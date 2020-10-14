Президент Владимир Зеленский 13 октября сообщил о планах провести всеукраинский опрос во время местных выборов. Среди 5-ти вопросов, как предполагают в СМИ, один может касаться уменьшения избирательного возраста до 16 лет.

Вопросы будут обнародовать по одному

Вопросы, которые попадут в перечень, президент будет озвучивать по одному в день, начиная с 14 октября. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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Сейчас ни в офисе Президента, ни в его политсиле – "Слуга народа" не раскрывают конкретного содержания вопросов. Однако, вероятно, что два из них будут касаться именно права голосовать с 16 лет, а также легализации каннабиса.



В то же время никаких противоречивых тем у опроса не будет: обойдут и тему Донбасса. Как пишет "РБК-Украина", "несмотря на яростное сопротивление некоторых политиков", опрос все же проведут.

Важно! В КИУ сразу отреагировали на инициативу президента и отметили, что проведение опроса в день общегосударственного голосования противоречит Избирательному кодексу.

Какие юридические последствия будет иметь опрос

В Офисе Президента отметили, что прямых юридических последствий у результатов опроса не будет. Этим оно отличается от референдума. Это как бы способ узнать мнение общества на ключевые вопросы.

Вместе с тем, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что не исключает, что определенные вопросы из опроса могут впоследствии вынести и на референдум.