25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Кому віддадуть свої голоси жителі Івано-Франківської області?

На виборах 25 жовтня будуть мати право голосувати 1,06 мільйона жителів Прикарпаття. Це майже 78% жителів регіону. У матеріалі сайту 24 каналу поговоримо, чим повинна займатися місцева влада на рівні області, району і громади для того, щоб жити на Прикарпатті стало комфортніше.

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Після укрупнення районів, яке сталося влітку 2020 року, в Івано-Франківській області буде 6 районних рад і ще 62 міських, сільських і селищних рад. Тобто разом із обласною радою, на місцевих виборах на Прикарпатті сформують 69 місцевих рад.

25 жовтня виберуть також 62 голів місцевих рад, тому що голів районних і обласних рад вибирають не виборці, а депутати відповідних рад.

Кількість депутатів, які представлятимуть інтереси жителів у обласній, районних радах чи радах територіальних громадах, прямо залежить від кількості виборців, які зареєстровані в цих адміністративних одиницях. Чим більше виборців – тим більше депутатів у радах.

У Івано-Франківській обласній раді буде 84 депутати. У райрадах найменше депутатів буде у Верховинській районній раді – 26. А найбільше – у Івано-Франківській районній раді, їх буде 54. У Косівському і Надвірнянському районі буде по 38 депутатів, а в Калуському і Коломийському районі – по 42.

Повноваження обласних і районних рад

Повноваження обласних і районних рад подібні, але стосуються вони різних рівнів – відповідно області та району. Перш за все, ці ради затверджують проєкти своїх бюджетів. А створюють їх голови обласної та районних державних адміністрацій, яких призначає президент. Кошти з них розподіляють між територіальними громадами, щоб реалізовувати спільні для регіону соціально-економічні, культурні або інші програми.

Обласний і районні бюджети наповнюються дотаціями і субвенціями із державного бюджету і податків, які збираються на місцях. Минулого року сума видатків зведеного бюджету Івано-Франківської області становила 13,7 мільярди гривень, а рік перед тим – 15,6 мільярди, а самої лише облради – 7,9 мільярдів. Таке значне фінансування відбулося завдяки об'єднанню територіальних громад і зміні правил їхнього фінансування. Тепер завдяки децентралізації на місцях залишається більше податків, але разом з ними у місцевої влади з'явилось і більше обов'язків.

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Додатковим джерелом наповнення бюджетів є продаж чи здавання в оренду майна, яким володіють ради, і плата за видобування місцевих корисних копалин, таких як пісок і гіпс.

Управління об'єктами спільної власності територіальних громад теж є відповідальністю обласної та районної рад. Все залежить від того, кому ці об'єкти належать – області чи району. Це можуть бути різні комунальні підприємства, школи, училища, театри, лікарні, санаторії, музеї, філармонії, склади та багато інших об'єктів.

Наприклад, обласна рада заснувала комунальне підприємство "Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк". А на рівні Калуського району діє комунальне підприємство "Теплосервіс", яке створила районна рада. Обласна і районні ради фінансують ці підприємства зі своїх бюджетів.

Також вони встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги для комунальних підприємств, які створили. Крім цього, ці ради визначають правила користування водозабірними спорудами, які постачають воду жителям регіону.

Місцеві вибори 2020 на Прикарпатті / Інфографіка Центру спільних дій

Заодно обласна та районні ради контролюють місцеві державні адміністрації. Голови держадміністрацій періодично звітують перед відповідними радами. Якщо діяльність якогось із голів держадміністрацій, на думку депутатів, незадовільна, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру. За підтримки двох третин депутатів районна та обласна рада можуть навіть відправити у відставку голову такої держадміністрації.

Головні питання вирішуються на місцях

Із 62-х рад громад на Прикарпатті 25 жовтня будуть вибирати депутатів 24 сільських рад, 23 селищних і 15 міських рад. Голів усіх цих рад теж обирають виборці.

