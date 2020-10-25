У Соснівці Поповської об'єднаної територіальної громади, що на Сумщині, працює незаконна дільнична виборча комісія. На фейковій дільниці явка значно вища, ніж на справжній. За фактом незаконних виборів у селі поліція відкрила справу.

На Сумщині люди голосують на фальшивій дільниці

Фейкова дільниця працює в селі Соснівка Поповської об'єднаної територіальної громади Конотопського району Сумської області. Про це повідомила у фейсбуці голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

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У селі працює незаконна дільнична виборча комісія, яка організувала голосування до сільської ради громади, яка відмовляється входити до складу ОТГ,

– зазначила Айвазовська.

За її словами, номер несправжньої комісії такий, як і в законної – 590211. Бюлетені там надрукували самостійно. Найгірше, що виборці йдуть на цю ділянку і голосують.

"Там грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть. А на справжній дільниці явка дуже низька, люди не знають, що туди насправді потрібно йти", – додала представниця "Опори".

Вона також уточнила, що фейкова комісія працює у приміщенні приватної форми власності.

Що кажуть у поліції

За фактом незаконних виборів до сільради в Соснівці поліцейські вже відкрили справу, інформує відділ комунікації поліції Сумщини. Кримінальне провадження розпочали за статтею про перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії.

Правоохоронці кажуть, що про діяльність незаконної виборчої дільниці дізналися під час моніторингу в інтернеті подій, пов'язаних з передвиборчою кампанією. Порушення виявили в приміщенні будинку культури – саме там невідомі відкрили так звану додаткову виборчу дільницю. У поліції додають, що зловмисники раніше розіслали людям і фейкові запрошення на вибори.

Наразі встановили, що до організації фальшивої комісії може бути причетний один з місцевих підприємців, однак інформація уточнюється.

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Важливо! За інформацією МВС, у день місцевих виборів, 25 жовтня, вже зареєстрували 383 заяви. Про порушення читайте за посиланням.