Кропивницький

Лідером виборчих перегонів за посаду міського голови Кропивницького є Андрій Райкович. Щодо претендентів на потрапляння в міськраду, то найбільше симпатій виборців є у "Пропозиції" та "Перспективи міста".

До теми Хто йде у мери Кропивницького: перелік кандидатів

Кандидати у мери міста:

Андрій Райкович – "Пропозиція" – 47,4%

Артем Стрижаков – "Перспектива міста" – 17,8%;

Олександр Цертій – "Батьківщина" – 9,2%,

Анатолій Ларін – "Опозиційна платформа – За життя" – 8,6%;

Ольга Ковальова-Алокілі "Слуга народу" – 8,5%;

Олександр Горбунов – 4,8% – не балотується.

Рейтинг інших – нижче 3%.

Не визначились за кого голосуватимуть близько 10% опитаних.

Рейтинг партій на виборах до міськради:

"Пропозиція" –29,4%;

"Перспектива міста" – 14,9%;

"Слуга народу" – 14,6%;

"Батьківщина" – 11,8%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 8,7%;

"Європейська солідарність" – 5,0%;

Радикальна партія – 4,7%;

партія "За майбутнє" – 4,1%.

Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.

Не визначилися – близько 12%.