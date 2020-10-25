Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не сомневается в том, что второй тур выборов обязательно состоится. Кроме того, он уже проголосовал на местных выборах по месту регистрации в Киеве.

Дмитрий Разумков отвечал на вопросы журналистов после голосования. И когда его спросили, будет ли второй тур местных выборов, он ответил, что конечно будет, передает 24 канал.

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По его словам, пока нет оснований приостановить избирательный процесс. "Я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", – добавил он.

Спикер парламента убежден, что второй тур выборов должен состояться, потому что украинцы не могут оставить общины без легитимной власти.

Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации ... и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местными властями ... поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат,

– сказал Разумков.

Он также добавил, что проект постановления Верховной Рады, который предлагает не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван. Спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, но это не значит, что парламент его примет.

Добавим, что Дмитрий Разумков не смог принять участие в инициированном президентом опросе. А все из-за того, что на избирательном участке не появились волонтеры. "Я не отвечал на пять вопросов (президента – 24 канал). Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика – будем об этом разговаривать", – отметил Разумков.

К слову, местные выборы-2020 в Украине проходят во всех регионах, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и прифронтовых территорий, а также – Крыма. Больше информации о том, как проходят местные выборы в Украине, вы можете найти по ссылке.



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