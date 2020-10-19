На выборах в местные советы баллотируются 56 народных депутатов: список
Кандидатами в местные советы и на должности глав на выборах 25 октября являются 56 народных депутатов. 36 человек идут в облсоветы, 18 – в городские советы, 4 – в райсоветы. В то же время ни один депутат не баллотируется в поселковый совет.
В избирательных списках кандидатов в городские и районные советы все нардепы являются первыми. В списках в облсовет они первые в 86% случаев. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".
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Большинство народных депутатов, баллотирующихся в местные советы, являются лидерами политических сил в избирательном бюллетене. Некоторые – даже в нескольких, поскольку баллотируются в два совета.
Больше всего нардепов, которые хотят быть избранными второй год подряд, являются членами партии "За майбутнє".
Депутаты от партии "За майбутнє"
- Антон Поляков – кандидат в мэры Чернигова.
- Петр Юрчишин – кандидат в Винницкий облсовет.
- Игорь Палица – кандидат в Волынский облсовет и Луцкую городскую общину.
- Степан Ивахив – кандидат в Волынский облсовет.
- Ирина Констанкевич – кандидат в Волынский облсовет и Камень-Каширскую городскую общину.
- Игорь Гузь – кандидат в Волынский облсовет и Нововолынский городской совет.
- Тарас Батенко – кандидат во Львовский облсовет.
- Ярослав Дубневич – кандидат во Львовский облсовет.
- Юрий Шаповалов – кандидат в Полтавский облсовет.
- Игорь Молоток – кандидат в Сумской облсовет.
- Иван Чайковский – кандидат в Тернопольский облсовет и Тернопольскую городскую общину.
- Сергей Лабазю – кандидат в Хмельницкий облсовет.
- Антон Яценко – кандидат в Черкасский облсовет и Уманскую городскую общину.
- Анатолий Урбанский – кандидат в Измаильский райсовет и Ренийскую городскую общину.
- Сергей Минько – кандидат в Мелитопольский райсовет и Мелитопольскую городскую общину.
- Василий Бондарь – кандидат в Староконстантиновскую городскую общину.
- Петр Юрчишин – кандидат в Винницкую городскую общину.
- Игорь Колихаев – кандидат в мэры Херсона.
- Сергей Рудик – кандидат в Черкасский областной совет.
Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь"
- Николай Скорик – кандидат на должность мэра Одессы.
- Александр Фельдман – кандидат на должность мэра Харькова.
- Игорь Кисилев – кандидат в Винницкий облсовет.
- Юрий Павленко – кандидат в Житомирский облсовет.
- Владимир Кальцев – кандидат в Запорожский облсовет и Запорожскую городскую общину.
- Сергей Ларин – кандидат в Кировоградский облсовет.
- Юрий Загородний – кандидат в Николаевский облсовет.
- Вадим Рабинович – кандидат в Одесский облсовет.
- Владимир Мороз – кандидат в Кухаривскую городскую общину.
Депутаты от "Слуги народа"
- Зиновий Андреевич – кандидат в мэры Надворной.
- Владимир Крейденко – кандидат в мэры Мелитополя.
- Татьяна Рябуха – кандидат в мэры Сум.
- Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева.
- Олексанлр Дубинский – кандидат в Киевский облсовет.
- Сергей Колебош – кандидат в Одесский облсовет.
- Сергей Мандзий – кандидат в Хмельницкий облсовет.
Депутаты от "Европейской Солидарности"
- Олег Синютка – кандидат в мэры Львова.
- Михаил Забродский – кандидат в Днепропетровский облсовет.
- Иванна Климпуш-Цинцадзе – кандидат в Закарпатский облсовет.
- Виктория Сюмар – кандидат в Киевский облсовет.
- Алексей Гончаренко – кандидат в Одесский облсовет.
Депутаты от группы "Доверие"
- Николай Бабаненко – кандидат в мэры Белой Церкви.
- Сергей Шахов – кандидат в мэры Киева.
- Олег Кулинич – кандидат в Полтавский облсовет.
- Николай Люшняк – кандидат в Тернопольский облсовет.
- Борис Приходько – кандидат в Черниговский областной совет.
Депутаты от "Батькивщины"
- Алексей Кучеренко – кандидат в мэры Киева.
- Олег Мейдич – кандидат в Винницкий облсовет.
- Анжелика Лабунская – кандидат в Житомирский облсовет.
- Михаил Цимбалюк – кандидат во Львовский облсовет.
Депутаты от "Голоса"
- Александра Устинова – кандидат в мэры Винницы.
- Ярослав Рущишин – кандидат в мэры Львова.
Внефракционные депутаты
- Руслан Требушкин – кандидат в мэры Покровска от партии "За майбутнє".
- Андрей Деркач – кандидат в Сумской облсовет от партии "Наш край".
- Юлия Светличная – кандидат в Харьковский облсовет от "Блока Светличной "Вместе".
- Оксана Савчук – кандидат в Ивано-Франковский облсовет от партии "Всеукраинское объединение "Свобода".
Заметим, "Опора" утверждает, что 56 народных депутатов баллотируются на местных выборах, из них 20 от партии "За жизнь". Однако на самом деле их в списке 19.