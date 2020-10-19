Кандидатами до місцевих рад та на посади голів на виборах 25 жовтня є 56 народних депутатів. 36 осіб йдуть до облрад, 18 – до міських рад, 4 – до райрад. Водночас жоден депутат не балотується у селищну раду.

У виборчих списках кандидатів до міських і районних рад всі нардепи є першими. У списках до облради вони перші у 86% випадків. Про це повідомила громадянська мережа "Опора".

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Більшість народних депутатів, що балотуються до місцевих рад, є лідерами політичних сил у виборчому бюлетені. Дехто – навіть у кількох, оскільки балотується до двох рад.

Найбільше нардепів, що хочуть бути обраними другий рік поспіль, є членами партії "За майбутнє".

Депутати від партії "За майбутнє"

Антон Поляков – кандидат у мери Чернігова. Петро Юрчишин – кандидат у Вінницьку облраду. Ігор Палиця – кандидат у Волинську облраду та Луцьку міську громаду. Степан Івахів – кандидат у Волинську облраду. Ірина Констанкевич – кандидат у Волинську облраду та Камінь-Каширську міську громаду. Ігор Гузь – кандидат у Волинську облраду та Нововолинську міську раду. Тарас Батенко – кандидат у Львівську облраду. Ярослав Дубневич – кандидат у Львівську облраду. Юрій Шаповалов – кандидат у Полтавську облраду. Ігор Молоток – кандидат у Сумську облраду. Іван Чайківський – кандидат у Тернопільську облраду та Тернопільську міську громаду. Сергій Лабазю – кандидат у Хмельницьку облраду. Антон Яценко – кандидат у Черкаську облараду та Уманську міську громаду. Анатолій Урбанський – кандидат у Ізмаїльську райраду та Ренійську міську громаду. Сергій Мінько – кандидат у Мелітопольську райраду та Мелітопольську міську громаду. Василь Бондар – кандидат у Старокостянтинівську міську громаду. Петро Юрчишин – кандидат у Вінницьку міську громаду. Ігор Колихаєв – кандидат у мери Херсона. Сергій Рудик – кандидат у Черкаську обласну раду.

Депутати від "Опозиційної платформи – За життя"

Микола Скорик – кандидат на посаду мера Одеськи. Олександр Фельдман – кандидат на посаду мера Харкова. Ігор Кісільов – кандидат у Вінницьку облраду. Юрій Павленко – кандидат у Житомирську облраду. Володимир Кальцев – кандидат у Запорізьку облраду та Запорізьку міську громаду. Сергій Ларін – кандидат у Кіровоградську облраду. Юрій Загородній – кандидат у Миколаївську облраду. Вадим Рабінович – кандидат в Одеську облраду. Володимир Мороз – кандидат у Кухарівську міську громаду.

Депутати від "Слуги народу"

Зіновій Андрійович – кандидат у мери Надвірної. Володимир Крейденко – кандидат у мери Мелітополя. Тетяна Рябуха – кандидатка у мери Сум. Ірина Верещук – кандидатка у мери Києва. Олексанлр Дубінський – кандидат у Київську облраду. Сергій Колебош – кандидат в Одеську облраду. Сергій Мандзій – кандидат у Хмельницьку облраду.

Депутати від "Європейської Солідарності"

Олег Синютка – кандидат у мери Львова. Михайло Забродський – кандидат у Дніпропетровську облраду. Іванна Климпуш-Цинцадзе – кандидатка у Закарпатську облраду. Вікторія Сюмар – кандидатка у Київську облраду. Олексій Гончаренко – кандидат в Одеську облраду.

Депутати від групи "Довіра"

Микола Бабаненко – кандидат у мери Білої Церкви. Сергій Шахов – кандидат в мери Києва. Олег Кулініч – кандидат у Полтавську облраду. Микола Люшняк – кандидат у Тернопільську облраду. Борис Приходько – кандидат у Чернігівську обласну раду.

Депутати від "Батьківщини"

​Олексій Кучеренко – кандидат у мери Києва. Олег Мейдич – кандидат у Вінницьку облраду. Анжеліка Лабунська – кандидатка у Житомирську облраду. Михайло Цимбалюк – кандидат у Львівську облраду.

Депутати від "Голосу"

Олександра Устінова – кандидатка у мери Вінниці. Ярослав Рущишин – кандидат у мери Львова.

Позафракційні депутати

Руслан Требушкін – кандидат у мери Покровська від партії "За майбутнє". Андрій Деркач – кандидат у Сумську облраду від партії "Наш край". Юлія Світлична – кандидатка в Харківську облраду від "Блоку Світличної "Разом". Оксана Савчук – кандидатка в Івано-Франківську облраду від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Зауважимо, "Опора" стверджує, що 56 народних депутатів балотуються на місцевих виборах, з них 20 від партії "За життя". Однак насправді їх у списку 19.