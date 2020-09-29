На должность городского головы Кропивницкого баллотируются 11 кандидатов. Среди них есть действующий мэр города Андрей Райкович, конкуренцию ему попытаются навязать кандидат от "Слуги народа" Ольга Ковалева-Алокили и кандидат от ОПЗЖ Анатолий Ларин. Также новым мэром имеют шансы стать еще 8 кандидатов.

Подробнее о кандидатах на должность мэра Кропивницкого рассказывает 24 канал.

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Кто баллотируется в мэры Кропивницкого:

Олег Матюнькин, самовыдвиженец;

Екатерина Шамардина, партия "Родной город";

Андрей Райкович, партия "Предложение";

Александр Цертий, ВО "Батькивщина";

Артем Стрижаков, партия "Перспектива города";

Ирина Озерная, партия "За будущее";

Ольга Ковалева-Алокили, партия "Слуга народа";

Евгений Горбунов, самовыдвиженец;

Геннадий орешков, самовыдвиженец;

Андрей Максюта, партия "Наш край";

Анатолий Ларин, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Андрей Райкович

Это действующий мэр Кропивницкого, который осуществит свою попытку управлять городом в течение второго срока. Возглавил город он в 2015 году, а еще раньше работал депутатом Кировоградского областного совета.

Перед тем, как стать мэром, он был генеральным директором компании "мясокомбинат "Ятрань". В мэры ушел от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", а ныне баллотируется от так называемой партии мэров"предложение".

Анатолий Ларин

Один из самых рейтинговых кандидатов, баллотируется от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Сейчас является депутатом Кропивницкого городского совета, параллельно занимается адвокатурой.

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Ольга Ковалева-Алокілі

Представительница президентской партии "Слуга народа". Более 20 лет работала в банковской сфере. В политике совсем недавно – с мая 2020 года, когда стала советницей главы Кировоградской ОГА.

Александр Цертий

Действующий депутат городского совета от партии "Батькивщина", от которой и баллотируется в мэры. Параллельно с депутатством занимается предпринимательской деятельностью.

Ирина Озерная

Баллотируется от политической силы "За будущее". Ранее была членом "Гражданской позиции". Также занимается юриспруденцией.

Артем Стрижаков

Це місцевий приватний підприємець, власник мережі магазинів мобільного зв'язку. Балотується від власної партії "Перспектива міста".

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Екатерина Шамардина

Еще одна частная предпринимательница. Также работает действующей депутаткой городского совета Кропивницкого. Баллотируется от политической силы "Родной город".

Олег Матюнькин

Местный общественный деятель, баллотируется как самовыдвиженец.

Андрей Максюта

Начальник специнспекции Кировоградского городского совета с 2016 года. Ранее работал директором охранно-юридической компании "Сокол". Баллотируется от партии "Наш край".

Евгений Горбунов

Это предприниматель из Бобринки Кировоградской области. Информации о нем крайне мало, но местные СМИ писали, что он должен был быть "двойником" другого кандидата – Александра Горбунова. Впрочем последний решил не участвовать в выборах.

Геннадий Орешков

Это местный активист, член Общественного совета при Исполнительном комитете Кропивницкого городского совета. Баллотируется как самовыдвиженец.