Найбільше виборців у Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді, куди входить обласний центр і ще майже 20 навколишніх сіл. У раді громади будуть засідати 42 депутати, так як у громаді проживають понад 200 тисяч виборців. У найменшій у області Зеленській об'єднаній територіальній громаді Верховинського району буде лише 22 депутати. Тому, що тут лише 1372 виборців.

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У результаті реформи децентралізації ради громад стали головними, хто відповідає за більшість життєво важливих питань у всіх сферах від охорони здоров'я до будівництва доріг і прибирання сміття.

Територіальні громади разом з органами місцевого самоврядування інших рівнів встановлюють тарифи на деякі комунальні послуги. Зокрема, вони визначають вартість тепла для трьох чвертей теплопостачальних підприємств в Україні і тарифи для більшості підприємств, які займаються централізованим водопостачанням і водовідведенням.

Також місцева влада контролює якість питної води, затверджує розвиток систем теплопостачання, програми у сфері питного водопостачання та водовідведення, встановлює порядок очищення стічних вод, транспортування, утилізації та роздільного збирання побутових відходів.

Потрібні нові лікарні? Йдіть на вибори та голосуйте за це / Фото Івано-Франківська ОДА

Ради громад вирішують питання відкриття чи закриття лікарень, а також повинні забезпечити обладнання для лікарень, за які вони відповідають. Також місцева рада громади повинна дбати про те, щоб швидка медична допомога прибувала швидко і щоб зручно було добратися до лікарні самостійно.

Обов'язок рад громад, аби в громаді на дорогах не було ям і транспорт рухався за зручним розкладом зручними маршрутами. Винятком є лише призначення керівників комунальних підприємств, які проводять ремонт, оскільки це відповідальність мерів. А ще ради ОТГ не можуть впливати на дороги районного, обласного чи державного значення.

Важливими є повноваження рад громад в сфері екології. Вони визначають ставки земельного податку, розмір плати за користування природними ресурсами, відшкодувань за забруднення довкілля та інші екологічні збитки. Крім цього, місцеві ради контролюють дотримання земельного та природоохоронного законодавства, визначають території для розміщення відходів та вирішують земельні спори тощо.

А ще місцеві ради мають повноваження викликати для заслуховування звітів керівників місцевої поліції і прокуратури. І цим привертати увагу до резонансних проблем, таких як, наприклад, вирубка лісів.

Ради ОТГ також мають вплив на ситуацію з безробіттям. Наприклад, вони можуть вирішувати проблему шляхом перенавчання працівників, створення комунальних підприємств або поліпшення житлової та транспортної інфраструктури, що теж привертає до населеного пункту увагу представників бізнесу.

Дороги та комунікації – велика проблема Прикарпиття. Її може вирішити місцева влада / Фото Івано-Франківська ОДА

Крім того, саме ради ОТГ та їхні виконавчі комітети визначають, на що і в якому обсязі витратити кошти місцевих бюджетів, які формують переважно за рахунок податкових надходжень і дотацій та субсидій з держбюджету.

У громадах крутяться солідні суми коштів. У 2019 році зведений бюджет Івано-Франківська за видатками сягнув 3 мільярди гривень. На рівень нижче, у громадах районних центрів оперують меншими, але все одно помітними сумами. В другому за кількістю мешканців і виборців після Франківська місті, Калуші, витрати зведеного бюджету були 750,5 мільойнів гривень. А у найменшій ОТГ області, Зеленській громаді, вони становили понад 4 мільйони.

Голови місцевих рад теж мають вплив на впровадження місцевих політик. Адже вони, як правило, очолюють виконавчі комітети місцевих рад та виконують рішення рад. Від голови залежать питання, які розгляне рада на засіданні, і хто буде засідати у виконавчому комітеті ради. На голові – вся відповідальність за витрати коштів із бюджету. У випадку, якщо гроші витратили не за призначенням, голові громади може загрожувати кримінальна відповідальність, втрата посади і довіри виборців.

Як бачимо, місцева влада має досить повноважень та фінансів, з якими при відповідальному підході можна зробити більш комфортні умови для жителів Івано-Франківщини на краще.

Автор: Олексій Півторак, аналітик Центру спільних дій для видання "Бліц-Інфо"