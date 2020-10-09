Ставки на спорт! Тобто, ставки на політиків. Напередодні місцевих виборів букмекерські контори активно почали приймати ставки на те, хто ж займе мерське крісло в обласних центрах.

Сайт 24 каналу проаналізував, які шанси на перемогу різним кандидатам на пости міських голів дають букмекери та на кого ставлять українці.

Ми вирішили поглянути, яка ситуація з місцевими виборами у великих містах — Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Зазвичай, у списку цих міст також значиться Харків, але букмекери не приймають ставки на мерські вибори у Харкові.

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Київ

На різних букмекерських сайтах коефіцієнти різняться, тим не менш, у столиці беззаперечно лідирує чинний міський голова Віталій Кличко з коефіцієнтом 1.07. Це означає, що на його перемогу ставить більшість, щоправда, у тому випадку, якщо Кличко виграє, великого прибутку азартним українцям це не принесе.

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Слідом за ним розмістився Андрій Пальчевський з коефіцієнтом 2,5, потім — Ігор Смешко (коефіцієнт 8), Сергій Притула (10) та Ірина Верещук (15).

Скриншот з сайту favbet.com

На іншому букмекерському сайті у Віталія Кличка також найвищі шанси на перемогу, тут його коефіцієнт склав 1,11. Після нього опинилася кандидатка на посаду від партії "Слуга народу" Ірина Верещук (коефіцієнт 10), а далі з однаковими цифрами розмістився Притула та Пальчевський — коефіцієнт 13.

Як бачимо, тут ставки приймають навіть на тих, хто не виявляв бажання балотуватися, як от журналіст Дмитро Гордон чи колишній прем’єрміністр Володимир Гройсман.

Скриншот з сайту parimatch.com

Одеса

В Одесі також лідирує чинний мер — Геннадій Труханов з коефіцієнтом 1. Слідом за ним кандидат від провладної партії "Слуга народу" гуморист Олег Філімонов (коефіцієнт 7), а далі Наталія Делієва від партії "Голос" та Сергій Ківалов від партії "Українська морська партія". Незважаючи на те, що за посаду міського голови там будуть змагатися 23 кандидати, у списках букмекерів потенційних переможців значно менше.

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На іншому букмекерському сайті ситуація аналогічна — попереду всіх Труханов, а за ним Філімонов, Ківалов та Делієва.

Скриншот з сайту favbet.com

Скриншот з сайту parimatch.com

Львів

Щодо політичної ситуації у Львові, то букмекери також пророкують перемогу чинному меру Андрію Садовому. Трішки гірші шанси у "свободівця" Руслана Кошулинського та Олега Синютки, який йде від партії "Європейська Солідарність".

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На іншому сайті у Синютки коефіцієнт відрізняється — 8,5, а до лідерів перегонів також дотягує й Тарас Кльофа від провладної партії з коефіцієнтом 10.

Скриншот з сайту favbet.com

Скриншот з сайту parimatch.com

Дніпро

У Дніпрі беззаперечним лідером залишається Борис Філатов — на різних сайтах його коефіцієнт варіюється від 1,03 до 1,05.

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Значно відстає від чинного мера провладний кандидат Сергій Риженко (коефіцієнт 10), лідер блоку "Українська перспектива" Олександр Вілкул (коефіцієнт 13) та Загід Краснов від партії "Громадська сила" (коефіцієнт 17).

Скриншот з сайту favbet.com

Скриншот з сайту parimatch.com

Як ми бачимо, згідно з букмекерськими прогнозами, мери всіх великих українських міст залишаться на своїх містах.