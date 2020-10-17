25 октября в Украине состоятся местные выборы. Кому отдадут свои голоса жители Ивано-Франковской области?

На выборах 25 октября будут иметь право голосовать 1,06 миллиона жителей Прикарпатья. Это почти 78% жителей региона. В материале сайта 24 канала поговорим, чем должна заниматься местная власть на уровне области, района и общины для того, чтобы жить на Прикарпатье стало комфортнее.

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После укрупнения районов, которое произошло летом 2020 года, в Ивано-Франковской области будет 6 районных советов и еще 62 городских, сельских и поселковых советов. То есть вместе с областным советом, на местных выборах на Прикарпатье сформируют 69 местных советов.

25 октября выберут также 62 глав местных советов, потому что председателей районных и областных советов выбирают не избиратели, а депутаты соответствующих Советов.

Количество депутатов, которые будут представлять интересы жителей в областном, районных советах или советах территориальных общинах, напрямую зависит от количества избирателей, зарегистрированных в этих административных единицах. Чем больше избирателей, тем больше депутатов в советах.

В Ивано-Франковском областном совете будет 84 депутата. В райсоветах меньше всего депутатов будет в Верховинском районном совете – 26. А больше всего – в Ивано-Франковском районном совете, их будет 54. В Косовском и Надворнянском районе будет по 38 депутатов, а в Калушском и Коломыйском районе – по 42.

Полномочия областных и районных советов

Полномочия областных и районных советов сходны, но касаются они разных уровней – соответственно области и района. Прежде всего, эти советы утверждают проекты своих бюджетов. А создают их председатели областной и районных государственных администраций, которых назначает президент. Средства из них распределяют между территориальными общинами, чтобы реализовывать общие для региона социально-экономические, культурные или другие программы.

Областной и районные бюджеты наполняются дотациями и субвенциями из государственного бюджета и налогов, которые собираются на местах. В прошлом году сумма расходов сводного бюджета Ивано-Франковской области составила 13,7 миллиарда гривен, а год перед тем – 15,6 миллиарда, а самого лишь облсовета – 7,9 миллиардов. Такое значительное финансирование произошло благодаря объединению территориальных общин и изменению правил их финансирования. Теперь благодаря децентрализации на местах остается больше налогов, но вместе с ними у местной власти появилось и больше обязанностей.

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Дополнительным источником наполнения бюджетов является продажа или сдача в аренду имущества, которым владеют советы, и плата за добычу местных полезных ископаемых, таких как песок и гипс.

Управление объектами совместной собственности территориальных общин тоже является ответственностью областного и районного советов. Все зависит от того, кому эти объекты принадлежат – области или району. Это могут быть различные коммунальные предприятия, школы, училища, театры, больницы, санатории, музеи, филармонии, склады и многие другие объекты.

Например, областной совет учредил коммунальное предприятие "Ивано-Франковская областная филармония имени Иры Маланюк". А на уровне Калушского района действует коммунальное предприятие "Теплосервис", которое создал районный совет. Областные и районные советы финансируют эти предприятия из своих бюджетов.

Также они устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммунальных предприятий, которые создали. Кроме этого, эти советы определяют правила пользования водозаборными сооружениями, которые поставляют воду жителям региона.



Местные выборы 2020 на Прикарпатье / Инфографика Центра совместных действий

Заодно областные и районные советы контролируют местные государственные администрации. Главы госадминистраций периодически отчитываются перед соответствующими советами. Если деятельность какого-то из глав госадминистраций, по мнению депутатов, неудовлетворительная, областной или районный совет может объявить ему недоверие. При поддержке двух третей депутатов районный и областной совет могут даже отправить в отставку главу такой госадминистрации.

Главные вопросы решаются на местах

Из 62-х советов общин на Прикарпатье 25 октября будут выбирать депутатов 24 сельских советов, 23 поселковых и 15 городских советов. Председателей всех этих советов тоже выбирают избиратели.

