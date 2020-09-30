Хто балотується в мери Черкас: коротко про кандидатів
На посаду міського голови Черкас балотується чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Конкуренцію на виборах йому складуть Віталій Ільченко від "Слуги народу", а також Віктор Євпак з "Голосу".
Детальніше про кандидатів у мери Черкас читайте в матеріалі 24 каналу.
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Хто заявив про намір балотуватись
- Анатолій Бондаренко – "За майбутнє",
- Віталій Ільченко – "Слуга народу",
- Віктор Євпак – "Голос",
- Юлія Погостінська – ОПЗЖ,
- Владислав Пустовар – "Черкащани",
- Олександр Згіблов – "Партія вільних демократів",
- Сергій Кудактін – "Європейська Солідарність",
- Дмитро Кухарчук – "Національний корпус",
- Олександр Литвин – "Ошукані українці".
- Сергій Воронов – ВО "Свобода",
- Анатолій Нужний – "Наш край",
- Валерій Макеєв – "Пропозиція",
- Павло Філіпенко – "Перемога Пальчевського".
Анатолій Бондаренко
Чинний мер Черкас Анатолій Бондаренко балотується в мери міста від партії "За майбутнє", до якої він доєднався лише в липні цього року. Він керує містом ще з листопада 2015 року.
Багаторічний ексочільник "Батьківщини" на Черкащині Анатолій Бондаренко на початку карантину став відомим на всю Україну. Мовиться про скандал через самовільне пом'якшення карантинних обмежень в місті. За це його різко розкритикували в Офісі Президента та особисто глава МВС Арсен Аваков.
Конфлікт із Зеленським: що треба пам'ятати
- В травні між мером Черкас Анатолієм Бондаренком і президентом Володимиром Зеленським стався конфлікт на тлі послаблення карантину в місті.
- 30 квітня міськрада Черкас вирішила послабити карантин після масових звернень підприємців. У місті дозволили відкрити магазини непродовольчих товарів, перукарні, літні майданчики ресторанів і низку інших об'єктів. Водночас Кабмін дозволив пом'якшити карантин тільки з 11 травня.
- 20 травня Зеленський заявив, що мер Черкас є фігурантом 19 кримінальних проваджень і навіть назвав Бондаренка бандитом.
- У відповідь на це міський голова Черкас звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності проти президента України Володимира Зеленського.
Відзначимо, що всі скандали та відкриті кримінальні справи проти Бондаренка були пов’язані з перешкоджанням роботі депутатів Черкаської міськради та з недостовірною інформацією в деклараціях. Правоохоронці вже третій рік перевіряють чиновника за кримінальною статтею "Декларування недостовірної інформації".
Анатолій Бондаренко / Фото з фейсбук-сторінки мера Черкас
Віталій Ільченко
Незважаючи на те, що основним конкурентом Бондаренка на виборах мера від "Слуги народу" в Черкасах вважали свого земляка, колишнього шоумена, а тепер народного депутата Олександра Скічка, в президентській партії вирішили інакше.
Кандидатом від "слуг" буде Віталій Ільченко.
- Віталій Ільченко народився в Києві. Громадянин України. 45 років.
- Освіта – вища за фахом "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств". Одружений, має двох дітей.
- Директор аграрного підприємства "UKRAVIT". Політичною діяльністю попередньо не займався, не був членом політичних партій.
Віталій Ільченко / Фото UKRAVIT
Віктор Євпак
За крісло очільника Черкас побореться й Віктор Євпак – кандидат від "Голосу". Підтримати його приїхали очільниця політичної сили Кіра Рудик та кандидат у мери Києва Сергій Притула.
- Віктор Євпак народився в Черкасах. 35 років. Громадянин України.
- Одружений, має двох дітей. Освіта – вища, фах "право".
- Директор IT-компанії "eKreative", співзасновник ГО "Cherkasy IT Cluster".
- У 2019 балотувався в народні депутати України по одномандатному округу №194 від партії "Голос".
Віктор Євпак / Фото зі сторінки партії "Голос"
Юлія Погостінська
Від "Опозиційної платформи – За життя" в мери Черкас йде Юлія Погостінська.
