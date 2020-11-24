22 листопада 2020 року в прифронтовому Слов’янську відбувся другий тур виборів мера міста, на якому переміг чинний міський голова Вадим Лях. Він активно вітав російську окупацію міста, а потім у результаті "договірняків" з новою владою став "меншим злом" І лишається ним вже шостий рік.

Вадим Лях у першому турі фінішував другим, але зумів випередити фаворитку кампанії – скандальну Нелю Штепу. Переможцем першого туру став улюбленець Медведчука та керманич місцевого заводу Павло Придворов. У другому турі переконливу перемогу вже святкував Лях. Він отримав 60,87% або 16 811 голосів виборців. Хто такий Вадим Лях, чому він не сидить, а обирається в мери – читайте в матеріалі у першому турі фінішував другим, але зумів випередити фаворитку кампанії – скандальну Нелю Штепу. Переможцем першого туру став улюбленець Медведчука та керманич місцевого заводу Павло Придворов. У другому турі переконливу перемогу вже святкував Лях. Він отримав 60,87% або 16 811 голосів виборців. Хто такий Вадим Лях, чому він не сидить, а обирається в мери – читайте в матеріалі 24 каналу

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Біографія Вадима Ляха

Вадим Лях народився 16 березня 1973 у Одесі у родині військового. Згодом батьки осіли на Донбасі – в Слов'янську. Освіту здобував у місцевому педінституті (нині – Донбаський педуніверситет) – у 1995 році молодий фахівець отримав диплом вчителя математики й інформатики.

Після закінчення навчання за фахом працювати Лях не пішов, а подався у бізнес. А згодом – і у політику (щоб дати власному бізнесу належний захист та створити умови для його розвитку). Бізнес при цьому не полишав.

Вперше Вадим Лях став депутатом Слов'янської міськради в 2002 році, потім бізнесмен приєднався до "Партії регіонів" й обирався до міськради на постійній основі. Був активним учасником Антимайдану та навіть їздив до Києва переконувати мешканців столиці полюбити Януковича.

Вадим Лях і російська окупація

Навесні 2014 року на Донбас прийшлі війна – одним з перших це відчув Слов'янськ, який у квітні захопили російські терористи на чолі з офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним. Місцева влада Слов'янська радо вітала окупантів і фактично закликала виступити проти Києва.

Депутат слов'янської міської ради Вадим Лях був серед тих, хто проголосував за створення збройних загонів сепаратистів, проведення "референдуму" про створення "ДНР", усунення чинного мера Нелі Штепи (спочатку сама радо вітали бойовиків Гіркіна, а потім опинилась "на підвалі") та надали право терористам займати у Слов'янську будь-які будівлі.

Лях і "руський мир" / Скриншот з відео каналу France 24

Крім свого голосу Вадим Лях не погребував подати окупантам і руку – журналісти France 24 зафіксували, як він "ручкався" з "народним мером" Слов'янська Пономарьовим.

Вадим Лях "ручкається" з терористом, дивіться з 29-ї секунди:

Також політик мав аудієнцію в Гіркіна.

Сам Лях пізніше пояснив, що змушений був спілкуватися з терористами суто за для благородних цілей – порятунку бізнесу друзів від "віджиму" та організації свята для ветеранів до "Дня Перемоги".

Нові горизонти

Після евакуації російських диверсантів зі Слов'янська до Донецька нова українська влада крайньою зробила Штепу, а інші місцеві політики-фанати "руського миру" фактично уникли покарання. Ба більше – деякі отримали підвищення.

Тимчасовим виконувачем обов'язки мера став нинішній опонент Ляха по другому туру Павло Придворов (також голосував за "референдум"), а вже на виборах 2015 році перемогу святкував Вадим Лях. Про те, що в 2014 році у будинку Ляха під час обшуку знайшли 2 гранати та набої до автомата, вже ніхто не згадував.

Запорукою перемоги Вадима Ляха стала велика підтримка Наталі Королевської (колишня "регіоналка" стала одним з лідерів і медійних облич "Опоблоку") та домовленості емісарами президента Порошенка. Інтереси БПП у регіоні представляв нардеп Олег Недава (той самий, що за задумом Ірини Луценко мав "виносити козла" з Верховної Ради).

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Мер Слов'янська

Вадим Лях побудував свої кампанію-2015 на тому, що він – наступник справи Нелі Штепи (вона тоді перебувала у СІЗО, але закликала довіритись Вадиму), агітував від її імені й обіцяв займатися розвитком інфраструктури й нарешті щось зробити з головним прокляттям міста – жахливими дорогами. Одним словом – "Любити Слов'янськ як Неля".

Відгомін виборів-2015 / Фото газети "День"

Свої обіцянки мер виконав лише частково, а Слов'янську допомогли великі вливання з Києва та кошти "донорів". На бюджетні гроші в місті було відремонтовано центральну вулицю та дещо "підрихтували" місцеву інфраструктуру. Великих здобутків у мера Ляха не було, а провали всі списувались на війну, кризу та інші негаразди.

Вибори-2020

На виборах-2020 у Вадима Ляха вже не було підтримки Наталі Королевської – вона цього разу зробила ставку на Павла Придворова. Лях не пішов за нею до "ОПЗЖ", а лишився в "Опоблоці" Новінського та Ахметова.

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Вадим Лях був позбавлений великого медійного ресурсу партії Медведчука, а також за нього не агітували "віпи". Натомість його опонента приїздили підтримати все зірки проросійської п'ятої колони українського політикуму – від Королевської до Шуфрича з Бойком (згодом до них приєдналась навіть Штепа). У ЗМІ проти Ляха почалась ціла інформкампанія, яка малювала колишнього "регіонала", що голосував за "ДНР", ледве не "бандерівцем".

Вадим Лях – мер українського райцентру / Фото офіційної сторінки Вадима Ляха на фейсбуці

Лях не відмовчувався, але робив ставку на імідж "міцного господарника", а своїм віп-агітатором "призначив" собачку Жужу, яку показово взяв з притулку й подарував райське життя.

Жужа за Ляха:

Таким чином, перед другим туром у мешканців Слов’янська був наступний вибір:

Кандидат номер один – колишній член "Партії регіонів", що вітав "руський мир" і "ДНР" у 2014 році, нині продовжує це робити й обіцяє захистити місто від “фашистів і бандерівців” та налагодити дружбу з Росією.

Кандидат номер два – колишній член "Партії регіонів", що вітав "руський мир" і "ДНР" у 2014 році, отримав індульгенцію від нової влади, а нині обережно заграє зі всіма, плюс допомагає безпритульній собачці.

Кого обрали слов'янці – ви вже знаєте. Інша справа – чи був у них вибір.