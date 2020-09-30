На посаду міського голови Черкас балотується чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Конкуренцію на виборах йому складуть Віталій Ільченко від "Слуги народу", а також Віктор Євпак з "Голосу".

Детальніше про кандидатів у мери Черкас читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто заявив про намір балотуватись

Анатолій Бондаренко – "За майбутнє",

Віталій Ільченко – "Слуга народу",

Віктор Євпак – "Голос",

Юлія Погостінська – ОПЗЖ,

Владислав Пустовар – "Черкащани",

Олександр Згіблов – "Партія вільних демократів",

Сергій Кудактін – "Європейська Солідарність",

Дмитро Кухарчук – "Національний корпус",

Олександр Литвин – "Ошукані українці".

Сергій Воронов – ВО "Свобода",

Анатолій Нужний – "Наш край",

Валерій Макеєв – "Пропозиція",

Павло Філіпенко – "Перемога Пальчевського".

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Їх повинні розглянути протягом п'яти днів.



Порядок реєстрації наступний: організації партій та самовисуванці подають документи. Комісія розглядає і приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидатам.

Анатолій Бондаренко

Чинний мер Черкас Анатолій Бондаренко балотується в мери міста від партії "За майбутнє", до якої він доєднався лише в липні цього року. Він керує містом ще з листопада 2015 року.

Багаторічний ексочільник "Батьківщини" на Черкащині Анатолій Бондаренко на початку карантину став відомим на всю Україну. Мовиться про скандал через самовільне пом'якшення карантинних обмежень в місті. За це його різко розкритикували в Офісі Президента та особисто глава МВС Арсен Аваков.

Конфлікт із Зеленським: що треба пам'ятати

В травні між мером Черкас Анатолієм Бондаренком і президентом Володимиром Зеленським стався конфлікт на тлі послаблення карантину в місті.

30 квітня міськрада Черкас вирішила послабити карантин після масових звернень підприємців. У місті дозволили відкрити магазини непродовольчих товарів, перукарні, літні майданчики ресторанів і низку інших об'єктів. Водночас Кабмін дозволив пом'якшити карантин тільки з 11 травня.

20 травня Зеленський заявив, що мер Черкас є фігурантом 19 кримінальних проваджень і навіть назвав Бондаренка бандитом.

У відповідь на це міський голова Черкас звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності проти президента України Володимира Зеленського.

Відзначимо, що всі скандали та відкриті кримінальні справи проти Бондаренка були пов’язані з перешкоджанням роботі депутатів Черкаської міськради та з недостовірною інформацією в деклараціях. Правоохоронці вже третій рік перевіряють чиновника за кримінальною статтею "Декларування недостовірної інформації".

Основні факти з біографії чинного мера Черкас Анатолія Бондаренка – читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.



Анатолій Бондаренко / Фото з фейсбук-сторінки мера Черкас

Віталій Ільченко

Незважаючи на те, що основним конкурентом Бондаренка на виборах мера від "Слуги народу" в Черкасах вважали свого земляка, колишнього шоумена, а тепер народного депутата Олександра Скічка, в президентській партії вирішили інакше.

Кандидатом від "слуг" буде Віталій Ільченко.

Віталій Ільченко народився в Києві. Громадянин України. 45 років.

Освіта – вища за фахом "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств". Одружений, має двох дітей.

Директор аграрного підприємства "UKRAVIT". Політичною діяльністю попередньо не займався, не був членом політичних партій.



Віталій Ільченко / Фото UKRAVIT

Віктор Євпак

За крісло очільника Черкас побореться й Віктор Євпак – кандидат від "Голосу". Підтримати його приїхали очільниця політичної сили Кіра Рудик та кандидат у мери Києва Сергій Притула.

Віктор Євпак народився в Черкасах. 35 років. Громадянин України.

Одружений, має двох дітей. Освіта – вища, фах "право".

Директор IT-компанії "eKreative", співзасновник ГО "Cherkasy IT Cluster".

У 2019 балотувався в народні депутати України по одномандатному округу №194 від партії "Голос".



Віктор Євпак / Фото зі сторінки партії "Голос"

Юлія Погостінська

Від "Опозиційної платформи – За життя" в мери Черкас йде Юлія Погостінська.