- Юлія Погостінська родом із Запоріжжя. Громадянка України. 44 роки. Розлучена, має доньку.
- Освіта – вища за спеціальністю "тренер Олімпійського спорту з художньої гімнастики".
- Генеральна директорка черкаського телеканалу "ВІККА".
- Юлія Погостінська в червні 2018 року очолила міський осередок партії “За життя”, що згодом трансформувалася в ОПЗЖ.
- Раніше перебувала в "Партії вільних демократів". Зараз вона є гендиректоркою черкаського телеканалу ВІККА, бенефеціаром якого значиться дружина бізнесмена Михайла Бродського – Світлана.
- На місцевих виборах у 2015 році пані Юлія балотувалася від команди ексмера Одарича до Черкаської міської ради, але безуспішно.
Владислав Пустовар
Колишній міліцейський Владислав Пустовар висунувся на вибори мера Черкас від партії "Черкащани".
- 46-річний Пустовар народився в Черкасах. Громадянин України. Одружений, є син.
- Освіта – вища, фах "менеджмент". Генерал поліції ІІІ рангу, адвокат.
- Із 2014 по 2016 рік очолював Управління Нацполіції Черкаської області. Навесні 2018 року Пустовар виграв суд щодо свого незаконного звільнення.
- Безпартійний, у складі політичних партій не перебував.
Скандал з Пустоваром
У березні 2016 року Владислава Пустовара затримали в будівлі МВС за те, що він нібито намагався дати хабара за атестацію своїх підлеглих. Сам поліцейський називав справу сфабрикованою.
Владислав Пустовар / Фото "Кропива"
Сергій Кудактін
"Європейська солідарність" на посаду мера Черкас висунула "ексбютівця" Сергія Кудактіна.
- Сергій Кудактін народився в Черкасах. Громадянин України. 38 років. Освіта – вища, за спеціальностями "історія" та "держуправління". Одружений, має двох дітей.
- З 2000 по 2010 роки – член партії ВО "Батьківщина". У 2005 році був обраний депутатом Черкаської міськради (від фракції "Удар Віталія Кличка").
- У 2016 році балотувався до Черкаської міськради від фракції "УДАР", але не пройшов. З 2018 по 2020 рік очолював Черкаську організацію партії "Європейська Солідарність".
- Засновник та керівник ТОВ "СКМ – Черкаси", ПП "Р.А.Г.А.", ОГО "Захист природи", ТОВ "Рекламне агентство "ОЛЄК'С", ПП "Вересень +", ТОВ "Спортивний клуб "Файтер", ПП "Касіапея".
Сергій Кудактін (посередині) разом з Іриною Геращенко та Романом Сущенком / Фото з сайту партії "Європейська солідарність"
Олександр Згіблов
57-річний Олександр Згіблов народився в місті Каражалі в Казахстані. Громадянин України.
- Освіта – вища, за фахом "інженерія". Одружений, має двох дітей.
- Згіблов є директором ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО".
- У 2011 – 2014 роках був головою правління ПАТ "Темп".
- Депутат Черкаської міськради 7-го скликання від "Партії вільних демократів".
- У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від цієї ж політсили по 194 округу, але не пройшов.
Олександр Збіглов / Скриншот з відео
Дмитро Кухарчук
Від "Національного корпусу" на мера Черкас йде 30-річний Дмитро Кухарчук.
- Він родом з Вінниці. Громадянин України. Освіта – вища, за спеціальностями "економіка й менеджмент" та "філософія". Одружений, дітей немає.
- Засновник громадської організації "Спортклуб "Амброскросфайт", бойовий офіцер в запасі.
- Із 2016 року очолює обласний осередок політичної партії "Нацкорпус". У 2019 році балотувався до ВР як самовисуванець, але не пройшов.
Скандали з Кухарчуком
- Раніше був регіональним керівником Черкаської філії ПП "Фокстрот-13".
- Кухарчук – неодноразовий гість пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком телеканалів Zik, NewsOne та 112.
- У листопаді минулого року він робив доволі дивні заяви про здачу інтересів держави мільярдеру Джорджу Соросу та Ротшильду.
- У березні 2019 року брав участь у заворушеннях "Національного корпусу" проти п'ятого президента Порошенка. Він намагався заблокувати його кортеж. Тоді Кухарчука затримала поліція.
