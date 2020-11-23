У Бердянську екзитпол під час 2 туру виборів міського голови 22 листопада 2020 року не проводили. Однак у місцевих ЗМІ вже заявили, що комісії завершили рахувати бюлетені, тож відомі попередні результати голосування.

Вибори у Бердянську: 2 тур

У другому турі виборів мера Бердянська (Запорізька область) 22 листопада 2020 року брали участь:

Представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов,

Та висуванець "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Свідло.

Про попередні результати виборів повідомили видання "Бердянськ 24" та ТСН.

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22 листопада екзитполи у Бердянську не проводили, тож до офіційного оголошення результатів у ЦВК матимемо тільки дані від ЗМІ або штабів кандидатів.

Дані ЗМІ

Валерій Баранов – 51,42%,

Олександр Свідло – 48,56%.

Ця інформація начебто надійшла від комісій, які вже закінчили рахувати бюлетені.

Дані штабу Валерія Баранова

Валерій Баранов – 51,56%,

Олександр Свідло – 48,44%.

При цьому Баранов набрав на 900 голосів більше за Свідла.

Від штабу Олександра Свідла даних та коментарів не надходило.

Явка виборців у Бердянську, до слова, була найвищою в Україні у 2 турі – 39,23%. Місцеві вибори у Бердянську: 1 тур, результати

Результати кандидатів у мери Бердянська

Що цікаво, у 1 турі більше голосів набрав, за даними ЦВК, Олександр Свідло.

Валерій Баранов – 30,15%,

Олександр Свідло – 34,70%.

Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, 2 тур голосування за мера призначили на 22 листопада.

Які партії пройшли до міської ради