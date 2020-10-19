Кандидатами в местные советы и на должности глав на выборах 25 октября являются 56 народных депутатов. 36 человек идут в облсоветы, 18 – в городские советы, 4 – в райсоветы. В то же время ни один депутат не баллотируется в поселковый совет.

В избирательных списках кандидатов в городские и районные советы все нардепы являются первыми. В списках в облсовет они первые в 86% случаев. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

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Большинство народных депутатов, баллотирующихся в местные советы, являются лидерами политических сил в избирательном бюллетене. Некоторые – даже в нескольких, поскольку баллотируются в два совета.

Больше всего нардепов, которые хотят быть избранными второй год подряд, являются членами партии "За майбутнє".

Депутаты от партии "За майбутнє"

Антон Поляков – кандидат в мэры Чернигова. Петр Юрчишин – кандидат в Винницкий облсовет. Игорь Палица – кандидат в Волынский облсовет и Луцкую городскую общину. Степан Ивахив – кандидат в Волынский облсовет. Ирина Констанкевич – кандидат в Волынский облсовет и Камень-Каширскую городскую общину. Игорь Гузь – кандидат в Волынский облсовет и Нововолынский городской совет. Тарас Батенко – кандидат во Львовский облсовет. Ярослав Дубневич – кандидат во Львовский облсовет. Юрий Шаповалов – кандидат в Полтавский облсовет. Игорь Молоток – кандидат в Сумской облсовет. Иван Чайковский – кандидат в Тернопольский облсовет и Тернопольскую городскую общину. Сергей Лабазю – кандидат в Хмельницкий облсовет. Антон Яценко – кандидат в Черкасский облсовет и Уманскую городскую общину. Анатолий Урбанский – кандидат в Измаильский райсовет и Ренийскую городскую общину. Сергей Минько – кандидат в Мелитопольский райсовет и Мелитопольскую городскую общину. Василий Бондарь – кандидат в Староконстантиновскую городскую общину. Петр Юрчишин – кандидат в Винницкую городскую общину. Игорь Колихаев – кандидат в мэры Херсона. Сергей Рудик – кандидат в Черкасский областной совет.

Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Николай Скорик – кандидат на должность мэра Одессы. Александр Фельдман – кандидат на должность мэра Харькова. Игорь Кисилев – кандидат в Винницкий облсовет. Юрий Павленко – кандидат в Житомирский облсовет. Владимир Кальцев – кандидат в Запорожский облсовет и Запорожскую городскую общину. Сергей Ларин – кандидат в Кировоградский облсовет. Юрий Загородний – кандидат в Николаевский облсовет. Вадим Рабинович – кандидат в Одесский облсовет. Владимир Мороз – кандидат в Кухаривскую городскую общину.

Депутаты от "Слуги народа"

Зиновий Андреевич – кандидат в мэры Надворной. Владимир Крейденко – кандидат в мэры Мелитополя. Татьяна Рябуха – кандидат в мэры Сум. Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева. Олексанлр Дубинский – кандидат в Киевский облсовет. Сергей Колебош – кандидат в Одесский облсовет. Сергей Мандзий – кандидат в Хмельницкий облсовет.

Депутаты от "Европейской Солидарности"

Олег Синютка – кандидат в мэры Львова. Михаил Забродский – кандидат в Днепропетровский облсовет. Иванна Климпуш-Цинцадзе – кандидат в Закарпатский облсовет. Виктория Сюмар – кандидат в Киевский облсовет. Алексей Гончаренко – кандидат в Одесский облсовет.

Депутаты от группы "Доверие"

Николай Бабаненко – кандидат в мэры Белой Церкви. Сергей Шахов – кандидат в мэры Киева. Олег Кулинич – кандидат в Полтавский облсовет. Николай Люшняк – кандидат в Тернопольский облсовет. Борис Приходько – кандидат в Черниговский областной совет.

Депутаты от "Батькивщины"

Алексей Кучеренко – кандидат в мэры Киева. Олег Мейдич – кандидат в Винницкий облсовет. Анжелика Лабунская – кандидат в Житомирский облсовет. Михаил Цимбалюк – кандидат во Львовский облсовет.

Депутаты от "Голоса"

Александра Устинова – кандидат в мэры Винницы. Ярослав Рущишин – кандидат в мэры Львова.

Внефракционные депутаты

Руслан Требушкин – кандидат в мэры Покровска от партии "За майбутнє". Андрей Деркач – кандидат в Сумской облсовет от партии "Наш край". Юлия Светличная – кандидат в Харьковский облсовет от "Блока Светличной "Вместе". Оксана Савчук – кандидат в Ивано-Франковский облсовет от партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

Заметим, "Опора" утверждает, что 56 народных депутатов баллотируются на местных выборах, из них 20 от партии "За жизнь". Однако на самом деле их в списке 19.

Обратите внимание! Истинные намерения баллотироваться, скорее всего, есть лишь у кандидатов в мэры. Однако сомнительно, что те, кто стремятся работать в областных советах, действительно пойдут туда в случае победы. Ведь зарплаты у депутатов местного совета – нет. Подробнее о причинах того, почему нардепы снова баллотируются – читайте здесь.