Рух "Чесно" звинувачує Кухарчука в гречкосійстві.
Андрій Білецький разом з Дмитром Кухарчуком (справа) / Фото з фейсбуку Нацкорпусу
Олександр Литвин
56-річний експрокурор Олександр Литвин йде на вибори мера Черкас від партії "Ошукані українці".
- Він родом із села Сегединці, що на Черкащині. Громадянин України. Освіта – вища, за фахом "правознавство". Одружений, має сина.
- У 2001 – 2005 роках працював на посаді прокурора Черкаської області. Заступник голови Черкаської обласної громадської організації "Союз юристів України".
- У березні 2020 року став головою політичної партії "Ошукані українці". Попередньо на виборні посади не балотувався та не обирався.
Олександр Литвин / Фото з фейсбук-сторінки "Ошукані українці"
Сергій Воронов
Від ВО "Свободи" в мери Черкас йде 32-річний Сергій Воронов.
- Він родом із села Родниківка Кіровоградської області. Громадянин України. Вищі освіти за фахом "міжнародні відносини", "менеджмент", "банківська справа", "держуправління". Одружений, дітей немає.
- Воронов був директором Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради із 2018 року. До цього обіймав посаду головного спеціаліста відділу спорту управління сім’ї, молоді та спорту цього департаменту.
- З 2010 року – член політичної партії ВО "Свобода". З 2015 року Воронов був депутатом Черкаської облради (фракція політичної партії ВО "Свобода").
- У 2014 – 2015 роках був головою Народної ради Кам'янщини.
Сергій Воронов / Фото з фейсбук-сторінки політика
Анатолій Нужний
"Наш Край" висунув 37-річного Анатолія Нужного в мери Черкас.
- Він родом із Черкас. Громадянин України. Освіта – вища за фахом "право", "менеджмент". Одружений, має двох дітей.
- Із 2018 року голова Черкаської обласної організації політичної партії "Наш край".
- У 2015 році був обраний депутатом Чорнобаївської районної ради.
- У 2011 – 2012 роках працював директором ТОВ "Євросервіс - Хіт". Засновник ТОВ "Авто-хаус Черкаси". Раніше працював директором ПП "Автолайф".
- З квітня 2017 по вересень 2017 працював радником голови Черкаської облради. А вже з вересня 2017 по січень 2018 року став радником голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.
Анатолій Нужний / Фото з фейсбук-сторінки політика
Валерій Макеєв
Партію "Пропозиція" на виборах мера Черкас представлятиме відомий 57-річний журналіст і адвокат Валерій Макеєв.
- Він родом з міста Золотоноша, що на Черкащині. Громадянин України. Вищі освіти за спеціальностями "менеджмент", "право", "інженерія".
- Член Національної спілки журналістів України з 2016.
- У серпні 2014 року під час поїздки з журналістами на Донбас потрапив у полон бойовиків поблизу міста Ровеньки на Луганщині.
- НСЖУ й міжнародні організації боролися за його визволення. У полоні перебував 100 днів, після повернення займався юридичною практикою, творчою та громадською діяльністю.
Валерій Макеєв / Фото "Прочерк"
Павло Філіпенко
27 вересня ТВК зареєструвала Павла Філіпенка кандидатом на міського голову міста Черкаси від партії "Перемога Пальчевського".
- У 1999 році закінчив Черкаську банківську академію, спеціальність "Банківська справа". У 2009 році закінчив Східноєвропейський інститут економіки та менеджменту.
- Раніше працював теслею на ВО "ТЕМП", а також водієм. Згодом став приватним підприємцем.
- У 2002 та 2012 роках балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов.
- З 2006 року і по сьогодні – співвласник і директор ТОВ "Світ нерухомості ХХІ". Також засновник ТОВ "Поліна - ХХІ", ТОВ "Каріна ХХІ".
- Був помічником депутата Верховної Ради 6 скликання від "Батьківщини" Володимира Іваненка.
- У 2010 році обраний депутатом Черкаської облради від партії "Батьківщина", №8 у виборчому списку. Член постійної комісії з питань приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.
Павло Філіпенко з Віталієм Кличком / Фото "Кропива"