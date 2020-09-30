На должность городского головы Черкасс баллотируется действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Конкуренцию на выборах ему составят Виталий Ильченко от "Слуги народа", а также Виктор Евпак от "Голоса".

Подробнее о кандидатах в мэры Черкасс читайте в материале 24 канала.

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Кто заявил о намерении баллотироваться

Анатолий Бондаренко – "За будущее",

Виталий Ильченко – "Слуга народа",

Виктор Евпак – "Голос",

Юлия Погостинская – ОПЗЖ,

Владислав Пустовар – "Черкасчане",

Александр Згиблов – "Партия свободных демократов",

Сергей Кудактин – "Европейская Солидарность",

Дмитрий Кухарчук – "Национальный корпус",

Александр Литвин – "Обманутые украинцы".

Сергей Воронов – ВО "Свобода",

Анатолий Нужный – "Наш край",

Валерий Макеев – "Пропозиція",

Павел Филиппенко – "Победа Пальчевского".

Обратите внимание! 24 сентября завершился срок, когда все желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах. Их должны рассмотреть в течение пяти дней.



Порядок регистрации следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы. Комиссия рассматривает и принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатам.

Анатолий Бондаренко

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко баллотируется в мэры города от партии "За будущее", к которой он присоединился только в июле этого года. Он руководит городом еще с ноября 2015 года.

Многолетний экс-глава "Батькивщины" в Черкасской области Анатолий Бондаренко в начале карантина стал известным на всю Украину. Речь идет о скандале из-за самовольного смягчения карантина в городе. За это его резко раскритиковали в Офисе Президента и лично глава МВД Арсен Аваков.

Конфликт с Зеленским: что нужно помнить

В мае между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и президентом Владимиром Зеленским произошел конфликт на фоне ослабления карантина в городе.

30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. В городе разрешили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. В то же время Кабмин разрешил смягчить карантин только с 11 мая.

20 мая Зеленский заявил, что мэр Черкасс является фигурантом 19 уголовных производств и даже назвал Бондаренко бандитом.

В ответ на это мэр Черкасс обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что все скандалы и открытые уголовные дела против Бондаренко были связаны с препятствием работе депутатов Черкасского горсовета и с недостоверной информацией в декларациях. Правоохранители уже третий год проверяют чиновника по уголовной статье "Декларирование недостоверной информации".

Основные факты из биографии действующего мэра Черкасс Анатолия Бондаренко – читайте по ссылке в материале 24 канала.



Анатолий Бондаренко / Фото с фейсбук-страницы мэра Черкасс

Виталий Ильченко

Несмотря на то, что основным конкурентом Бондаренко на выборах мэра от "Слуги народа" в Черкассах считали своего земляка, бывшего шоумена, а теперь народного депутата Александра Скичко, в президентской партии решили иначе.

Кандидатом от "слуг" будет Виталий Ильченко.

Виталий Ильченко родился в Киеве. Гражданин Украины. 45 лет.

Образование – высшее по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий". Женат, имеет двоих детей.

Директор аграрного предприятия "UKRAVIT". Политической деятельностью предварительно не занимался, не был членом политических партий.



Виталий Ильченко / Фото UKRAVIT

Виктор Евпак

За кресло главы Черкасс поборется и Виктор Евпак – кандидат от "Голоса". Поддержать его приехали руководительница политической силы Кира Рудык и кандидат в мэры Киева Сергей Притула.

Виктор Евпак родился в Черкассах. 35 лет. Гражданин Украины.

Женат, имеет двоих детей. Образование – высшее, специальность "право".

Директор IT-компании "eKreative", соучредитель ОО "Cherkasy IT Cluster".

В 2019 году баллотировался в народные депутаты Украины по одномандатному округу №194 от партии "Голос".



Виктор Евпак / Фото со страницы партии "Голос"

Юлия Погостинская

От "Оппозиционной платформы – За жизнь" в мэры Черкасс идет Юлия Погостинская.

Юлия Погостинский родом из Запорожья. Гражданка Украины. 44 года. Разведена, имеет дочь.

Образование – высшее по специальности "тренер Олимпийского спорта по художественной гимнастике".

