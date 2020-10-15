Сколько и в какие советы будут выбирать депутатов на Херсонщине? Как сможет улучшить жизнь херсонцам новая местная власть после выборов 25 октября?

Ответы на эти и многие другие вопросы относительно будущего Херсонской области читайте в статье сайта 24 канала.

Читайте также Кого мы выбираем 25 октября: почему местные выборы важны

Медицина, экономика и создание рабочих мест, образование, дороги и тротуары, а также борьба с коррупцией – это основные сферы, которые украинцы считают приоритетными для местной власти.

Именно ее мы будем выбирать 25 октября на разных уровнях. В Херсонской области граждане путем голосования сформируют 58 местных советов: 1 областной совет, 5 районных советов, 49 советов и председателей территориальных общин, а также 3 районных совета в городе Херсон.

Количество депутатов, которые будут представлять интересы жителей в областном, районных советах или советах территориальных общинах, прямо пропорционально количеству избирателей, которые зарегистрированы в этих административных единицах. Чем больше избирателей, тем больше депутатов в советах.

Местные выборы-2020 на Херсонщине / инфографика Центр совместных действий

Областной и районные советы Херсонщины

805 744 жителей Херсонщины, которые имеют право голоса, выберут 64 депутата в областной совет. Кстати, это 79% от всех жителей области.

Недавно в рамках реформы децентрализации украинский парламент укрупнил районы. Вместо прежних 18-ти районов, в настоящее время здесь их только 5. А именно – Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский и Херсонский районы. Именно в новых административно-территориальных границах пройдут выборы в районные советы. Больше всего депутатов будет в районном совете Херсонского района, а именно 54; чуть меньше, 42 депутата – в Каховском; тогда как в других трех – Бериславском, Геническом и Скадовском районах – по 38 депутатов.

Областные и районные советы отвечают практически за одни и те же вещи, но на разных уровнях – областном и районном соответствии. В частности, они утверждают бюджеты. Однако проекты этих бюджетов предоставляют председатель областной и районной государственной администрации. А его назначает президент. Средства из них распределяют между территориальными общинами на социально-экономические, культурные или другие программы.

Дотации и субвенции из государственного бюджета, а также собственные поступления от налогов и сборов являются основными составляющими местных бюджетов. Их они могут тратить. В 2019 году сводный бюджет Херсонской области был 16,4 миллиардов гривен. Именно реформа децентрализации позволила объединенным общинам перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Также они получили больше источников поступлений средств. То есть на сегодня местная власть распоряжается большими средствами по сравнению с предыдущими годами.

Различные коммунальные предприятия, школы, театры, музеи, склады и еще куча другого – это то, на что областные и районные советы могут тратить эти средства. Например, в ведении Херсонского облсовета – база отдыха "Арабатская Стрелка" и областной центр хоккея. А вот Скадовский районный совет, к примеру, отвечает за реабилитационный центр для детей с инвалидностью "Надежда" и школу искусств. Соответствующие советы и финансируют эти заведения.

Интересно Николаев и Херсон: рейтинги партий и кандидатов в мэры

Коммунальные предприятия, которые поставляют вам тепло, горячую и холодные воду, могут быть как в ведении совета вашей общины, так и в ведении областного или районного совета. В случае последнего – тарифы на них формирует соответственно областной или районный совет.

Областные и районные советы контролируют глав местных государственных администраций (МГА), которых назначает президент Украины. Главы МГА периодически отчитываются перед соответствующими советами. Если деятельность какого-то из председателей МГА неудовлетворительна, областной или районный совет может объявить ему недоверие. Если наберется поддержка местных депутатов – такого председателя могут отправить в отставку.

Председатели и советы общин Херсонщины

Однако главной административно-территориальной единицей в Украине являются объединенные территориальные общины. На Херсонщине их 49, а именно: 9 городских, 17 поселковых и 23 сельских. В каждой из этих ОТО также будет избираться городской, поселковый и сельский голова соответственно. То есть в зависимости от того, какой тип объединенной общины, в которой проживаете вы, такие бюллетени вы и получите 25 октября. Это в дополнение к бюллетеням со списками кандидатов в областной и районный советы, о которых говорилось выше.

Выборы могут изменить жизнь Херсонщины

Наибольшей территориальной общиной области является Херсонская. 256 247 жителей города будут выбирать 54 депутатов. В то же время они будут голосовать за представителей трех районных советов: Днепровской, Корабельной и Суворовской. Каждая будет состоять из 38 депутатов. Они могут управлять движимым и недвижимым имуществом коммунальной собственности, формировать и выполнять свои бюджеты и все остальное, что позволит городской совет.

