Законних підстав для перенесення або скасування місцевих виборів немає. У "Слузі народу" чутки про те, що голосування 25 жовтня може не відбутись, назвали необґрунтованими.

Завдання влади – убезпечити виборців, – Корнієнко

Наразі влада розмірковує над тим, як максимально убезпечити виборців під час голосування. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує "РБК-Україна".

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Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування до епідеміологічної ситуації. Також ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна Рада внесе і прийме,

– зазначив Корнієнко.

Раніше у політсилі заявляли, що причиною для перенесення місцевих виборів може стати лише введення надзвичайного стану в країні.

Зверніть увагу! В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов від громадської організації "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". У позові оскаржують постанову ЦВК про призначення місцевих виборів. Перше засідання ОАСК у справі відбудеться 2 жовтня.

Головне про місцеві вибори-2020

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

В період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.

Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.

Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.



Як відбуватимуться місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу