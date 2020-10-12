Кропивницкий и Черкассы: рейтинги кандидатов в мэры и партий
Незадолго до местных выборов мэра Черкасс Анатолию Бондаренко конкуренцию навязал Виталий Ильченко. Между тем в Кропивницком городскому председателю Андрею Райковичу "дышит в спину" Артем Стрижаков.
О последних рейтингах кандидатов в мэры и партиях, у которых есть шансы пройти в городские советы Черкасс и Кропивницкого, рассказывает 24 канал.
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Черкассы
Безоговорочным лидером борьбы за кресло мэра Черкасс является действующий мэр Анатолий Бондаренко. По выборам в городской и областной советы, то больше шансов у "За будущее" и "Слуги народа".
Кандидаты в мэры Черкасс:
- Анатолий Бондаренко – "За будущее" – 56,5%;
- Виталий Ильченко – "Слуга народа" – 12,3%;
- Виктор Евпак – "Голос" – 9,9%;
- Сергей Кудактин – "Европейская солидарность" – 6,2%;
- Дмитрий Кухарчук – "Национальный корпус" -5,5%.
- Рейтинги других кандидатов – менее 3%.
- Не определились за кого голосовать около 12% опрошенных.
Рейтинг партий на выборах в горсовет:
- "За будущее" – 32,9%;
- "Слуга народа" – 13,3%;
- "Голос" – 10,9%;
- "Европейская солидарность" – 10,7%;
- "Батькивщина" – 8,2%;
- "Национальный корпус" – 5,8%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,5%;
- ВО "Черкасчане" – 3,9%.
- Рейтинг других политических сил – ниже 3%.
- Не определились – около 9%.
Рейтинг партий на выборах в облсовет:
- "За будущее" – 21,5%;
- "Слуга народа" – 20,5%;
- "Батькивщина" – 12,1%;
- "Европейская солидарность" – 9,3%;
- "Черкасчане" – 8,7%;
- Радикальная партия – 6,1%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,9%.
- Рейтинг других партий – ниже 4%.
- Не определились с выбором – 18-19%.
Что известно об опросе?Проведен социологической группой "Рейтинг" 10-15 сентября 2020 года.
Аудитория: жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.
Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%). Метод опроса: личное формализованное интервью.
Кропивницкий
Лидером избирательной гонки за пост городского головы Кропивницкого является Андрей Райкович. Относительно претендентов на попадание в горсовет, то больше симпатий избирателей у "Пропозиції" и "Перспективы города".
К теме Кто идет в мэры Кропивницкого: перечень кандидатов
Кандидаты в мэры города
- Андрей Райкович – "Пропозиція" – 47,4%
- Артем Стрижаков – "Перспектива города" – 17,8%;
- Александр Цертий – "Батькивщина" – 9,2%,
- Анатолий Ларин – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,6%;
- Ольга Ковалева-Алокили "Слуга народа" – 8,5%;
- Александр Горбунов – 4,8% – не баллотируется.
- Рейтинг других – ниже 3%.
- Не определились за кого голосовать около 10% опрошенных.
Рейтинг партий на выборах в горсовет:
- "Пропозиція" – 29,4%;
- "Перспектива города" – 14,9%;
- "Слуга народа" – 14,6%;
- "Батькивщина" – 11,8%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,7%;
- "Европейская солидарность" – 5,0%;
- Радикальная партия – 4,7%;
- партия "За будущее" – 4,1%.
- Рейтинг других политических сил – ниже 2%.
- Не определились – около 12%.
Что известно об опросе?Проведен соцгруппой "Рейтинг" 18-25 августа 2020 года.
Аудитория: жители Кропивницкого от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью.
Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.
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