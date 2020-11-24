22 ноября 2020 года в прифронтовом Славянске состоялся второй тур выборов мэра города, на котором победил действующий городской голова Вадим Лях. Он активно приветствовал российскую оккупацию города, а затем в результате "договорняков" с новой властью стал "меньшим злом" и остается им уже шестой год.

Вадим Лях в первом туре финишировал вторым, но сумел опередить фаворитку кампании – скандальную Нелю Штепу. Победителем первого тура стал любимец Медведчука и руководитель местного завода Павел Придворов. Во втором туре убедительную победу уже праздновал Лях. Он получил 60,87% или 16 811 голосов избирателей. Кто такой Вадим Лях, почему он не сидит, а избирается в мэры – читайте в материале 24 канала. Читайте также Выборы мэра Славянска: результат Биография Вадима Ляха

Вадим Лях родился 16 марта 1973 года в Одессе в семье военного. Впоследствии родители осели на Донбассе – в Славянске. Образование получил в местном пединституте (ныне – Донбасский педуниверситет) – в 1995 году молодой специалист получил диплом учителя математики и информатики.

После окончания учебы по специальности работать Лях не пошел, а отправился в бизнес. А потом и в политику (чтобы дать собственному бизнесу надлежащую защиту и создать условия для его развития). Бизнес при этом не покидал.

Впервые Вадим Лях стал депутатом Славянского горсовета в 2002 году, затем бизнесмен присоединился к "Партии регионов" и избирался в горсовет на постоянной основе. Был активным участником Антимайдана и даже ездил в Киев убеждать жителей столицы полюбить Януковича.

Вадим Лях и российская оккупация

Весной 2014 года на Донбасс пришлые война – одним из первых это почувствовал Славянск, который в апреле захватили российские террористы во главе с офицером ФСБ Игорем Гиркиним. Местные власти Славянска радушно приветствовали оккупантов и фактически призвали выступить против Киева.

Депутат славянского городского совета Вадим Лях был среди тех, кто проголосовал за создание вооруженных отрядов сепаратистов, проведение "референдума" о создании "ДНР", устранение действующего мэра Нели Штепы (сначала сама радостно приветствовали боевиков Гиркина, а потом оказалась "на подвале") и предоставили право террористам занимать в Славянске здания.

Лях и "русский мир" / Скриншот с видео канала France 24

Кроме своего голоса Вадим Лях не побрезговал подать оккупантам и руку – журналисты France 24 зафиксировали, как он "здоровался" с "народным мэром" Славянска Пономаревым.

Вадим Лях "ручкается" с террористом, смотрите с 29-й секунды:

Также политик имел аудиенцию у Гиркина.

Сам Лях позже объяснил, что вынужден был общаться с террористами сугубо для благих целей – спасения бизнеса друзей от "отжима" и организации праздника для ветеранов ко "Дню Победы".

Новые горизонты

После эвакуации российских диверсантов из Славянска в Донецк новая украинская власть крайней сделала Штепу, а другие местные политики-фанаты "русского мира" фактически избежали наказания. Более того, некоторые получили повышение.

Временным исполняющим обязанности мэра стал нынешний оппонент Ляха по второму туру Павел Придворов (также голосовал за "референдум"), а уже на выборах в 2015 году победу праздновал Вадим Лях. О том, что в 2014 году в доме Ляха во время обыска нашли 2 гранаты и патроны к автомату, уже никто не вспоминал.

Залогом победы Вадима Ляха стала большая поддержка Натальи Королевской (бывшая "регионалка" стала одним из лидеров и медийных лиц "Оппоблока") и договоренности эмиссарами президента Порошенко. Интересы БПП в регионе представлял нардеп Олег Недава (тот самый, что по замыслу Ирины Луценко должен был "выносить козла" из Верховной Рады).

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Мэр Славянска

Вадим Лях построил свои кампанию-2015 на том, что он – преемник дела Нели Штепы (она тогда находилась в СИЗО, но призывала довериться Вадиму), агитировал от ее имени и обещал заниматься развитием инфраструктуры и наконец что-то сделать с главным проклятием города – ужасными дорогами. Одним словом – "Любить Славянск как Неля".

Отголосок выборов – 2015 / Фото газеты "День"

Свои обещания мэр выполнил лишь частично, а Славянску помогли большие вливания из Киева и средства "доноров". На бюджетные деньги в городе была отремонтирована центральная улица и несколько "подрихтовали" местную инфраструктуру. Больших достижений у мэра Ляха не было, а провалы все списывались на войну, кризис и другие неурядицы.

Выборы-2020

На выборах-2020 у Вадима Ляха уже не было поддержки Натальи Королевской – она на этот раз сделала ставку на Павла Придворова. Лях не пошел за ней в "ОПЗЖ", а остался в "Оппоблоке" Новинского и Ахметова.

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Вадим Лях был лишен большого медийного ресурса партии Медведчука, а также за него не агитировали "випы". Зато его оппонента приезжали поддержать все звезды пророссийской пятой колонны украинского политикума – от Королевской до Шуфрича с Бойко (впоследствии к ним присоединилась даже Штепа). В СМИ против Ляха началась целая информкампания, которая рисовала бывшего "регионала", голосовавшего за "ДНР", чуть ли не"бандеровцем".

Вадим Лях – мэр украинского райцентра / Фото официальной страницы Вадима Ляха в фейсбуке

Лях не отмалчивался, но делал ставку на имидж "крепкого хозяйственника", а своим вип-агитатором "назначил" собачку Жужу, которую показательно взял из приюта и подарил райскую жизнь.

Жужа за Ляха:

Таким образом, перед вторым туром у жителей Славянска был следующий выбор:

Кандидат номер один – бывший член "Партии регионов", что приветствовал "русский мир" и "ДНР" в 2014 году, сейчас продолжает это делать и обещает защитить город от "фашистов и бандеровцев" и наладить дружбу с Россией.

Кандидат номер два – бывший член "Партии регионов", что приветствовал "русский мир" и "ДНР" в 2014 году, получил индульгенцию от новой власти, а сейчас осторожно заигрывает со всеми, плюс помогает бездомной собачке.

Кого выбрали славянцы – вы уже знаете. Другое дело – был ли у них выбор.