автомобиль кандидата в горсовет разбили во Львове / Фото с фейсбука НРУ

Как описали инцидент в партии "Народный Рух Украины"

Львовский центр партии сообщил, что после встречи кандидатов во Львовскую ОТГ от НРУ с общественностью в поселке Рудно "жестоко и цинично избили" Богдана Каличака и его отца, который в итоге попал в больницу.

Якобы трое нетрезвых мужчин напали на Богдана с отцом, а потом ломом разбили его автомобиль.



Разбитое авто кандидата в депутаты во Львове / Фото с фейсбука НРУ

"Жаль, что в современном мире, когда все всех учат решать дела переговорами, осуществляются такие дикие неадекватные варварские нападения", – написал в фейсбуке сам Каличак.

На кандидата во Львовский горсовет напали в поселке Рудно: карта