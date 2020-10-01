На посаду міського голови Чорноморська претендують 9 кандидатів. Цікаво, що чинного мера серед них нема: Валерій Хмельнюк, який господарює в місті з 1994 року, відмовився висувати свою кандидатуру всьоме.

Детальніше про кандидатів на посаду мера Чорноморська розповідає 24 канал.

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Кого зареєстрували для участі у виборах в ТВК:

Юрій Крук – партія "Довіряй ділам".

Валерій Погребняк – партія "Розумна сила".

Геннадій Дашко – партія "Пропозиція".

Василь Гуляєв – партія "За майбутнє".

Віталій Гаврих – ВО "Батьківщина".

Михайло Дудніков – партія "Опозиційна платформа – За життя".

Тетяна Шишканова – партія "Європейська Солідарність".

Катерина Чегаринська – партія "Слуга народу".

Олександр Чайка – самовисуванець.

Що відомо про кандидатів

Юрій Крук

42-річний політик у 2001 році отримав диплом магістра судноводіння та навіть працював матросом першого та другого класу на суднах закордонного плавання. Вже за 4 роки – у 2005-му – отримав диплом юриста. З вересня 2010 року працював на посаді помічника Міністра транспорту та зв'язку України.

З жовтня 2004 року був депутатом Одеської міськради. Працював у постійній комісії міськради з питань транспорту, зв'язку та інформатики. Також у 2015 році став депутатом Одеської міської ради. Входить до складу постійної комісії з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу.



Юрій Крук – кандидат у мери Чорноморська / Фото "Перший інформаційний портал Черноморська"

Геннадій Дашко

Народився у сім'ї військовослужбовця у Празі. Шкільні та студентські роки Дашко присвятив спорту та навіть є кандидатом у майстри спорту. Після завершення Одеського інституту сухопутних військ почав військову кар'єру. Був командиром топогеодезичного взводу у Закарпатській області. У 2001 отримав звання капітан і в свої 25 років виконував обов'язки начальника штабу.

У липні 2015 року став засновником і керівником Громадської організації "Рапіра", яка ставить своєю метою захист військовослужбовців та їх сімей, громадян нашого міста від проявiв сепаратизму і корупцiї, примус недобросовісних чиновників до неухильного виконання Законів України.

Віталій Гаврих

Від "Батьківщини" в мери йде 33-річний Віталій Гаврих. Раніше він не займався політикою і був практично відсутній у медійному просторі. Минулого року Гаврих намагався потрапити до громадської ради при виконкомі Чорноморського міськради. Кандидат працює директором з транспорту в ТОВ "ТЕК РАС Логістік Південь. Ця фірма займається перегонкою та продажем автомобілів, які побували у ДТП.

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Катерина Чегаринська

Від партії "Слуга народу" кандидатом у мери Чорноморська стала 41-річна Катерина Чегаринська. Вона є депутаткою місцевої ради і раніше обиралася від БПП. Також Чегаринська є главою громадської організації "Гідність" та ОСББ "Парусна-8", власниця приватного навчального закладу "Іллічівський центр розвитку дитини "Софія".



Катерина Чегаринська – кандидатка у мери Чорноморська / Фото "Думская"

Валерій Погребняк

Від партії "Розумна сила" йде журналіст, урбаніст і дизайнер Валерій Погребняк. Він виступав за розвиток велосипедної інфраструктури в Чорноморську, брав участь у створенні туристичного логотипа міста. Зараз Погребняк працює в ЗМІ "Чорноморськ сьогодні", раніше він був кредитним інспектором в "Дельта Банку".

Також за крісло міського голови Чорноморська позмагаються: