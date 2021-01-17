Какая окончательная явка на выборах в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском
В Броварах, Борисполе (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область) 17 января состоялись повторные местные выборы. Уже известна окончательная явка.
Данные по состоянию на 20: 00 сообщила Центральная избирательная комиссия. Согласно им, наибольшая явка была в Броварах, а наименьшая – в Борисполе. Правда, у всех практически равная разница 10%.
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Как голосовали на выборах в Броварах, Новгород-Северском и Борисполе
- Бровары – 43,02%
- Новгород-Северский – 41,48%
- Борисполь – 30,15%
В полиции Киевской области отметили, что все избирательные участки закрылись вовремя и без грубых нарушений
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