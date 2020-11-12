Володимир Сальдо три рази обирався мером Херсону, був щирим регіоналом, голосував за "диктаторські закони", сидів у в’язниці в екзотичній Домінікані, ледь не втратив свій бізнес, був затаврований як агент "русского міру", але зумів подолати негаразди й наразі залишається надзвичайно впливовою людиною у Херсоні. Ба більше – 15 листопада має шанси знову стати мером обласного центру.

Про секрети політичного довголіття та виживання пана Сальда за будь-якої влади читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Володимира Сальда

Володимир Сальдо родом з Миколаєва – народився 12 червня 1956 року у містечку Жовтневе (стародавня Вітовка), що нині є частиною обласного центру й входить до складу Корабельного району. Навчався Сальдо у Криворізькому гірничорудному інституті (нині Криворізький національний університет) на факультеті промислового та цивільного будівництва.

Тоді в УРСР існувала практика розподілу молодих фахівців – так Сальдо у 1978 році опинився у Херсоні, що в ті часи був одним суцільним великим будівництвом. Роботи в Херсоні вистачало – Сальдо починав майстром на одному з підприємств великого тресту Херсонпромбуд.

У 1981 році молодого фахівця відкомандирували до Монголії військовим радником – що міг нарадити Сальдо нащадкам Чингісхана – невідомо, але у ті часи це було доволі престижна місія. Вона дозволяла заробити, здобути досвід і авторитет, а ще – просунутись по службовій драбині. Власне, так і сталося.

Володимир Сальдо – власник невеличкої будівельної імперії у Херсоні / Фото офіційної сторінки політика

За 5 років Володимир Сальдо повертається до Херсону до знайомої роботи, але вже з підвищенням. У 1991 році перспективний технократ стає керівником одного з підрозділів місцевого будівельного гіганта – Херсонбуду. Згодом встановлює контроль над усією компанією.

Відповідальна та престижна робота зробила Володимира Сальда одним з найвпливовіших людей Херсону у кризові 90-і, дала поштовх для створення власної будівельної імперії та відкрила шлях у політику.

Політична кар'єра

З 1998 року Сальдо – депутат Херсонської міської ради. За три роки його призначають заступником губернатора й ставлять відповідальним за все будівництво та ЖКГ в Херсонській області. Тоді ж – у 2001 році – Володимир Сальдо приєднується до Партії регіонів та очолює обласну організацію політсили Януковича, Азарова, Порошенка та Кінаха.

У той час "Партія регіонів" ще не була політичним крилом донецького клану, а вважалась банальним провладним утворенням, членами якої були представники української номенклатури кучмівського призову. Втім, доволі швидко партія вже стала “донецькою”. Володимир Сальдо ці метаморфози сприйняв спокійно, ба більше – зробив ставку саме на нових "регіоналів".

Кабінет в обладміністрації та приналежність до "правильної" партії дає Володимиру Сальду неабиякий вплив та контроль за розподілом бюджетних коштів, що виділялися для житлово-комунальної сфери, міського господарства та будівництва.

Мер-регіонал

У 2002 році кандидат від "Партії регіонів" Володимир Сальдо вперше стає мером Херсону. При цьому він залишився акціонером і неофіційним керівником Херсонбуду. Власне, його мерство стало додатком до будівельного бізнесу Сальда.

Володимир Сальдо приймає Віктора Януковича у Херсоні / Фото Херсонської міськради

На посту міського голови чиновник затримався на 10 років, Сальдо переобирався ще двічі – у 2006 та 2010 роках і сидів у мерському кріслі до 2012 року, поки не був обраний від "Партії регіонів" до Верховної Ради. Втім, навіть тоді Сальдо лишався "господарем" Херсону й в мерії міста за ним навіть зарезервували його кабінет.

Його правління в місті згадують як часи цинічного дерібану бюджетних коштів. Сам Сальдо бачить себе "міцним господарником" – сторінка політика на Вікіпедії оспівує його звершення двома мовами та старанно обходить усі гострі кути. А їх було чимало.

За час свого керування Херсоном Сальдо запам'ятався як лобіст інтересів власного будівельного бізнесу – він щедро роздавав державні замовлення та землю під будівництво наближеним фірмам, ламав через коліно опонентів у міськраді, щоб протиснути вигідні собі рішення. Так, заради інтересів будівельних компаній з орбіти мера Херсона у центрі міста було знищено парк й побудовано гігантський ТРЦ "Суворівський", що й донині стоїть пустим як згадка про часи, коли містом керував регіонал Сальдо.

Аварійна будівля ТРЦ "Суворовський" у центрі Херсона на місці історичних Театральних сходів / Фото Без Табу

ТРЦ "Суворовський – міна сповільненої дії / Фото visti.ks.ua

Крім потворного ТРЦ у центрі Херсону мер Сальдо відзначився ще багатьма не менш скандальними рішеннями. Зокрема, виступив локомотивом у питанні знищення місцевої швейної фабрики та перетворення її на гігантський ТРЦ.

