Принять участие в местных выборах в качестве кандидатов решили сразу 45 народных депутатов Украины. Лишь незначительная часть из них баллотируются в мэры, а остальные – демонстрируют якобы свою готовность к резкому и добровольного понижению в статусе.

О народных избранниках, которые хотят быть избранными второй год подряд рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Кто идет в мэры Киева: список и рейтинг кандидатов

Слуга народа:

Зиновий Андреевич – баллотируется на мэра Надворной Ивано-Франковской области от "Слуги народа". Очень интересный случай, ведь в 2019 году он добровольно покинул эту должность, чтобы пойти в Верховную Раду вместе с президентской партией.

Ивано-Франковской области от "Слуги народа". Очень интересный случай, ведь в 2019 году он добровольно покинул эту должность, чтобы пойти в Верховную Раду вместе с президентской партией. Сергей Мандзий – баллотируется в Хмельницкий областной совет от "Слуги народа".

Сергей Колебошин – идет в Одесский облсовет от "Слуги народа".

Вячеслав Рублев – кандидат в Волынский областной совет. Тоже очень интересный случай, ведь в парламенте депутат представляет "Слугу народа", а на местных выборах баллотируется от партии "За будущее".

Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева от "Слуги народа".

от "Слуги народа". Александр Дубинский – баллотируется в Киевский областной совет от "Слуги народа".

Владимир Крейденко – кандидат в мэры Мелитополя Запорожской области от "Слуги народа".

Запорожской области от "Слуги народа". Татьяна Рябуха – кандидат в мэры Сум от "Слуги народа".

Также в Одесский областной совет баллотируется министр здравоохранения Максим Степанов. Но здесь ситуация несколько иная, ведь он сможет совмещать две должности.

Оппозиционная платформа-за жизнь:

Игорь Кисилев – кандидат в депутаты Винницкого областного совета от ОПЗЖ.

Вадим Рабинович – баллотируется в Одесский облсовет от ОПЗЖ.

Владимир Кальцев – баллотируется в Запорожский областной совет от ОПЗЖ.

Сергей Ларин – баллотируется в Кировоградский облсовет от ОПЗЖ.

Александр Фельдман – кандидат в мэры Харькова от ОПЗЖ.

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Батькивщина:

Алексей Кучеренко – кандидат в мэры Киева от "Батькивщины".

от "Батькивщины". Михаил Цымбалюк – кандидат во Львовский областной совет от "Батькивщины".

Европейская Солидарность:

Владимир Вятрович – кандидат в Ивано-Франковский облсовет от ЕС.

Иванна Климпуш-Цинцадзе – кандидат в Закарпатский областной совет от "Европейской солидарности".

Михаил Забродский – баллотируется в днепропетровский облсовет от ЕС.

Олег Синютка – кандидат в мэры Львова от "Европейской Солидарности".

от "Европейской Солидарности". Виктория Сюмар – кандидат в Киевский облсовет от "Евросолидарности".

Алексей Гончаренко – баллотируется в Одесский областной совет от "Европейской Солидарности".

Голос:

Александра Устинова – кандидат в мэры Винницы от "Голоса".

от "Голоса". Ярослав Рущишин – кандидат в мэры Львова от "Голоса".

За будущее:

Юрий Шаповалов – кандидат в Полтавский областной совет от "За будущее".

Сергей Рудык – кандидат в Черкасский областной совет от "Команды Сергея Рудыка. Время перемен".

Антон Яценко – кандидат в Черкасский облсовет от "За будущее".

Тарас Батенко – баллотируется во Львовский областной совет от "За будущее".

Ярослав Дубневич – кандидат во Львовский облсовет от "За будущее".

Игорь Колыхаев – кандидат в мэры Херсона от партии "Нам здесь жить".

от партии "Нам здесь жить". Игорь Гузь – баллотируется в Волынский облсовет от "За будущее".

Ирина Костанкевич – кандидат в Волынский областной совет от"За будущее".

Игорь Палица – кандидат в Волынский областной совет от "За будущее".

Степан Ивахив – баллотируется в Волынский областной совет от "За будущее".

Игорь Молоток – баллотируется в Сумской областной совет от "За будущее".

Антон Поляков – кандидат в мэры Чернигова от "За будущее".

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Доверие:

Николай Люшняк – баллотируется в Тернопольский областной совет от партии "Доверие".

Борис Приходько – кандидат в Черниговский областной совет от партии "Наш край".

Сергей Шахов – баллотируется в мэры Киева от партии "Наш край".

от партии "Наш край". Николай Бабенко – кандидат в мэры Белой Церкви от партии "Белая Церковь вместе".

Внефракционные:

Руслан Требушкин – кандидат в мэры Покровска Донецкой области от "За будущее".

Донецкой области от "За будущее". Андрей Деркач – баллотируется в Сумской областной совет от партии "Наш край".

Юлия Светличная – кандидатка в Харьковский облсовет от "Блока Светличной "Вместе".

Для чего депутаты снова баллотируется

На самом деле искренние намерения баллотироваться, вероятнее всего, есть только у кандидатов в мэры. Все же возглавить целый город – куда лучше, чем быть одним из 450 народных депутатов.

Зато довольно сомнительно, что хотя бы кто-то из тех, кто баллотируется в областные советы, действительно пойдет туда в случае победы. Причин несколько – депутатская зарплата, которой в областном или местном советах нет, а еще льготы и, конечно же, огромное влияние на общественно-политическую жизнь страны.

Простыми словами, переход от депутатства в Верховной Раде в областную – это как вылет из Премьер-лиги в футболе. Играть дальше можно, но уровень уже совсем не тот. Представить, что кто-то добровольно пойдет на это, очень трудно.

Здесь ярким объяснением мотивации баллотироваться является "За будущее". Партия не смогла пройти в Раду, но имеет своих 24 представителей, прошедших по мажоритарным округам. Это свидетельствует, что партия имеет значительно более высокую поддержку на местах, чем на общенациональном уровне.

Этим и решила воспользоваться депутатская группа, отправившая на местные выборы ровно половину своих членов. В то же время сомнительно, что партия "За будущее" откажется от своего влияния в Верховной Раде.