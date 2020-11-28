Второй тур в Черновцах: полиция взяла под охрану избирательные участки
В Черновцах 28 ноября полиция взяла под охрану избирательные участки. Все потому, что 29 ноября в городе состоится второй тур мэрских выборов.
Кроме избирательных участков, будут охранять еще и одну территориальную избирательную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
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Под охраной будут находиться 112 избирательных участков. Еще 4 не получили бюллетени из-за отсутствия избирателей.
Ранее руководство полиции провело инструктаж для полицейских. Они должны придерживаться дисциплины, законности и политической нейтральности. К слову, правоохранители охраняли бюллетени, когда их транспортировали к избирательным участкам.
Полиция в Черновцах возле избирательных участков / Фото Нацполиции
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Несколько политических сил в Черновцах сообщили о прекращении полномочий своих членов ИК. На что в ЦИК отметили, что местные организации партий не имели права отозвать эти кандидатуры.
Все потому, что минимум должно быть 10 членов в комиссиях для маленьких участков. Поэтому в некоторых комиссиях может не хватать голосов для принятия решений.
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