Генеральная директор черкасского телеканала "ВИККА".

Юлия Погостинская в июне 2018 года возглавила городскую ячейку партии "За жизнь", что впоследствии трансформировалась в ОПЗЖ.

Ранее находилась в "Партии свободных демократов". Сейчас она гендиректорка черкасского телеканала ВИККА, бенефециаром которого значится жена бизнесмена Михаила Бродского – Светлана.

На местных выборах в 2015 году госпожа Юлия баллотировалась от команды экс-мэра Одарича в Черкасский городской совет, но безуспешно.

Владислав Пустовар

Бывший милицейский Владислав Пустовар выдвинулся на выборы мэра Черкасс от партии "Черкасчане".

46-летний Пустовар родился в Черкассах. Гражданин Украины. Женат, есть сын.

Образование – высшее, специальность "менеджмент". Генерал полиции III ранга, адвокат.

С 2014 по 2016 год возглавлял Управление Нацполиции Черкасской области . Весной 2018 года Пустовар выиграл суд своего незаконного увольнения.

. Весной 2018 года Пустовар выиграл суд своего незаконного увольнения. Беспартийный, в составе политических партий не находился.

Скандал с Пустоваром

В марте 2016 года Владислава Пустовара задержали в здании МВД за то, что он якобы пытался дать взятку за аттестацию своих подчиненных. Сам полицейский называл дело сфабрикованным.



Владислав Пустовар / Фото "Крапива"

Сергей Кудактин

"Европейская солидарность" на должность мэра Черкасс выдвинула "экс-бютовца" Сергея Кудактина.

Сергей Кудактин родился в Черкассах. Гражданин Украины. 38 лет. Образование – высшее, по специальности "история" и "госуправление". Женат, имеет двоих детей.

С 2000 по 2010 годы – член партии ВО "Батькивщина". В 2005 году был избран депутатом Черкасского горсовета (от фракции "Удар Виталия Кличко").

В 2016 году баллотировался в Черкасский горсовет от фракции "УДАР", но не прошел. С 2018 по 2020 год возглавлял Черкасскую организацию партии "Европейская Солидарность".

Основатель и руководитель ООО "СКМ – Черкассы", ЧП "Р.А.Г.А.", ОГО "Защита природы", ООО "Рекламное агентство "ОЛЄК'С", ЧП "Вересень +", ООО "Спортивный клуб "Файтер", ЧП "Касиапея​​".



Сергей Кудактин (в центре) вместе с Ириной Геращенко и Романом Сущенко / Фото с сайта партии "Европейская солидарность"

Александр Згиблов

57-летний Александр Згиблов родился в городе Каражал в Казахстане. Гражданин Украины.

Образование – высшее, по специальности "инженерия". Женат, имеет двоих детей.

Згиблов является директором ООО "ГРУППА ВЕНЕТО".

В 2011-2014 годах был председателем правления ОАО "Темп".

Депутат Черкасского горсовета 7-го созыва от "Партии свободных демократов".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от этой же политсилы по 194 округу, но не прошел.



Александр Збиглов / Скриншот с видео

Дмитрий Кухарчук

От "Национального корпуса" на мэра Черкасс идет 30-летний Дмитрий Кухарчук.

Он родом из Винницы. Гражданин Украины. Образование – высшее, по специальности "экономика и менеджмент" и "философия". Женат, детей нет.

Основатель общественной организации "Спортклуб "Амброскросфайт", боевой офицер в запасе.

С 2016 года возглавляет областное отделение политической партии "Нацкорпус". В 2019 году баллотировался в ВР как самовыдвиженец, но не прошел.

Скандалы с Кухарчуком

Ранее был региональным руководителем Черкасского филиала ООО "Фокстрот-13".

Кухарчук – неоднократный гость связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком телеканалов Zik, NewsOne и 112.

В ноябре прошлого года он делал довольно странные заявления о сдаче интересов государства миллиардеру Джорджу Соросу и Ротшильду.

В марте 2019 года участвовал в беспорядках "Национального корпуса" против пятого президента Порошенко. Он пытался заблокировать его кортеж. Тогда Кухарчука задержала полиция.

Движение "Честно" обвиняет Кухарчука в гречкосействе.



Андрей Белецкий вместе с Дмитрием Кухарчуком (справа) / Фото с фейсбука Нацкорпуса

Александр Литвин

56-летний экс-прокурор Александр Литвин идет на выборы мэра Черкасс от партии "Обманутые украинцы".

Он родом из села Сегединцы, что на Черкасщине. Гражданин Украины. Образование – высшее, по специальности "правоведение". Женат, имеет сына.

В 2001 – 2005 годах работал в должности прокурора Черкасской области. Заместитель председателя Черкасской областной общественной организации "Союз юристов Украины".

В марте 2020 года стал председателем политической партии "Обманутые украинцы". Ранее на выборные должности не баллотировался и не избирался.



Александр Литвин / Фото с фейсбук-страницы "Обманутые украинцы"

Сергей Воронов

От ВО "Свобода" в мэры Черкасс идет 32-летний Сергей Воронов.

Он родом из села Родниковка Кировоградской области. Гражданин Украины. Высшие образования по специальности "международные отношения", "менеджмент", "банковское дело", "госуправление". Женат, детей нет.

Воронов был директором Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета с 2018 года. До этого занимал должность главного специалиста отдела спорта управления семьи, молодежи и спорта этого департамента.

С 2010 года – член политической партии ВО "Свобода". С 2015 года Воронов был депутатом Черкасского облсовета (фракция политической партии ВО "Свобода").

В 2014-2015 годах был председателем Народного совета Каменщины.



Сергей Воронов / Фото с фейсбук-страницы политика

Анатолий Нужный

"Наш Край" выдвинул 37-летнего Анатолия Нужного в мэры Черкасс.

Он родом из Черкасс. Гражданин Украины. Образование – высшее по специальности "право", "менеджмент". Женат, имеет двоих детей.

С 2018 года председатель Черкасской областной организации политической партии "Наш край".

В 2015 году был избран депутатом Чернобаевского районного совета.

В 2011-2012 годах работал директором ООО "Евросервис – Хит". Учредитель ООО "Авто-хаус Черкассы". Ранее работал директором ЧП "Автолайф".

С апреля 2017 по сентябрь 2017 года работал советником председателя Черкасского облсовета. А уже с сентября 2017 по январь 2018 года стал советником председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.



Анатолий Нужный / Фото с фейсбук-страницы политика

Валерий Макеев

Партию "Пропозиція" на выборах мэра Черкасс будет представлять известный 57-летний журналист и адвокат Валерий Макеев.

Он родом из города Золотоноша, что на Черкасщине. Гражданин Украины. Высшие образования по специальностям "менеджмент", "право", "инженерия".

Член Национального союза журналистов Украины с 2016 года.

В августе 2014 года во время поездки с журналистами на Донбасс попал в плен боевиков вблизи города Ровеньки Луганской области.

НСЖУ и международные организации боролись за его освобождение. В плену находился 100 дней, по возвращению занимался юридической практикой, творческой и общественной деятельностью.



Валерий Макеев / Фото "Прочерк"

Павел Филиппенко

27 сентября ТИК зарегистрировала Павла Филипенко кандидатом на мэра города Черкассы от партии "Победа Пальчевского".

В 1999 году окончил Черкасскую банковскую академию, специальность "Банковское дело". В 2009 году окончил Восточноевропейский институт экономики и менеджмента.

Ранее работал плотником на ПО "ТЕМП", а также водителем. Впоследствии стал частным предпринимателем.

В 2002 и 2012 годах баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел.

С 2006 года и по сей день – совладелец и директор ООО "Мир недвижимости ХХI". Также основатель ООО "Полина – ХХI", ООО "Карина ХХI".

Был помощником депутата Верховной Рады 6 созыва от "Батькивщины" Владимира Иваненко.

В 2010 году избран депутатом Черкасского облсовета от партии "Батькивщина", №8 в избирательном списке. Член постоянной комиссии по вопросам приватизации, собственности, предпринимательства, инвестиций и защиты прав потребителей.



Павел Филиппенко с Виталием Кличко / Фото "Крапива"