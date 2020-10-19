На виборах до місцевих рад балотуються 56 народних депутатів: список
Кандидатами до місцевих рад та на посади голів на виборах 25 жовтня є 56 народних депутатів. 36 осіб йдуть до облрад, 18 – до міських рад, 4 – до райрад. Водночас жоден депутат не балотується у селищну раду.
У виборчих списках кандидатів до міських і районних рад всі нардепи є першими. У списках до облради вони перші у 86% випадків. Про це повідомила громадянська мережа "Опора".
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Більшість народних депутатів, що балотуються до місцевих рад, є лідерами політичних сил у виборчому бюлетені. Дехто – навіть у кількох, оскільки балотується до двох рад.
Найбільше нардепів, що хочуть бути обраними другий рік поспіль, є членами партії "За майбутнє".
Депутати від партії "За майбутнє"
- Антон Поляков – кандидат у мери Чернігова.
- Петро Юрчишин – кандидат у Вінницьку облраду.
- Ігор Палиця – кандидат у Волинську облраду та Луцьку міську громаду.
- Степан Івахів – кандидат у Волинську облраду.
- Ірина Констанкевич – кандидат у Волинську облраду та Камінь-Каширську міську громаду.
- Ігор Гузь – кандидат у Волинську облраду та Нововолинську міську раду.
- Тарас Батенко – кандидат у Львівську облраду.
- Ярослав Дубневич – кандидат у Львівську облраду.
- Юрій Шаповалов – кандидат у Полтавську облраду.
- Ігор Молоток – кандидат у Сумську облраду.
- Іван Чайківський – кандидат у Тернопільську облраду та Тернопільську міську громаду.
- Сергій Лабазю – кандидат у Хмельницьку облраду.
- Антон Яценко – кандидат у Черкаську облараду та Уманську міську громаду.
- Анатолій Урбанський – кандидат у Ізмаїльську райраду та Ренійську міську громаду.
- Сергій Мінько – кандидат у Мелітопольську райраду та Мелітопольську міську громаду.
- Василь Бондар – кандидат у Старокостянтинівську міську громаду.
- Петро Юрчишин – кандидат у Вінницьку міську громаду.
- Ігор Колихаєв – кандидат у мери Херсона.
- Сергій Рудик – кандидат у Черкаську обласну раду.
Депутати від "Опозиційної платформи – За життя"
- Микола Скорик – кандидат на посаду мера Одеськи.
- Олександр Фельдман – кандидат на посаду мера Харкова.
- Ігор Кісільов – кандидат у Вінницьку облраду.
- Юрій Павленко – кандидат у Житомирську облраду.
- Володимир Кальцев – кандидат у Запорізьку облраду та Запорізьку міську громаду.
- Сергій Ларін – кандидат у Кіровоградську облраду.
- Юрій Загородній – кандидат у Миколаївську облраду.
- Вадим Рабінович – кандидат в Одеську облраду.
- Володимир Мороз – кандидат у Кухарівську міську громаду.
Депутати від "Слуги народу"
- Зіновій Андрійович – кандидат у мери Надвірної.
- Володимир Крейденко – кандидат у мери Мелітополя.
- Тетяна Рябуха – кандидатка у мери Сум.
- Ірина Верещук – кандидатка у мери Києва.
- Олексанлр Дубінський – кандидат у Київську облраду.
- Сергій Колебош – кандидат в Одеську облраду.
- Сергій Мандзій – кандидат у Хмельницьку облраду.
Депутати від "Європейської Солідарності"
- Олег Синютка – кандидат у мери Львова.
- Михайло Забродський – кандидат у Дніпропетровську облраду.
- Іванна Климпуш-Цинцадзе – кандидатка у Закарпатську облраду.
- Вікторія Сюмар – кандидатка у Київську облраду.
- Олексій Гончаренко – кандидат в Одеську облраду.
Депутати від групи "Довіра"
- Микола Бабаненко – кандидат у мери Білої Церкви.
- Сергій Шахов – кандидат в мери Києва.
- Олег Кулініч – кандидат у Полтавську облраду.
- Микола Люшняк – кандидат у Тернопільську облраду.
- Борис Приходько – кандидат у Чернігівську обласну раду.
Депутати від "Батьківщини"
- Олексій Кучеренко – кандидат у мери Києва.
- Олег Мейдич – кандидат у Вінницьку облраду.
- Анжеліка Лабунська – кандидатка у Житомирську облраду.
- Михайло Цимбалюк – кандидат у Львівську облраду.
Депутати від "Голосу"
- Олександра Устінова – кандидатка у мери Вінниці.
- Ярослав Рущишин – кандидат у мери Львова.
Позафракційні депутати
- Руслан Требушкін – кандидат у мери Покровська від партії "За майбутнє".
- Андрій Деркач – кандидат у Сумську облраду від партії "Наш край".
- Юлія Світлична – кандидатка в Харківську облраду від "Блоку Світличної "Разом".
- Оксана Савчук – кандидатка в Івано-Франківську облраду від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
Зауважимо, "Опора" стверджує, що 56 народних депутатів балотуються на місцевих виборах, з них 20 від партії "За життя". Однак насправді їх у списку 19.