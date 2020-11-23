Хто стане мером у Бердянську: дані ЗМІ та паралельного підрахунку голосів
У Бердянську екзитпол під час 2 туру виборів міського голови 22 листопада 2020 року не проводили. Однак у місцевих ЗМІ вже заявили, що комісії завершили рахувати бюлетені, тож відомі попередні результати голосування.
Вибори у Бердянську: 2 тур
У другому турі виборів мера Бердянська (Запорізька область) 22 листопада 2020 року брали участь:
- Представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов,
- Та висуванець "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Свідло.
Про попередні результати виборів повідомили видання "Бердянськ 24" та ТСН.
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22 листопада екзитполи у Бердянську не проводили, тож до офіційного оголошення результатів у ЦВК матимемо тільки дані від ЗМІ або штабів кандидатів.
Дані ЗМІ
- Валерій Баранов – 51,42%,
- Олександр Свідло – 48,56%.
Ця інформація начебто надійшла від комісій, які вже закінчили рахувати бюлетені.
Дані штабу Валерія Баранова
- Валерій Баранов – 51,56%,
- Олександр Свідло – 48,44%.
При цьому Баранов набрав на 900 голосів більше за Свідла.
Від штабу Олександра Свідла даних та коментарів не надходило.
Результати кандидатів у мери Бердянська
Що цікаво, у 1 турі більше голосів набрав, за даними ЦВК, Олександр Свідло.
- Валерій Баранов – 30,15%,
- Олександр Свідло – 34,70%.
Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, 2 тур голосування за мера призначили на 22 листопада.
Які партії пройшли до міської ради
- ОПЗЖ – 15 депутатів,
- "Слуга народу" – 8 депутатів,
- Партія "Наш край" – 7 депутатів,
- Партія "Опозиційний блок" – 4 депутати,
- "Європейська Солідарність" – 4 депутати.
Усього у міськраді Бердянська – 38 депутатів.
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