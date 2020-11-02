Результати волевиявлення 25 жовтня 2020 у Запоріжжі досі офіційно не оголошені, проте переможець вже давно відомий. Згідно екзитполів, переконливу перемогу у першому турі святкує чинний мер міста – Володимир Буряк. За нього віддали голоси понад 60% з тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Сайт 24 каналу розповідає, хто такий Володимир Буряк, чому його перемога була прогнозованою та яку роль в цьому відіграв Рінат Ахметов. Подробиці – у матеріалі.

Результати екзитполу у Запоріжжі Мером може стати чинний міський голова

Біографія та кар'єра Володимира Буряка

Буряк частину свого життя пропрацювала на єдиному підприємстві – промисловому гіганті "Запоріжсталь", щоправда, в різних іпостасях. Починав в кінці 1980-х – рядовим інженером, згодом став старшим майстром й доріс до заступника начальника цеху.

У 1997 році "Запоріжсталь" не оминула приватизація. Власником підприємства став Василь Хмельницький, що на той час входив до кола наближених до Юлії Тимошенко.

Для Буряка це був шанс проявити себе – у 1999 році він стає заступником директора з виробництва, а у 2005 – директором з виробництва. У 2006 році Хмельницький позбувається своєї долі підприємства – нові російські власники довіряють Буряку й не заперечують його кар'єрному зростанню.

Тоді ж на завод-гігант поклав око Рінат Ахметов. Після тривалої боротьби він стає власником "Запоріжсталі". Володимир Буряк, який в цей час показав себе лояльним профі, отримав підвищення й став у 2012 головним інженером заводу.

Буряк за спиною Ахметова / Фото СКМ

Ще в 2010 році Ахметов посадив у сусідньому Кривому Розі "свою людину" – Юрія Вілкула – у мерське крісло. У 2015 олігарх вирішив повторити експеримент в важливих для його бізнесу містах – Павлограді (у листопаді там переміг Анатолій Вершина) та Запоріжжі.

В той час мером Запоріжжя був скандальний і непрогнозований Олександр Сін. Він переміг на виборах у 2010 як представник БЮТу, згодом пішов з партії Тимошенко та приєднався до "Партії регіонів". Сін швидко втратив популярність й був фігурантом численних скандалів, його обвинувачували у корупції, дружбі з кримінальними авторитетами, а ще він начебто надсилав "тітушок" для розгрому Майдану.

Кузня кадрів

Найбагатша людина в Україні – донецький олігарх Рінат Ахметов – вже багато років славиться системним підходом до бізнесу. Ця добре видно на прикладі його футбольної команди "Шахтар", де майже безвідмовно працює принцип селекції. Він полягає в тому, що до клубу залучаються талановиті молоді гравці – навчаються, мужніють, приймають цінності клубу, а далі стають зірками й приносять власнику користь – голами, перемогами або багатомільйонними трансферами.

До схеми залучені не лише легіонери-бразильці, але й місцеві молоді футболісти, які всім зобов'язані клубу, який дав їм шанс, та особисто Ахметову, який все це профінансував. Зауважимо, що місцеві кадри коштують менше, адже за них не треба платити мільйони іншим селекціонерам.

Схема виховання власних кадрів працює не тільки у футболі. Рінат Ахметов застосовує її й для прибуткових підрозділів своєї бізнес-імперії. Саме продуктом такої селекції є Володимир Буряк.

Володимир Буряк очолює Запоріжжя з 2015 року / Фото "Гетьман"

Міський голова Запоріжжя

В 2015 році після перемоги Революції Гідності у людей був запит на нові обличчя без довгої історії "зашкварів". Для запоріжців таким "новим обличчям" став лояльний до Ахметова та абсолютно керований Володимир Буряк. Зрозуміли вони це завдяки агресивній рекламній кампанії – на гроші Ахметова про професіонала та "міцного господарника" Буряка навіть зняли документальний фільм.

Попри те, що кандидат на початку своєї політичної кар'єри не міг зв'язати двох слів на камеру й фактично не мав програми, майже всі місцеві ЗМІ навипередки вихваляли кандидата й зуміли переконати 30% виборців віддати свої голоси за нього у першому турі й понад 55% у другому. Кандидат від БПП Микола Фролов взяв лише 39,4%.

