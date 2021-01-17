У Броварах, Борисполі (обидва – Київщина) та Новгород-Сіверському (Чернігівська область) 17 січня відбулися повторні місцеві вибори. Вже є відомою остаточна явка.

Дані станом на 20:00 повідомила Центральна виборча комісія. Відповідно до них, найбільша явка була у Броварах, а найменша – в Борисполі. Щоправда, в усіх є практично рівною – різниця 10%.

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Як голосували на виборах у Броварах, Новгород-Сіверському та Борисполі

Бровари – 43,02%

Новгород-Сіверський – 41,48%

Бориспіль – 30,15%

У поліції Київської області зазначили, що всі виборчі дільниці закрились вчасно та без грубих порушень