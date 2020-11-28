Второй тур выборов мэра в Черновцах под угрозой: причина
Несколько политических сил в Черновцах сообщили о прекращении полномочий своих членов УИК. Это произошло за день до второго тура выборов мэра, которые должны состояться 29 ноября.
Это угрожает независимой организации и проведению голосования на выборах, отметили в Центризбиркоме.
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Представление о досрочном прекращении полномочий в целом 444 членов УИК поступили от местных организаций таких политических партий:
- "Батькивщина" – 216;
- "Европейская Солидарность" – 128;
- "Наш край" – 85;
- "Рідне місто" – 15.
Чем это грозит
В ЦИК подчеркнули, что местные организации партий не имели права отзывать эти кандидатуры. Мол, обращения от организаций партий возможны только при наличии личного заявления о сложении полномочий или внесения представления о замене члена.
Это может создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования на выборах Черновицкого городского главы,
- подчеркнули в Центризбиркоме.
Там пояснили, что минимальное количество членов в комиссиях для малых участков – 10. Из-за досрочное прекращение полномочий в некоторых комиссиях может не хватать голосов для принятия решений.
Кроме этого, в Центризбиркоме отметили, что члены УИК должны выполнять свои обязанности до тех пор, пока ТИК не примет решение о прекращении их полномочий.
Несмотря на это, результаты голосования должны быть установлены независимо от количества избирательных участков в соответствующем округе, на которых голосование не было организовано и проведено в день голосования, отметили в ЦИК.
Второй тур выборов мэра в Черновцах: основное
29 ноября в Черновцах будут повторно голосовать на выборах городского головы. Горожане будут выбирать между бизнесменом Романом Кличуком и депутатом городского совета Виталием Михайлишиным.
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По данным движения ЧЕСНО, Михайлишин имеет связи с ОПЗЖ. Он в 2019 году профинансировал эту политсилу на миллион гривен и баллотировался в Раду от нее по 201 округу. Кличук в 2019 году стал членом партии "Самопомич" и баллотировался в парламент под №89 в ее списке.
В повторном голосовании на 115 избирательных участках в Черновцах в целом смогут принять участие более 185 тысяч избирателей. Члены участковых избирательных комиссий должны контролировать соблюдение правил эпидемической безопасности.
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