На должность городского головы Черноморска претендуют 9 кандидатов. Интересно, что действующего мэра среди них нет: Валерий Хмельнюк, который хозяйничает в городе с 1994 года, отказался выдвигать свою кандидатуру в седьмой раз.

Подробнее о кандидатах на пост мэра Черноморска рассказывает 24 канал.

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Кого зарегистрировали для участия в выборах в ТИК:

Юрий Крук – партия "Доверяй делам".

Валерий Погребняк – партия "Разумная сила".

Геннадий Дашко – партия "Предложение".

Василий Гуляев – партия "За будущее".

Виталий Гаврых – ВО "Батькивщина".

Михаил Дудников – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Татьяна Шишканова – партия "Европейская Солидарность".

Екатерина Чегаринская – партия "Слуга народа".

Александр Чайка – самовыдвиженец.

Что известно о кандидатах

Юрий Крук

42-летний политик в 2001 году получил диплом магистра судовождения и даже работал матросом первого и второго класса на судах заграничного плавания. Уже через 4 года – в 2005-м – получил диплом юриста. С сентября 2010 года работал в должности помощника министра транспорта и связи Украины.

С октября 2004 года был депутатом Одесского горсовета. Работал в постоянной комиссии горсовета по вопросам транспорта, связи и информатики. Также в 2015 году стал депутатом Одесского городского совета. Входит в состав постоянной комиссии по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса.

Юрий Крук – кандидат в мэры Черноморска / Фото "Первый информационный портал Черноморска"

Геннадий Дашко

Родился в семье военнослужащего в Праге. Школьные и студенческие годы Дашко посвятил спорту и даже является кандидатом в мастера спорта. После завершения Одесского института Сухопутных войск начал военную карьеру. Был командиром топогеодезического взвода в Закарпатской области. В 2001 получил звание капитан и в свои 25 лет исполнял обязанности начальника штаба.

В июле 2015 года стал основателем и руководителем общественной организации "Рапира", которая ставит своей целью защиту военнослужащих и их семей, граждан города от проявлений сепаратизма и коррупции, принуждение недобросовестных чиновников к неукоснительному выполнению законов Украины.

Виталий Гаврих

От "Батькивщины" в мэры идет 33-летний Виталий Гаврих. Ранее он не занимался политикой и практически отсутствовал в медийном пространстве. В прошлом году Гаврих пытался попасть в общественный совет при исполкоме Черноморского горсовета. Кандидат работает директором по транспорту в ООО "ТЕК РАС Логистик Пивдень". Эта фирма занимается перегонкой и продажей автомобилей, побывавших в ДТП.

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Екатерина Чегаринская

От партии "Слуга народа" кандидатом в мэры Черноморска стала 41-летняя Екатерина Чегаринская. Она является депутатом местного совета и ранее избиралась от БПП. Также Чегаринская является главой общественной организации "Достоинство" и ОСМД "Парусная-8", владелица частного учебного заведения "Ильичевский центр развития ребенка"София".

Екатерина Чегаринская – кандидат в мэры Черноморска / Фото "Думская"

Валерий Погребняк

От партии "Разумная сила" идет журналист, урбанист и дизайнер Валерий Погребняк. Он выступал за развитие велосипедной инфраструктуры в Черноморске, участвовал в создании туристического логотипа города. Сейчас Погребняк работает в СМИ "Черноморск сегодня", ранее он был кредитным инспектором в "Дельта Банке".

Также за кресло городского головы Черноморска посоревнуются: