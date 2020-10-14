Під час всеукраїнського опитування можуть спитати про голосування з 16 років на виборах, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив про плани провести всеукраїнське опитування під час місцевих виборів. Серед 5-ти питань, як припускають у ЗМІ, одне може стосуватись зменшення виборчого віку до 16 років.
Питання оприлюднюватимуть по одному
Питання, які потраплять до переліку, президент озвучуватиме по одному у день, починаючи з 14 жовтня. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.
Наразі ні в Офісі Президента, ні у його політсилі – "Слуга народу" не розкривають конкретного змісту запитань. Проте, ймовірно, що два з них стосуватимуться саме права голосувати з 16 років, а також легалізації канабісу.
Водночас жодних суперечливих тем в опитування не буде: оминуть й тему Донбасу. Як пише "РБК-Україна", "попри шалений опір деяких політиків", опитування таки проведуть.
Які юридичні наслідки матиме опитування
В Офісі Президента зауважили, що прямих юридичних наслідків в результатів опитування не буде. Цим воно відрізняється від референдуму. Це начебто спосіб дізнатись думку суспільства на ключові питання.
Разом з тим, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що не виключає, що певні питання з опитування можуть згодом винести і на референдум.