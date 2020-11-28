В Черновцах 28 ноября полиция взяла под охрану избирательные участки. Все потому, что 29 ноября в городе состоится второй тур мэрских выборов.

Кроме избирательных участков, будут охранять еще и одну территориальную избирательную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

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Под охраной будут находиться 112 избирательных участков. Еще 4 не получили бюллетени из-за отсутствия избирателей.

Ранее руководство полиции провело инструктаж для полицейских. Они должны придерживаться дисциплины, законности и политической нейтральности. К слову, правоохранители охраняли бюллетени, когда их транспортировали к избирательным участкам.