У Верховній Раді Володимир Сальдо також відзначився кількома скандалами – він був одним із спікерів "регіоналів" і всіляко підтримував Януковича. У дні Революції Гідності нардеп став "головою, що говорить" для російських ЗМІ, активно засуджував Євромайдан і був серед тих, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Сальдо кнопкодавить у 7-му скликанні Ради / Фото "Чесно"

Політичний занепад

Після втечі Януковича й зміни влади для Сальда почалась "чорна смуга" – він не зміг переобратися до Верховної Ради, на виборах зайняв лише 3 місце. Сальда обливали зеленкою й відверто з нього глузували. Новим політичним прихистком стала партія "Наш край", яка об'єднала рештки колишніх регіоналів, Сальдо зібрав в цій політсилі свою команду та спробував знову поборотись за крісло мера.

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Вже на етапі висунення у Сальда виникли проблеми – ТВК відмовилась його реєструвати, через це виборчу комісію розформували, проте, й новий склад не забажав мати справу з соратником Януковича. Врешті Сальда все ж визнали кандидатом – під тиском ЦВК. Він мав непогані шанси на перемогу (згідно соцопитувань), але тут на сцену виходить кандидат від партії Юлії Тимошенко – Владислав Мангер. Той сам забажав стати мером Херсону й начебто почав тиснути на Сальда. У результаті нещодавній господар міста знімає свою кандидатуру перед другим туром (фактично – на користь Мангера) та заявляє про переслідування. Тоді на ці слова уваги не звернули.

Сальдо проходить процес народної люстрації:

Розбірки на Карибах

Сальдо обирається депутатом міськради та очолює фракцію "Нашого краю". Тоді ж в нього загострюється конфлікт з місцевим бізнесменом Ігорем Пащенком і його братом Денисом. Події розвивались доволі стрімко, а місцем з'ясування стосунків стала екзотична Домініканська республіка.

У серпні 2016 року дружина Сальда заявила, що її чоловіка викрали та утримують у Домінікані. Згодом з'ясувалось, що колишній "регіонал" офіційно затриманий місцевою владою за спробу викрадення Дениса Пащенка. Сам Пащенко-молодший повідомив, що Сальдо втік на Кариби, щоб уникнути переслідування в Україні за співпрацю з російськими окупантами.

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У Сальда була зовсім інша версія: й він називав жертвою себе – ексмер Херсону розповідав, що його ще в червні 2016 заманили на Кариби на ділову зустріч, там захопили й утримували з метою викупу 200 000 доларів. Сальда нібито тримали в заручниках близько 50 днів й в цей час змусили його родину переписати частину бізнесу на Пащенка-старшого, також довелося віддати Audi А7 вартістю 50 тисяч доларів, переписати однокімнатну квартиру та кілька земельних ділянок.

Тоді ж з'явились аудіозаписи, на яких людина з голосом, схожим на Сальда, визнає себе агентом російських спецслужб. Сам політик й тут називав себе жертвою, заявляв, що агентом ФСБ не є, а плівки змонтовані кимось з оточення Пащенків з метою шантажу. СБУ пообіцяла провести розслідування автентичності цих плівок, але згодом знайшла більш важливі справи й самоусунулась.

Дивіться сюжет про пригоди пана Сальда на кількох континентах:

Сальдо заплатив за себе заставу й вийшов на волю – повернувся до Херсону (між Домініканою та Україною нема домовленостей про екстрадицію) й почав судову тяганину за свої активи. Ігоря Пащенка публічно розстріляли 24 квітня 2018 року в Херсоні, а його брат втік з країни. Після цього так збіглося, що справи політика нарешті покращились.

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Про вирок Головної палати Апеляційного суду Сан-Педро де Макоріс, яка поставила ув'язнити пана Сальда на 25 років і виплатити пану Пащенку 25 мільйонів домініканських песо він воліє не згадувати.

Сальдо не зумів прорватись до "ОПЗЖ", але має підтримку політсили Бойка та Медведчука / Фото офіційної сторінки політика

Вибори 2020 та ренесанс Сальда

В 2020 році він знову вирішив балотуватись у мери Херсону як лідер іменної партії "Блок Володимира Сальда" й навіть вийшов до другого туру, щоправда, з другого місця.

У 2020 Сальдо знову йде у мери Херсона / Фото офіційної сторінки політика

15 листопада у Херсоні відбудеться другий тур – суперником Сальда буде кандидат від регіональної партії "Нам тут жити!" 49-річний нардеп Ігор Колихаєв, відомий приязними стосунками з Владіславом Мангером.

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У Колихаєва в першому турі, який відбувся 25 жовтня 2020 року, було 22 777 голосів або 30,75%, у Сальда – мало не вдвічі менше – 12 660 голосів (17,09%).

Водночас "Блок Сальда" проходить до Херсонської міськради з показником підтримки 10%. А означає, що Сальдо так чи інакше лишиться при владі.

Родзинки другому туру мерських змагань у Херсоні додає свіже повідомлення з Дніпра, де затримали одного з посередників у вбивстві Ігоря Пащенка. Це має бути цікаво.