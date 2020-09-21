Чи можливо перенести місцеві вибори: відповідь "Слуги народу"
Законних підстав для перенесення або скасування місцевих виборів немає. У "Слузі народу" чутки про те, що голосування 25 жовтня може не відбутись, назвали необґрунтованими.
Завдання влади – убезпечити виборців, – Корнієнко
Наразі влада розмірковує над тим, як максимально убезпечити виборців під час голосування. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує "РБК-Україна".
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Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування до епідеміологічної ситуації. Також ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна Рада внесе і прийме,
– зазначив Корнієнко.
Раніше у політсилі заявляли, що причиною для перенесення місцевих виборів може стати лише введення надзвичайного стану в країні.
Головне про місцеві вибори-2020
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
- В період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.
- Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.
- Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.