Результаты волеизъявления 25 октября 2020 в Запорожье до сих пор официально не объявлены, однако победитель уже давно известен. Согласно экзитполам, убедительную победу в первом туре празднует действующий мэр города – Владимир Буряк. За него отдали голоса более 60% из тех, кто пришел на избирательные участки.

Сайт 24 канала рассказывает, кто такой Владимир Буряк, чем его победа была прогнозируемой и какую роль в этом сыграл Ринат Ахметов. Подробности – в материале.

Результаты экзитпола в Запорожье Мэром может стать действующий мэр

Биография и карьера Владимира Буряка

Буряк часть своей жизни проработал на единственном предприятии – промышленном гиганте "Запорожсталь", правда, в разных ипостасях. Начинал в конце 1980-х – рядовым инженером, впоследствии стал старшим мастером и дорос до заместителя начальника цеха.

В 1997 году "Запорожсталь" не обошла приватизация. Владельцем предприятия стал Василий Хмельницкий, который в то время входил в круг приближенных к Юлии Тимошенко.

Для Буряка это был шанс проявить себя – в 1999 году он становится заместителем директора по производству, а в 2005 – директором по производству. В 2006 году Хмельницкий избавляется своей доли предприятия – новые российские владельцы доверяют Буряку и не возражают его карьерному росту.

Тогда же на завод-гигант положил глаз Ринат Ахметов. После длительной борьбы он становится владельцем "Запорожстали". Владимир Буряк, который в это время показал себя лояльным профи, получил повышение и стал в 2012 году главным инженером завода.

Буряк за спиной Ахметова / Фото СКМ

Еще в 2010 году Ахметов посадил в соседнем Кривом Роге "своего человека" – Юрия Вилкула – в мэрское кресло. В 2015 году олигарх решил повторить эксперимент в важных для его бизнеса городах – Павлограде (в ноябре там победил Анатолий Вершина) и Запорожье.

В то время мэром Запорожья был скандальный и непредсказуемый Александр Син. Он победил на выборах в 2010 году как представитель БЮТ, впоследствии вышел из партии Тимошенко и присоединился к "Партии регионов". Син быстро потерял популярность и был фигурантом многочисленных скандалов, его обвиняли в коррупции, дружбе с криминальными авторитетами, а еще он якобы отправлял "титушок" для разгрома Майдана.

Кузница кадров

Самый богатый человек в Украине – донецкий олигарх Ринат Ахметов – уже много лет славится системным подходом к бизнесу. Эта хорошо видно на примере его футбольной команды "Шахтер", где почти безотказно работает принцип селекции. Он заключается в том, что в клуб привлекаются талантливые молодые игроки – учатся, мужают, принимают ценности клуба, а дальше становятся звездами и приносят владельцу пользу – голами, победами или многомиллионными трансферами.

У схеме привлечены не только легионеры-бразильцы, но и местные молодые футболисты, которые всем обязаны клубу, что дал им шанс, и лично Ахметову, который все это профинансировал. Заметим, что местные кадры стоят меньше, ведь за них не надо платить миллионы другим селекционерам.

Схема воспитания собственных кадров работает не только в футболе. Ринат Ахметов применяет ее и для прибыльных подразделений своей бизнес-империи. Именно продуктом такой селекции является Владимир Буряк.

Владимир Буряк возглавляет Запорожье с 2015 года / Фото "Гетьман"

Городской голова Запорожья

В 2015 году после победы Революции Достоинства у людей был запрос на новые лица без долгой истории "зашкваров". Для запорожцев таким "новым лицом" стал лояльный к Ахметову и абсолютно управляемый Владимир Буряк. Поняли это благодаря агрессивной рекламной кампании – на деньги Ахметова о профессионале и "крепком хозяйственнике" Буряке даже сняли документальный фильм.

Несмотря на то, что кандидат в начале своей политической карьеры не мог связать двух слов на камеру и фактически не имел программы, почти все местные СМИ наперебой восхваляли кандидата и сумели убедить 30% избирателей отдать свои голоса за него в первом туре и более 55% во втором. Кандидат от БПП Николай Фролов взял только 39,4%.