Больше всего избирателей в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине, куда входит областной центр и еще почти 20 окрестных сел. В совете общины будут заседать 42 депутата, так как в общине проживают более 200 тысяч избирателей. В наименьшей в области Зеленской объединенной территориальной общине Верховинского района будет только 22 депутата. Потому, что здесь только 1372 избирателей.

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В результате реформы децентрализации совета общин стали главными, кто отвечает за большинство жизненно важных вопросов во всех сферах от здравоохранения до строительства дорог и уборки мусора.

Территориальные общины вместе с органами местного самоуправления других уровней устанавливают тарифы на некоторые коммунальные услуги. В частности, они определяют стоимость тепла для трех четвертей теплоснабжающих предприятий в Украине и тарифы для большинства предприятий, которые занимаются централизованным водоснабжением и водоотведением.

Также местная власть контролирует качество питьевой воды, утверждает развитие систем теплоснабжения, программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, устанавливает порядок очистки сточных вод, транспортировки, утилизации и раздельного сбора бытовых отходов.



Нужны новые больницы? Идите на выборы и голосуйте за это / Фото Ивано-Франковская ОГА

Советы общин решают вопрос открытия или закрытия больниц, а также должны обеспечить оборудование для больниц, за которые они отвечают. Также местный совет общины должен заботиться о том, чтобы скорая медицинская помощь прибывала быстро и чтобы удобно было добраться до больницы самостоятельно.

Обязанность советов общин также в том, чтобы в общине на дорогах не было ям, и транспорт двигался по удобному расписанию удобными маршрутами. Исключением является лишь назначение руководителей коммунальных предприятий, которые проводят ремонт, поскольку это ответственность мэров. А еще советы ОТГ не могут влиять на дороги районного, областного или государственного значения.

Важными являются полномочия советов общин в сфере экологии. Они определяют ставки земельного налога, размер платы за пользование природными ресурсами, возмещений за загрязнение окружающей среды и другие экологические убытки. Кроме этого, местные советы контролируют соблюдение земельного и природоохранного законодательства, определяют территории для размещения отходов и решают земельные споры и тому подобное.

А еще местные советы имеют полномочия вызывать для заслушивания отчетов руководителей местной полиции и прокуратуры. И этим привлекать внимание к резонансным проблемам, таким как, например, вырубка лесов.

Советы ОТГ также имеют влияние на ситуацию с безработицей. Например, они могут решать проблему путем переобучения работников, создания коммунальных предприятий или улучшения жилищной и транспортной инфраструктуры, что тоже привлекает к населенному пункту внимание представителей бизнеса.



Дороги и коммуникации – большая проблема Прикарпатья. Ее может решить местная власть / Фото Ивано-Франковская ОГА

Кроме того, именно советы ОТГ и их исполнительные комитеты определяют, на что и в каком объеме потратить средства местных бюджетов, которые формируют преимущественно за счет налоговых поступлений и дотаций и субсидий из госбюджета.

В общинах крутятся солидные суммы средств. В 2019 году сводный бюджет Ивано-Франковска по расходам достиг 3 миллиарда гривен. На уровень ниже, в общинах районных центров оперируют меньшими, но все равно заметными суммами. Во втором по количеству жителей и избирателей после Франковска городе, Калуше, расходы сводного бюджета были 750,5 миллионов гривен. А в наименьшей ОТГ области, Зеленской общине, они составляли более 4 миллионов.

Главы местных советов тоже имеют влияние на внедрение местных политик. Ведь они, как правило, возглавляют исполнительные комитеты местных советов и выполняют решения советов. От председателя зависят вопросы, которые рассмотрит рада на заседании, и кто будет заседать в исполнительном комитете Рады. На председателе – вся ответственность за расходы средств из бюджета. В случае, если деньги потратили не по назначению, главе общины может грозить уголовная ответственность, потеря должности и доверия избирателей.

Как видим, местная власть имеет достаточно полномочий и финансов, с которыми при ответственном подходе можно сделать более комфортные условия для жителей Ивано-Франковщины.

Автор: Алексей Пивторак, аналитик Центра совместных действий для издания "Блиц-Инфо"