Незадолго до местных выборов мэра Черкасс Анатолию Бондаренко конкуренцию навязал Виталий Ильченко. Между тем в Кропивницком городскому председателю Андрею Райковичу "дышит в спину" Артем Стрижаков.

О последних рейтингах кандидатов в мэры и партиях, у которых есть шансы пройти в городские советы Черкасс и Кропивницкого, рассказывает 24 канал.

Интересно Кто баллотируется в мэры Черкасс: коротко о кандидатах

Черкассы

Безоговорочным лидером борьбы за кресло мэра Черкасс является действующий мэр Анатолий Бондаренко. По выборам в городской и областной советы, то больше шансов у "За будущее" и "Слуги народа".

Кандидаты в мэры Черкасс:

Анатолий Бондаренко – "За будущее" – 56,5%;

Виталий Ильченко – "Слуга народа" – 12,3%;

Виктор Евпак – "Голос" – 9,9%;

Сергей Кудактин – "Европейская солидарность" – 6,2%;

Дмитрий Кухарчук – "Национальный корпус" -5,5%.

Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Не определились за кого голосовать около 12% опрошенных.

Рейтинг партий на выборах в горсовет:

"За будущее" – 32,9%;

"Слуга народа" – 13,3%;

"Голос" – 10,9%;

"Европейская солидарность" – 10,7%;

"Батькивщина" – 8,2%;

"Национальный корпус" – 5,8%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,5%;

ВО "Черкасчане" – 3,9%.

Рейтинг других политических сил – ниже 3%.

Не определились – около 9%.

Рейтинг партий на выборах в облсовет:

"За будущее" – 21,5%;

"Слуга народа" – 20,5%;

"Батькивщина" – 12,1%;

"Европейская солидарность" – 9,3%;

"Черкасчане" – 8,7%;

Радикальная партия – 6,1%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,9%.

Рейтинг других партий – ниже 4%.

Не определились с выбором – 18-19%.

Что известно об опросе? Проведен

Аудитория: жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%). Метод опроса: личное формализованное интервью. Проведен социологической группой "Рейтинг" 10-15 сентября 2020 года.Аудитория: жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%). Метод опроса: личное формализованное интервью.

Кропивницкий

Лидером избирательной гонки за пост городского головы Кропивницкого является Андрей Райкович. Относительно претендентов на попадание в горсовет, то больше симпатий избирателей у "Пропозиції" и "Перспективы города".

К теме Кто идет в мэры Кропивницкого: перечень кандидатов

Кандидаты в мэры города

Андрей Райкович – "Пропозиція" – 47,4%

Артем Стрижаков – "Перспектива города" – 17,8%;

Александр Цертий – "Батькивщина" – 9,2%,

Анатолий Ларин – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,6%;

Ольга Ковалева-Алокили "Слуга народа" – 8,5%;

Александр Горбунов – 4,8% – не баллотируется.

Рейтинг других – ниже 3%.

Не определились за кого голосовать около 10% опрошенных.

Рейтинг партий на выборах в горсовет:

"Пропозиція" – 29,4%;

"Перспектива города" – 14,9%;

"Слуга народа" – 14,6%;

"Батькивщина" – 11,8%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,7%;

"Европейская солидарность" – 5,0%;

Радикальная партия – 4,7%;

партия "За будущее" – 4,1%.

Рейтинг других политических сил – ниже 2%.

Не определились – около 12%.

Что известно об опросе? Проведен

Аудитория: жители Кропивницкого от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%. Проведен соцгруппой "Рейтинг" 18-25 августа 2020 года.Аудитория: жители Кропивницкого от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью.Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. О ходе предвыборной кампании и деталях относительно других кандидатов в мэры и депутаты читайте на сайте 24 канала.



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