Буряк прийшов до влади на хвилі популізму / Фото "Без Табу"

Так топ-менеджер Ахметова став мером Запоріжжя. 25 листопада 2015 року він склав присягу.

Після виборів "міцний господарник" прогнозовано перетворився на маріонетку олігарха, завданням якої було всебічне забезпечення благоденства для "Запоріжсталі". Робота в інтересах міста та містян була факультативним завданням.

Читайте також Найвідоміший довгобуд країни: історія проєкту будівництва мостів через Дніпро у Запоріжжі

В Запоріжжі відкрили нову станцію "швидкої", відбувався помірний ремонт доріг та комунікацій, дещо будувалось нове та ремонтувалось старе, проте ключові питанні для мешканців обласного центру розв'язані не були. Місто й далі лишається одним з найбрудніших в Європі, люди так само дихають фенолом та іншими хімікатами замість повітря, а завод Ахметова й надалі є фактично синонімом Запоріжжя й містотворчим підприємством. Вітм, підприємство, яке приносить олігарху мільярди, для міста лишається мачухою. Так само не дуже поспішають щось робити для міста інші великі підприємства, власниками яких є також олігархи Фірташ, Ярославський і Васадзе.

Сквер Яланського знищено заради чергового ТРЦ – за відмовідями містяни пішли до мера / Фото akzent.zp.ua

Міська влада закриває очі на зухвалі дії забудовників – яскравим прикладом стало знищення в 2018 році скверу Яланського у центрі міста задля будівництва нового ТРЦ. Мер Буряк обіцяв не допустити знищення скверу, проте слова свого не дотримав.

Чи не єдиним великим досягненням мера є побудова (щоправда, зі значним запізненням) сучасного міжнародного аеропорту в Запоріжжі, проте для більшості мешканців міста подорож літаком лишається нездійсненною мрією.

Розчарування у Буряку підтвердили парламентські вибори 2019 року. Мер Запоріжжя йшов під восьмим номером по списках ахметівської частини "Опоблоку" на чолі з ще одним вихованцем селекційної школи олігарха – Олександром Вілкулом, проте, зазнав фіаско. Партія не здолала 5-відсотковий бар'єр і не потрапила до парламенту.

До теми Хто балотується в мери Запоріжжя: список кандидатів

Вибори 2020

Втім, пам'ять електорату, на жаль, коротка. У 2020 році "міцний господарник", за каденції якого Запоріжжя знаходиться у перманентній стагнації, знову на коні. Для цього потрібно лише було показово ремонтувати дороги та нарешті оновити парк громадського транспорту. А ще – традиційна потужна доза агітації. Якщо в 2015 році рекламу кандидата профінансував олігарх, то в 2020-му це зробили самі виборці.

Дивіться розслідування – хто заплатив за політичну агітацію Буряка:

Володимир Буряк на чолі локальної політсили під промовистою назвою "Партія Володимира Буряка "Єднання" – був фаворитом місцевих виборів 25 жовтня 2020.

Запоріжці знову слухняно віддали свої голоси за олігархічного кандидата, який набрав понад 60% голосів і після оголошення офіційних результатів вдруге стане мером обласного центру. Щоб перемогти – Буряку навіть не довелось вчасно вмикати опалення в квартирах своїх виборців – це буде зроблено лише 2 листопада 2020. При цьому денна температура в останні два тижні жовтня у Запоріжжі була в районі 10 градусів.

Політсила Буряка теж у плюсі – за "Єднання" проголосували десь в районі 25% містян (згідно екзитполів). На другому місці – "Слуга народу", далі – "ОПЗЖ" і "ЄС". Чи зможуть вони ефективно опонувати меру Буряку – питання відкрите.

Буряк на сцені / Фото преслужби Запорізької міськради

Політична програма

Політтехнологи вловили тренд на децентралізацію та втому від вже чинних загальноукраїнських партій, тому у січні 2020 року реанімували "Єднання", що з моменту створення у 2015 році перебувала у стані летаргійного сну.

Як такої, у Володимира Буряка та його іменної політсили політичної програми нема. Члени команди мера декларують "єднання на засадах професіоналізму і бажання зробити Запоріжжя центром сучасного розвиненого європейського регіону" та обіцяють суцільне покращення. Історія свідчить, що воно завершиться швидко після оголошення результатів виборів.