Юлія Погостінська родом із Запоріжжя. Громадянка України. 44 роки. Розлучена, має доньку.

Освіта – вища за спеціальністю "тренер Олімпійського спорту з художньої гімнастики".

Генеральна директорка черкаського телеканалу "ВІККА".

Юлія Погостінська в червні 2018 року очолила міський осередок партії “За життя”, що згодом трансформувалася в ОПЗЖ.

Раніше перебувала в "Партії вільних демократів". Зараз вона є гендиректоркою черкаського телеканалу ВІККА, бенефеціаром якого значиться дружина бізнесмена Михайла Бродського – Світлана.

На місцевих виборах у 2015 році пані Юлія балотувалася від команди ексмера Одарича до Черкаської міської ради, але безуспішно.

Владислав Пустовар

Колишній міліцейський Владислав Пустовар висунувся на вибори мера Черкас від партії "Черкащани".

46-річний Пустовар народився в Черкасах. Громадянин України. Одружений, є син.

Освіта – вища, фах "менеджмент". Генерал поліції ІІІ рангу, адвокат.

Із 2014 по 2016 рік очолював Управління Нацполіції Черкаської області . Навесні 2018 року Пустовар виграв суд щодо свого незаконного звільнення.

. Навесні 2018 року Пустовар виграв суд щодо свого незаконного звільнення. Безпартійний, у складі політичних партій не перебував.

Скандал з Пустоваром

У березні 2016 року Владислава Пустовара затримали в будівлі МВС за те, що він нібито намагався дати хабара за атестацію своїх підлеглих. Сам поліцейський називав справу сфабрикованою.



Владислав Пустовар / Фото "Кропива"

Сергій Кудактін

"Європейська солідарність" на посаду мера Черкас висунула "ексбютівця" Сергія Кудактіна.

Сергій Кудактін народився в Черкасах. Громадянин України. 38 років. Освіта – вища, за спеціальностями "історія" та "держуправління". Одружений, має двох дітей.

З 2000 по 2010 роки – член партії ВО "Батьківщина". У 2005 році був обраний депутатом Черкаської міськради (від фракції "Удар Віталія Кличка").

У 2016 році балотувався до Черкаської міськради від фракції "УДАР", але не пройшов. З 2018 по 2020 рік очолював Черкаську організацію партії "Європейська Солідарність".

Засновник та керівник ТОВ "СКМ – Черкаси", ПП "Р.А.Г.А.", ОГО "Захист природи", ТОВ "Рекламне агентство "ОЛЄК'С", ПП "Вересень +", ТОВ "Спортивний клуб "Файтер", ПП "Касіапея".



Сергій Кудактін (посередині) разом з Іриною Геращенко та Романом Сущенком / Фото з сайту партії "Європейська солідарність"

Олександр Згіблов

57-річний Олександр Згіблов народився в місті Каражалі в Казахстані. Громадянин України.

Освіта – вища, за фахом "інженерія". Одружений, має двох дітей.

Згіблов є директором ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО".

У 2011 – 2014 роках був головою правління ПАТ "Темп".

Депутат Черкаської міськради 7-го скликання від "Партії вільних демократів".

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від цієї ж політсили по 194 округу, але не пройшов.



Олександр Збіглов / Скриншот з відео

Дмитро Кухарчук

Від "Національного корпусу" на мера Черкас йде 30-річний Дмитро Кухарчук.

Він родом з Вінниці. Громадянин України. Освіта – вища, за спеціальностями "економіка й менеджмент" та "філософія". Одружений, дітей немає.

Засновник громадської організації "Спортклуб "Амброскросфайт", бойовий офіцер в запасі.

Із 2016 року очолює обласний осередок політичної партії "Нацкорпус". У 2019 році балотувався до ВР як самовисуванець, але не пройшов.

Скандали з Кухарчуком

Раніше був регіональним керівником Черкаської філії ПП "Фокстрот-13".

Кухарчук – неодноразовий гість пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком телеканалів Zik, NewsOne та 112.

У листопаді минулого року він робив доволі дивні заяви про здачу інтересів держави мільярдеру Джорджу Соросу та Ротшильду.

