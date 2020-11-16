В Каменце-Подольском Хмельницкой области 15 ноября проходило голосование во втором туре выборов городского головы. После его завершения на заседании ТИК произошел инцидент: стражи порядка пытались вывести члена комиссии из-за якобы положительного теста на COVID-19.

После завершения голосования на выборах мэра 15 ноября во Каменце-Подольском в помещение городской ТИК зашли правоохранители. Они хотели вывести с заседания члена ТИК Валентину Магилат. Об этом рассказала ОПОРА .

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Объяснили полицейские свои действия тем, что госпожа Магилат якобы имеет положительный тест на COVID-19 , поэтому подвергает опасности других членов комиссии. Сама же представительница ТИК уверяла, что не больна, а правоохранители просто срывают выборы.

Ту же мысль выразили и другие члены ТИК: мол, полиция 20 минут срывала заседания комиссии. В конце концов, полицейские ушли из ТИК.

Инцидент в ТИК в Каменце-Подольском: видео

В полиции ОПОРА узнала, что правоохранители прибыли в ТИК, реагируя на вызов на 102 от заместителя городского головы Каменец-Подольского Василия Сукача. Тот заявил, что в комиссии есть больной COVID-19 человек, который нарушил самоизоляцию.

Более того, 14 ноября на госпожу Магилат уже якобы составляли протокол о нарушении правил карантина. Однако полиция имеет только справку о болезни участницы ТИК с подписью лаборанта.

Итак, когда правоохранители получат надлежащим образом заверенный документ с лабораторного центра, тогда и будут принимать решение относительно инцидента.