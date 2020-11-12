Владимир Сальдо три раза избирался мэром Херсона, был искренним регионалом, голосовал за "диктаторские законы", сидел в тюрьме в экзотической Доминикане, едва не потерял свой бизнес, был заклеймен как агент "русского мира", но сумел преодолеть трудности и пока остается чрезвычайно влиятельным человеком в Херсоне. Более того –15 ноября имеет шансы снова стать мэром областного центра.

О секретах политического долголетия и выживания Владимира Сальдо при любой власти читайте в материале 24 канала.

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Биография Владимира Сальдо

Владимир Сальдо родом из Николаева - родился 12 июня 1956 года в городке Жовтневое (древняя Витовка), который ныне является частью областного центра и входит в состав Корабельного района. Учился Сальдо в Криворожском горнорудном институте (ныне Криворожский национальный университет) на факультете промышленного и гражданского строительства.

Тогда в УССР существовала практика распределения молодых специалистов – так Сальдо в 1978 году оказался в Херсоне, который в те времена был одним сплошным большим строительством. Работы в Херсоне хватало – Сальдо начинал мастером на одном из предприятий крупного треста Херсонпромстрой.

В 1981 году молодого специалиста откомандировали в Монголию военным советником. Что мог насоветовать Сальдо потомкам Чингисхана - неизвестно, но в те времена это была довольно престижная миссия. Она позволяла заработать, получить опыт и авторитет, а еще – продвинуться по служебной лестнице. Собственно, так и произошло.

Сальдо контролирует маленькую строительную империю в Херсоне / Фото официальной страницы политика на фейсбуке

Через 5 лет Владимир Сальдо возвращается в Херсон к знакомой работе, но уже с повышением. В 1991 году перспективный технократ становится руководителем одного из подразделений местного строительного гиганта – Херсонбуд. Впоследствии устанавливает контроль над всей компанией.

Ответственная и престижная работа сделала Владимира Сальдо одним из самых влиятельных людей Херсона в кризисные девяностые, дала толчок для создания собственной строительной империи и открыла путь в политику.

Политическая карьера

С 1998 года Сальдо – депутат городского совета. Через три года его назначают заместителем губернатора и ставят ответственным за все строительство и ЖКХ в Херсонской области. Тогда же – в 2001 году – Владимир Сальдо присоединяется к Партии регионов и возглавляет областную организацию политсилы Януковича, Азарова, Порошенко и Кинаха.

В то время "Партия регионов" еще не была политическим крылом донецкого клана, а считалась банальным провластным образованием, членами которой были представители украинской номенклатуры кучмовского призыва. Впрочем, довольно быстро партия уже стала "донецкой". Владимир Сальдо эти метаморфозы воспринял спокойно, более того – сделал ставку именно на новых "регионалов".

Кабинет в обладминистрации и принадлежность к "правильной" партии дает Владимиру Сальдо немалое влияние и контроль за распределением бюджетных средств, выделяемых для жилищно-коммунальной сферы, городского хозяйства и строительства.

Мэр-регионал

В 2002 году кандидат от "Партии регионов" Владимир Сальдо впервые становится мэром Херсона. При этом он остался акционером и неофициальным руководителем Херсонбуда. Собственно, его мэрство стало приложением к строительному бизнесу Сальдо.

Владимир Сальдо принимает Януковича в Херсоне / Фото Херсонского горсовета

На посту городского головы чиновник задержался на 10 лет, Сальдо переизбирался еще дважды - в 2006 и 2010 годах и сидел в кресле мэра до 2012 года, пока не был избран от "Партии регионов" в Верховную Раду. Впрочем, даже тогда Сальдо оставался "хозяином" Херсона и в мэрии города за ним даже зарезервировали его кабинет.

Его правление в городе вспоминают как время циничного дерибана бюджетных средств. Сам Сальдо видит себя "крепким хозяйственником" – страница политика на Википедии воспевает его свершения на двух языках и старательно обходит все острые углы. А их было немало.

Аварийный ТРЦ "Суворовский в исторической части Херсона – один из памятников правлению Сальдо в городе / Фото "Без Табу"

ТРЦ "Суворовский" – мина замедленного действия / Фото "Херсонские вести"

За время своего управления Херсоном Сальдо запомнился как лоббист интересов собственного строительного бизнеса - он щедро раздавал государственные заказы и землю под строительство приближенным фирмам, ломал через колено оппонентов в горсовете, чтобы продавить выгодные для себя решения. Так, ради интересов строительных компаний с орбиты мэра Херсона в центре города был уничтожен парк и построен гигантский ТРЦ "Суворовский", что и по сей день стоит пустым как упоминание о временах, когда городом руководил регионал Сальдо.

Кроме уродливого ТРЦ в центре Херсона мэр Сальдо отличился еще многими не менее скандальными решениями. В частности, выступил локомотивом в вопросе уничтожения местной швейной фабрики и превращения ее в гигантский ТРЦ.