Самой маленькой общиной в области является Музыковская. Здесь проживает всего 2 907 жителей с правом голоса, и они изберут 22 депутатов.

Именно эти новые избранники смогут решить приоритетные вопросы. А это медицина, экономика и создание рабочих мест, образование, дороги и тротуары, а также борьба с коррупцией. Итак, давайте посмотрим, как далеко заходят полномочия органов местного самоуправления в этих сферах.

Читайте также Кто баллотируется в мэры Херсона: список кандидатов

В сфере здравоохранения именно органы местного самоуправления платят за коммунальные услуги, определяют, какую больницу изменить, закрыть или, возможно, открыть новую. Они отвечают за ремонт и назначают главных врачей. Присутствие в поликлинике рентгена, пленочный он или цифровой и куча другого оборудования – это все также за счет местного бюджета.

В сфере образования – органы местного самоуправления имеют неограниченные полномочия относительно детсадов и внешкольных кружков. Сложнее ситуация со школами. Здесь полномочия местной избранной власти являются более ограниченными, но не менее важными. В частности, решение об открытии, ремонте или закрытии школы. Если увеличивается рождаемость, то местные избранники могут решить построить новую школу, куда через несколько лет пойдет больше детей. Это позволит избежать переполненных классов. Также органы местного самоуправления отвечают за оплату коммуналки. Поэтому то, холодно или жарко в классах, будет зависеть от тех, кто придет в местный совет 25 октября.

Херсонский городской совет

Дороги, мосты, тротуары – это все также ответственность местных избранников в советах соответствующей территориальной общины. Разве что это дорога районного, областного или государственного значения. Также общественный транспорт и цена проезда в автобусах в пределах города или села – это то, о чем договариваются депутаты совета объединенной территориальной общины.

Создание рабочих мест не относится к ответственности местных властей. Однако ее действия напрямую могут на это влиять. В частности, создание новых коммунальных предприятий, новые проекты по реконструкции инфраструктуры, условия для ведения бизнеса – все это требует решений на местах.

И последняя сфера, которую украинцы считают приоритетной, – это борьба с коррупцией. Это является преимущественно ответственностью условного "Киева". Однако открытый бюджет, где каждый житель может увидеть, куда пошли деньги с его налогов, или антикоррупционная политика – это примеры того, как можно бороться с коррупцией на местах.

Кроме того, именно советы ОТГ и их исполнительные комитеты определяют, на что и в каком объеме потратить средства местных бюджетов. Их формируют преимущественно за счет налоговых поступлений и дотаций и субсидий из госбюджета. А это значительные суммы. В 2019 году сводный бюджет города Херсон был 3 миллиарда гривен. И это самая большая община области. Тогда как из бюджета общины с наименьшим количеством избирателей – Музыковской сельской ОТГ – потратили 48,35 миллионов гривен.

Ноухау по-херсонски Политики задабривали граждан бесплатными арбузами: видео

После завершения объединения доходы территориальных общин должны еще больше вырасти. А это значит, что наши новые избранники будут иметь больше средств в своем распоряжении. Сейчас в Херсонской области объединились 33 общины. После выборов их будет уже 49.

Наконец стоит вспомнить о городских, сельских и поселковых головах. Они имеют немалое влияние на местную политику. В частности, возглавляют исполнительные комитеты местных советов и выполняют решения этих советов. Также главы определяют вопросы, которые будет рассматривать совет, количественный и персональный состав исполнительного комитета, необходимые подразделения, которые должны заниматься тем или иным вопросом. Еще они распоряжаются бюджетными средствами. Поэтому только избранные главы общин несут ответственность за то, чтобы средства использовали по назначению.

Часто мы ожидаем решения многих вопросов от президента, правительства или парламента. И без сомнения эти органы являются сверхважными. Однако именно сейчас очень важно сделать правильный выбор на местных выборах. Ведь вес местных органов самоуправления существенно возрастает благодаря реформе децентрализации. Они получают больше полномочий и больше средств, которыми могут распоряжаться на благо каждого из нас.

Чистый воздух, хорошие дороги, хорошие школы и больницы – ближайшие пять лет будут зависеть от тех, напротив кого мы поставим галочку 25 октября. Голосуйте ответственно!

Автор: Руслан Минич, журналист Центра совместных действий для издания "МОСТ"