Буряк пришел к власти на волне популизма / Фото "Без Табу"

Так топ-менеджер Ахметова стал мэром Запорожья. 25 ноября 2015 года он принял присягу.

После выборов "крепкий хозяйственник" прогнозируемо превратился в марионетку олигарха, задачей которой было всестороннее обеспечение благоденствия для "Запорожстали". Работа в интересах города и горожан была факультативной задачей.

Читайте также Самый известный долгострой страны: история проекта строительства мостов через Днепр в Запорожье

В Запорожье открыли новую станцию ​​"скорой", происходил умеренный ремонт дорог и коммуникаций, что-то строилось новое и ремонтировалось старое, однако ключевые вопросы для жителей областного центра решены не были. Город и дальше остается одним из самых грязных в Европе, люди так же дышат фенолом и другими химикатами вместо воздуха, а завод Ахметова и в дальнейшем фактически является синонимом Запорожья и градообразующим предприятием. Однако, предприятие, приносящее олигарху миллиарды, для города остается мачехой. Так же не очень спешат что-то делать для города другие крупные предприятия, владельцами которых являются также олигархи Фирташ, Ярославский и Васадзе.

Сквер Яланского уничтожен ради очередного ТРЦ – за ответами горожане пошли к мэру / Фото akzent.zp.ua

Городская власть закрывает глаза на дерзкие действия застройщиков – ярким примером стало уничтожение в 2018 году сквера Яланского в центре города для строительства нового ТРЦ. Мэр Буряк обещал не допустить уничтожения сквера, однако слова своего не сдержал.

Едва ли не единственным крупным достижением мэра является построение (правда, со значительным опозданием) современного международного аэропорта в Запорожье, однако для большинства жителей города путешествие самолетом остается несбыточной мечтой.

Разочарование в Буряке подтвердили парламентские выборы 2019 года. Мэр Запорожья шел под восьмым номером по спискам ахметовской части "Оппоблока" во главе с еще одним воспитанником селекционной школы олигарха – Александром Вилкулом, однако, потерпел фиаско. Партия не преодолела 5-процентный барьер и не попала в парламент.

К теме Кто баллотируется в мэры Запорожья: список кандидатов

Выборы 2020

Впрочем, память электората, к сожалению, коротка. В 2020 году "крепкий хозяйственник", при каденции которого Запорожье находится в перманентной стагнации, снова на коне. Для этого нужно лишь было показательно ремонтировать дороги и наконец обновить парк общественного транспорта. А еще – традиционная мощная доза агитации. Если в 2015 году рекламу кандидата профинансировал олигарх, то в 2020-м это сделали сами избиратели.

Смотрите расследование – кто заплатил за политическую агитацию Буряка:

Владимир Буряк во главе локальной политсилы под красноречивым названием "Партия Владимира Буряка "Единение" – был фаворитом местных выборов 25 октября 2020 года.

Запорожцы снова послушно отдали свои голоса за олигархического кандидата, который набрал более 60% голосов и после объявления официальных результатов во второй раз станет мэром областного центра. Чтобы победить – Буряку даже не пришлось вовремя включать отопление в квартирах своих избирателей – это будет сделано только 2 ноября 2020. При этом дневная температура в последние две недели октября в Запорожье была в районе 10 градусов.

Политсила Буряка тоже в плюсе – за "Единение" проголосовали где-то в районе 25% горожан (согласно экзитполам). На втором месте – "Слуга народа", далее – "ОПЗЖ" и "ЕС". Смогут ли они эффективно оппонировать мэру Буряку – вопрос открытый.

Буряк на сцене / Фото пресс-службы Запорожского горсовета

Политическая программа

Политтехнологи уловили тренд на децентрализацию и усталость от уже действующих всеукраинских партий, поэтому в январе 2020 года реанимировали "Единение", которое с момента создания в 2015 году находилось в состоянии летаргического сна.

Как таковой, у Владимира Буряка и его именной политсилы политической программы нету. Члены команды мэра декларируют "единение на основе профессионализма и желания сделать Запорожье центром современного развитого европейского региона" и обещают сплошное улучшение. История свидетельствует, что оно завершится быстро после объявления результатов выборов.