Сальдо кнопкодавит в Верховной Раде 7 созыва / Фото "Чесно"

В Верховной Раде Владимир Сальдо также отметился несколькими скандалами - он был одним из спикеров "регионалов" и всячески поддерживал Януковича. Это помимо "кнопкодавства". В дни Революции Достоинства нардеп стал "головой, что говорит" для российских СМИ, активно осуждал Евромайдан и был среди тех, кто голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Политический упадок

После побега Януковича и смены власти для Сальдо началась "черная полоса" - он не смог переизбраться в Верховную Раду, на выборах занял только 3 место. Сальдо обливали зеленкой и откровенно над ним смеялись. Новым политическим убежищем стала партия "Наш край", которая объединила остатки бывших регионалов, Сальдо собрал в этой политсиле свою команду и попытался снова побороться за кресло мэра.

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Уже на этапе выдвижения в Сальдо возникли проблемы - ТИК отказалась его регистрировать, поэтому избирательную комиссию расформировали, однако, и новый состав не захотел иметь дело с соратником Януковича. В конце Сальдо все же признали кандидатом - под давлением ЦИК. Он имел неплохие шансы на победу (согласно соцопросам), но тут на сцену выходит кандидат от партии Юлии Тимошенко - Владислав Мангер. Тот сам захотел стать мэром Херсона и вроде бы начал давить на Сальдо. В результате недавний хозяин города снимает свою кандидатуру перед вторым туром (фактически - в пользу Мангера) и заявляет о преследовании. Тогда на эти слова внимания не обратили.

Сальдо проходит процесс народной люстрации:

Разборки на Карибах

Сальдо избирается депутатом горсовета и возглавляет фракцию "Нашего края". Тогда же у него обостряется конфликт с местным бизнесменом Игорем Пащенко и его братом Денисом. События развивались довольно стремительно, а местом выяснения отношений стала экзотическая Доминиканская республика.

В августе 2016 года жена Сальдо заявила, что ее мужа похитили и удерживают в Доминикане. Впоследствии выяснилось, что бывший "регионал" официально задержан местными властями за попытку похищения Дениса Пащенко. Сам Пащенко-младший сообщил, что Сальдо убежал на Карибы, чтобы избежать преследования в Украине за сотрудничество с российскими оккупантами.

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В Сальдо была совсем другая версия: и он называл жертвой себя - экс-мэр Херсона рассказывал, что его еще в июне 2016 года заманили на Карибы на деловую встречу, там захватили и удерживали с целью выкупа 200 тысяч долларов. Сальдо якобы держали в заложниках около 50 дней и в это время заставили его семью переписать часть бизнеса на Пащенко-старшего, также пришлось отдать Audi А7 стоимостью 50 тысяч долларов, переписать однокомнатную квартиру и несколько земельных участков.

Тогда же появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на Сальдо, признает себя агентом российских спецслужб. Сам политик и здесь называл себя жертвой, заявлял, что агентом ФСБ не является, а пленки смонтированы кем-то из окружения Пащенко с целью шантажа. СБУ пообещала провести расследование подлинности этих пленок, но впоследствии нашла более важные дела и самоустранилась.

Смотрите сюжет о приключениях господина Сальдо на нескольких континентах:

Сальдо заплатил за себя залог и вышел на свободу – вернулся в Херсон (между Доминиканами и Украиной нет договоренности об экстрадиции) и начал судебную тяжбу за свои активы. Игоря Пащенко публично расстреляли 24 апреля 2018 года в Херсоне, а его брат бежал из страны. После этого так совпало, что дела политика наконец улучшились.

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О приговоре Главной палаты Апелляционного суда Сан-Педро де Макорис, которая постановила заключить господина Сальдо на 25 лет и выплатить господину Пащенко 25 миллионов доминиканских песо, он предпочитает не вспоминать.

Выборы 2020 и ренессанс Сальдо

В 2020 году он снова решил баллотироваться в мэры Херсона как лидер именной партии "Блок Владимира Сальдо" и даже вышел во второй тур, правда, со второго места.

2020 год – Сальдо снова на коне / Фото официальной страницы политика на фейсбуке

15 ноября в Херсоне состоится второй тур – соперником Сальдо будет кандидат от региональной партии "Нам здесь жить!" 49-летний нардеп Игорь Колихаев, известный приветливыми отношениями с Владиславом Мангером.

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В Колихаева в первом туре, который состоялся 25 октября 2020 года, было 22 777 голосов или 30,75%, в Сальдо – почти вдвое меньше – 12 660 голосов (17,09%).

В то же время "Блок Сальдо" проходит в Херсонский горсовет с показателем поддержки 10%. А значит, что Сальдо так или иначе останется у власти.

Изюминки второму туру мэрских соревнований в Херсоне добавляет свежее сообщение из Днепра, где задержали одного из посредников в убийстве Игоря Пащенко. Это должно быть интересно.