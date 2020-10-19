Автівку кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ Андрія Веселого підпалили зранку 19 жовтня. Невідомий чоловік кинув у машину пляшку з горючою рідиною – Mercedes спалахнув одразу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини підпалу автівки Веселого. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як саме підпалили Mercedes Веселого

Повідомлення про підпал автівки надійшло від 47-річного місцевого жителя. У поліції не повідомили імені чоловіка, який телефонував. Проте кандидат на посаду голови Дрогобицької ОТГ Андрій Веселий розповів на своїй фейсбук-сторінці, що підпалили саме його автомобіль.

Свій Mercedes Веселий припаркував на вулиці Грінченка у Дрогобичі. Невідомий чоловік кинув в автівку пляшку з займистою рідиною. Автомобіль одразу спалахнув.

На місце пожежі приїхали надзвичайники. Вони швидко подолали полум'я.



Mercedes підпалили 19 жовтня близько 9 ранку / Фото поліції Львівщини

Як прокоментував підпал свого автомобіля Веселий

Кандидат на посаду голови Дрогобицької ОТГ розповів, що внаслідок підпалу його автівки ніхто з людей не постраждав. Проте він побоюється, що зловмисники не зупиняться і "підуть далі".

Щойно невідомий скоїв підпал мого автомобіля – кинув пляшку із займистою рідиною. На щастя, ніхто з людей не постраждав – лише майно. Але я не можу бути впевненим, що зловмисники не підуть далі!

– заявив Веселий.

Чоловік додав, що він пов'язує цей напад зі своєю політичною діяльністю – участю у виборах голови Дрогобицької ОТГ. Веселий розповів, що раніше йому надходили погрози з вимогою зняти свою кандидатуру з виборів.

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Слідчі розшукують зловмисника

На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють обставини підпалу. Також правоохоронці розшукують чоловіка, який причетний до цього злочину.

Наразі слідчі вирішують питання правової кваліфікації події.



Правоохоронці розшукують зловмисника / Фото поліції Львівщини