Несколько политических сил в Черновцах сообщили о прекращении полномочий своих членов УИК. Это произошло за день до второго тура выборов мэра, которые должны состояться 29 ноября.

Это угрожает независимой организации и проведению голосования на выборах, отметили в Центризбиркоме.

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Представление о досрочном прекращении полномочий в целом 444 членов УИК поступили от местных организаций таких политических партий:

"Батькивщина" – 216;

"Европейская Солидарность" – 128;

"Наш край" – 85;

"Рідне місто" – 15.

Чем это грозит

В ЦИК подчеркнули, что местные организации партий не имели права отзывать эти кандидатуры. Мол, обращения от организаций партий возможны только при наличии личного заявления о сложении полномочий или внесения представления о замене члена.

Это может создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования на выборах Черновицкого городского главы,

- подчеркнули в Центризбиркоме.

Там пояснили, что минимальное количество членов в комиссиях для малых участков – 10. Из-за досрочное прекращение полномочий в некоторых комиссиях может не хватать голосов для принятия решений.

Кроме этого, в Центризбиркоме отметили, что члены УИК должны выполнять свои обязанности до тех пор, пока ТИК не примет решение о прекращении их полномочий.

Важно! Именно поэтому вероятная неявка на заседание комиссии 29 ноября будет считаться грубым нарушением законодательства. Это, в частности, предусматривает уголовную ответственность.

Несмотря на это, результаты голосования должны быть установлены независимо от количества избирательных участков в соответствующем округе, на которых голосование не было организовано и проведено в день голосования, отметили в ЦИК.

Второй тур выборов мэра в Черновцах: основное

29 ноября в Черновцах будут повторно голосовать на выборах городского головы. Горожане будут выбирать между бизнесменом Романом Кличуком и депутатом городского совета Виталием Михайлишиным.



Михайлишин и Кличук будут соревноваться за кресло мэра Черновцов / коллаж 24 канала

По данным движения ЧЕСНО, Михайлишин имеет связи с ОПЗЖ. Он в 2019 году профинансировал эту политсилу на миллион гривен и баллотировался в Раду от нее по 201 округу. Кличук в 2019 году стал членом партии "Самопомич" и баллотировался в парламент под №89 в ее списке.

Справка. В первом туре Кличук набрал 27%, Михайлишин – 21%. Пока что действующий мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 18% поддержки избирателей и вышел из дальнейших гонок.

В повторном голосовании на 115 избирательных участках в Черновцах в целом смогут принять участие более 185 тысяч избирателей. Члены участковых избирательных комиссий должны контролировать соблюдение правил эпидемической безопасности.