У березні 2019 року брав участь у заворушеннях "Національного корпусу" проти п'ятого президента Порошенка. Він намагався заблокувати його кортеж. Тоді Кухарчука затримала поліція.

Рух "Чесно" звинувачує Кухарчука в гречкосійстві.



Андрій Білецький разом з Дмитром Кухарчуком (справа) / Фото з фейсбуку Нацкорпусу

Олександр Литвин

56-річний експрокурор Олександр Литвин йде на вибори мера Черкас від партії "Ошукані українці".

Він родом із села Сегединці, що на Черкащині. Громадянин України. Освіта – вища, за фахом "правознавство". Одружений, має сина.

У 2001 – 2005 роках працював на посаді прокурора Черкаської області. Заступник голови Черкаської обласної громадської організації "Союз юристів України".

У березні 2020 року став головою політичної партії "Ошукані українці". Попередньо на виборні посади не балотувався та не обирався.



Олександр Литвин / Фото з фейсбук-сторінки "Ошукані українці"

Сергій Воронов

Від ВО "Свободи" в мери Черкас йде 32-річний Сергій Воронов.

Він родом із села Родниківка Кіровоградської області. Громадянин України. Вищі освіти за фахом "міжнародні відносини", "менеджмент", "банківська справа", "держуправління". Одружений, дітей немає.

Воронов був директором Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради із 2018 року. До цього обіймав посаду головного спеціаліста відділу спорту управління сім’ї, молоді та спорту цього департаменту.

З 2010 року – член політичної партії ВО "Свобода". З 2015 року Воронов був депутатом Черкаської облради (фракція політичної партії ВО "Свобода").

У 2014 – 2015 роках був головою Народної ради Кам'янщини.



Сергій Воронов / Фото з фейсбук-сторінки політика

Анатолій Нужний

"Наш Край" висунув 37-річного Анатолія Нужного в мери Черкас.

Він родом із Черкас. Громадянин України. Освіта – вища за фахом "право", "менеджмент". Одружений, має двох дітей.

Із 2018 року голова Черкаської обласної організації політичної партії "Наш край".

У 2015 році був обраний депутатом Чорнобаївської районної ради.

У 2011 – 2012 роках працював директором ТОВ "Євросервіс - Хіт". Засновник ТОВ "Авто-хаус Черкаси". Раніше працював директором ПП "Автолайф".

З квітня 2017 по вересень 2017 працював радником голови Черкаської облради. А вже з вересня 2017 по січень 2018 року став радником голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.



Анатолій Нужний / Фото з фейсбук-сторінки політика

Валерій Макеєв

Партію "Пропозиція" на виборах мера Черкас представлятиме відомий 57-річний журналіст і адвокат Валерій Макеєв.

Він родом з міста Золотоноша, що на Черкащині. Громадянин України. Вищі освіти за спеціальностями "менеджмент", "право", "інженерія".

Член Національної спілки журналістів України з 2016.

У серпні 2014 року під час поїздки з журналістами на Донбас потрапив у полон бойовиків поблизу міста Ровеньки на Луганщині.

НСЖУ й міжнародні організації боролися за його визволення. У полоні перебував 100 днів, після повернення займався юридичною практикою, творчою та громадською діяльністю.



Валерій Макеєв / Фото "Прочерк"

Павло Філіпенко

27 вересня ТВК зареєструвала Павла Філіпенка кандидатом на міського голову міста Черкаси від партії "Перемога Пальчевського".

У 1999 році закінчив Черкаську банківську академію, спеціальність "Банківська справа". У 2009 році закінчив Східноєвропейський інститут економіки та менеджменту.

Раніше працював теслею на ВО "ТЕМП", а також водієм. Згодом став приватним підприємцем.

У 2002 та 2012 роках балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов.

З 2006 року і по сьогодні – співвласник і директор ТОВ "Світ нерухомості ХХІ". Також засновник ТОВ "Поліна - ХХІ", ТОВ "Каріна ХХІ".

Був помічником депутата Верховної Ради 6 скликання від "Батьківщини" Володимира Іваненка.

У 2010 році обраний депутатом Черкаської облради від партії "Батьківщина", №8 у виборчому списку. Член постійної комісії з питань приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.



Павло Філіпенко з Віталієм Кличком / Фото "Кропива"