Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не сумнівається у тому, що другий тур виборів обов'язково відбудеться. Окрім того, він вже проголосував на місцевих виборах за місцем реєстрації у Києві.

Дмитро Разумков відповідав на питання журналістів після голосування. І коли його запитали, чи буде другий тур місцевих виборів, він відповів, що звісно буде, передає 24 канал.

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За його словами, наразі немає підстав призупинити виборчий процес. "Я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити", – додав він.

Спікер парламенту переконаний, що другий тур виборів має відбутися, тому що українці не можуть залишити громади без легітимної влади.

Я думаю, що ми все розуміємо, що влада на місцях, особливо і в рамках децентралізації ... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою ... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат,

– сказав Разумков.

Він також додав, що проєкт постанови Верховної Ради, який пропонує не проводити другий тур виборів мерів, вже відкликаний. Спікер підкреслив, що кожен народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, але це не означає, що парламент його прийме.

Додамо, що Дмитро Разумков не зміг взяти участь в ініційованому президентом опитуванні. А все через те, що на виборчій дільниці не з'явилися волонтери. "Я не відповідав на п’ять питань (президента – 24 канал). Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але буде практика – будемо про це розмовляти", – зазначив Разумков.

До слова, місцеві вибори-2020 в Україні відбуваються у всіх регіонах, окрім окупованих районів Донецької і Луганської областей та прифронтових територій, а також – Криму. Більше інформації про те, як проходять місцеві вибори в Україні, ви можете знайти за посиланням.



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