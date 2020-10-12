Кропивницький і Черкаси: рейтинги кандидатів у мери й партій
Незадовго до місцевих виборів меру Черкас Анатолію Бондаренку конкуренцію нав'язав Віталій Ільченко. Тим часом у Кропивницькому міському голові Андрію Райковичу "дихає у спину" Артем Стрижаков.
Про останні рейтинги кандидатів у мери й партії, що мають шанси пройти в міські ради Черкас і Кропивницького, розповідає 24 канал.
Цікаво Хто балотується в мери Черкас: коротко про кандидатів
Черкаси
Беззаперечним лідером боротьби за крісло мера Черкас є чинний мер Анатолій Бондаренко. Щодо виборів в міську та обласну ради, то тут найбільше шансів у "За майбутнє" та "Слуги народу".
Кандидати в мери Черкас:
- Анатолій Бондаренко – "За майбутнє" – 56,5%;
- Віталій Ільченко – "Слуга народу" – 12,3%;
- Віктор Євпак – "Голос" – 9,9%;
- Сергій Кудактін – "Європейська солідарність" – 6,2%;
- Дмитро Кухарчук – "Національний корпус" –5,5%.
- Рейтинги інших кандидатів – менше ніж 3%.
- Не визначились за кого голосуватимуть близько 12% опитаних.
Рейтинг партій на виборах до міськради:
- "За майбутнє" – 32,9%;
- "Слуга народу" – 13,3%;
- "Голос" – 10,9%;
- "Європейська солідарність" – 10,7%;
- "Батьківщина" – 8,2%;
- "Національний корпус" – 5,8%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 5,5%;
- ВО "Черкащани" – 3,9%.
- Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%.
- Не визначилися – близько 9%.
Рейтинг партій на виборах до облради:
- "За майбутнє" – 21,5%;
- "Слуга народу" – 20,5%;
- "Батьківщина" – 12,1%;
- "Європейська солідарність" – 9,3%;
- "Черкащани" – 8,7%;
- Радикальна партія – 6,1%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 4,9%.
- Рейтинг інших партій – нижче 4%.
- Не визначились із вибором – 18 – 19%.
Що відомо про опитування?Проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10 – 15 вересня 2020 року.
Аудиторія: мешканці Черкаської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.
Вибіркова сукупність: 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%). Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю.
Кропивницький
Лідером виборчих перегонів за посаду міського голови Кропивницького є Андрій Райкович. Щодо претендентів на потрапляння в міськраду, то найбільше симпатій виборців є у "Пропозиції" та "Перспективи міста".
До теми Хто йде у мери Кропивницького: перелік кандидатів
Кандидати у мери міста:
- Андрій Райкович – "Пропозиція" – 47,4%
- Артем Стрижаков – "Перспектива міста" – 17,8%;
- Олександр Цертій – "Батьківщина" – 9,2%,
- Анатолій Ларін – "Опозиційна платформа – За життя" – 8,6%;
- Ольга Ковальова-Алокілі "Слуга народу" – 8,5%;
- Олександр Горбунов – 4,8% – не балотується.
- Рейтинг інших – нижче 3%.
- Не визначились за кого голосуватимуть близько 10% опитаних.
Рейтинг партій на виборах до міськради:
- "Пропозиція" –29,4%;
- "Перспектива міста" – 14,9%;
- "Слуга народу" – 14,6%;
- "Батьківщина" – 11,8%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 8,7%;
- "Європейська солідарність" – 5,0%;
- Радикальна партія – 4,7%;
- партія "За майбутнє" – 4,1%.
- Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.
- Не визначилися – близько 12%.
Що відомо про опитування?
Проведене соцгрупою "Рейтинг" 18 – 25 серпня 2020 року.
Аудиторія: мешканці Кропивницького від 18 років і старші . Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю.
Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.
Як проходитимуть місцеві вибори в Україні / Інфографіка 24 каналу