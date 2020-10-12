Сразу 45 народных депутатов баллотируются на местных выборах: список и детали
Принять участие в местных выборах в качестве кандидатов решили сразу 45 народных депутатов Украины. Лишь незначительная часть из них баллотируются в мэры, а остальные – демонстрируют якобы свою готовность к резкому и добровольного понижению в статусе.
О народных избранниках, которые хотят быть избранными второй год подряд рассказывает 24 канал.
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Слуга народа:
- Зиновий Андреевич – баллотируется на мэра Надворной Ивано-Франковской области от "Слуги народа". Очень интересный случай, ведь в 2019 году он добровольно покинул эту должность, чтобы пойти в Верховную Раду вместе с президентской партией.
- Сергей Мандзий – баллотируется в Хмельницкий областной совет от "Слуги народа".
- Сергей Колебошин – идет в Одесский облсовет от "Слуги народа".
- Вячеслав Рублев – кандидат в Волынский областной совет. Тоже очень интересный случай, ведь в парламенте депутат представляет "Слугу народа", а на местных выборах баллотируется от партии "За будущее".
- Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева от "Слуги народа".
- Александр Дубинский – баллотируется в Киевский областной совет от "Слуги народа".
- Владимир Крейденко – кандидат в мэры Мелитополя Запорожской области от "Слуги народа".
- Татьяна Рябуха – кандидат в мэры Сум от "Слуги народа".
Также в Одесский областной совет баллотируется министр здравоохранения Максим Степанов. Но здесь ситуация несколько иная, ведь он сможет совмещать две должности.
Оппозиционная платформа-за жизнь:
- Игорь Кисилев – кандидат в депутаты Винницкого областного совета от ОПЗЖ.
- Вадим Рабинович – баллотируется в Одесский облсовет от ОПЗЖ.
- Владимир Кальцев – баллотируется в Запорожский областной совет от ОПЗЖ.
- Сергей Ларин – баллотируется в Кировоградский облсовет от ОПЗЖ.
- Александр Фельдман – кандидат в мэры Харькова от ОПЗЖ.
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Батькивщина:
- Алексей Кучеренко – кандидат в мэры Киева от "Батькивщины".
- Михаил Цымбалюк – кандидат во Львовский областной совет от "Батькивщины".
Европейская Солидарность:
- Владимир Вятрович – кандидат в Ивано-Франковский облсовет от ЕС.
- Иванна Климпуш-Цинцадзе – кандидат в Закарпатский областной совет от "Европейской солидарности".
- Михаил Забродский – баллотируется в днепропетровский облсовет от ЕС.
- Олег Синютка – кандидат в мэры Львова от "Европейской Солидарности".
- Виктория Сюмар – кандидат в Киевский облсовет от "Евросолидарности".
- Алексей Гончаренко – баллотируется в Одесский областной совет от "Европейской Солидарности".
Голос:
- Александра Устинова – кандидат в мэры Винницы от "Голоса".
- Ярослав Рущишин – кандидат в мэры Львова от "Голоса".
За будущее:
- Юрий Шаповалов – кандидат в Полтавский областной совет от "За будущее".
- Сергей Рудык – кандидат в Черкасский областной совет от "Команды Сергея Рудыка. Время перемен".
- Антон Яценко – кандидат в Черкасский облсовет от "За будущее".
- Тарас Батенко – баллотируется во Львовский областной совет от "За будущее".
- Ярослав Дубневич – кандидат во Львовский облсовет от "За будущее".
- Игорь Колыхаев – кандидат в мэры Херсона от партии "Нам здесь жить".
- Игорь Гузь – баллотируется в Волынский облсовет от "За будущее".
- Ирина Костанкевич – кандидат в Волынский областной совет от"За будущее".
- Игорь Палица – кандидат в Волынский областной совет от "За будущее".
- Степан Ивахив – баллотируется в Волынский областной совет от "За будущее".
- Игорь Молоток – баллотируется в Сумской областной совет от "За будущее".
- Антон Поляков – кандидат в мэры Чернигова от "За будущее".
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Доверие:
- Николай Люшняк – баллотируется в Тернопольский областной совет от партии "Доверие".
- Борис Приходько – кандидат в Черниговский областной совет от партии "Наш край".
- Сергей Шахов – баллотируется в мэры Киева от партии "Наш край".
- Николай Бабенко – кандидат в мэры Белой Церкви от партии "Белая Церковь вместе".
Внефракционные:
- Руслан Требушкин – кандидат в мэры Покровска Донецкой области от "За будущее".
- Андрей Деркач – баллотируется в Сумской областной совет от партии "Наш край".
- Юлия Светличная – кандидатка в Харьковский облсовет от "Блока Светличной "Вместе".
Для чего депутаты снова баллотируется
На самом деле искренние намерения баллотироваться, вероятнее всего, есть только у кандидатов в мэры. Все же возглавить целый город – куда лучше, чем быть одним из 450 народных депутатов.
Зато довольно сомнительно, что хотя бы кто-то из тех, кто баллотируется в областные советы, действительно пойдет туда в случае победы. Причин несколько – депутатская зарплата, которой в областном или местном советах нет, а еще льготы и, конечно же, огромное влияние на общественно-политическую жизнь страны.
Простыми словами, переход от депутатства в Верховной Раде в областную – это как вылет из Премьер-лиги в футболе. Играть дальше можно, но уровень уже совсем не тот. Представить, что кто-то добровольно пойдет на это, очень трудно.
Здесь ярким объяснением мотивации баллотироваться является "За будущее". Партия не смогла пройти в Раду, но имеет своих 24 представителей, прошедших по мажоритарным округам. Это свидетельствует, что партия имеет значительно более высокую поддержку на местах, чем на общенациональном уровне.
Этим и решила воспользоваться депутатская группа, отправившая на местные выборы ровно половину своих членов. В то же время сомнительно, что партия "За будущее" откажется от своего влияния в Верховной Раде.