Крім виборчих дільниць, охоронятимуть ще й одну територіальну виборчу комісію. Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернівецької області.

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Під охороною перебуватимуть 112 виборчих дільниць. Ще 4 не отримали бюлетені за відсутності виборців.

Раніше керівництво поліції провело інструктаж для поліцейських. Вони повинні дотримуватись дисципліни, законності й політичної нейтральності. До слова, правоохоронці охороняли бюлетені, коли їх транспортували до виборчих дільниць.



Поліція у Чернівцях біля виборчих дільниць / Фото Нацполіції

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Кілька політичних сил у Чернівцях повідомили про припинення повноважень своїх членів ДВК. Натомість у ЦВК зауважили, що місцеві організації партій не мали права відкликати ці кандидатури.

Все тому, що мінімально має бути 10 членів у комісіях для малих дільниць. Відтак у деяких комісіях може не вистачати голосів для ухвалення рішень.

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