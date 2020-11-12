На місцевих виборах у Чернівцях жоден з кандидатів у мери не набрав 50% голосів виборців. Тому у 2 турі голосування візьмуть участь підприємець Роман Клічук та депутат міськради Віталій Михайлішин.

Хто став мером Чернівців

Міська ТВК у Чернівцях майже три тижні рахувала й перераховувала бюлетені. Нарешті після півночі 12 листопада комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів міського голови, пише УНІАН.

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Постанову ТВК зачитав її голова Сергій Ключук. У ній мовиться, що поки що у Чернівцях мера не обрали:

Найбільше голосів у першому турі виборів 25 жовтня набрав кандидат на посаду міського голови від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук – 15 317 голосів або 27,23%.

На другому місці (а отже, візьме участь у другому турі виборів) – представник партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин, у нього 11 988 голосів або 21,31%.

Другий тур виборів Чернівецького міського голови призначили на неділю, 29 листопада, 2020 року.

При цьому, зауважимо, результатів виборів до міськради та облради станом на 5 ранку 12 листопада не оголосили (хоча ТВК фактично працює у режимі цілодобового засідання).

Вибори у Чернівцях: чому результатів чекали так довго

У Чернівцях ТВК довго не могла встановити результати місцевих виборів через судові позови партій, коронавірус у низки членів ТВК, а ще й через перерахунок голосів на кількох десятках дільниць міста.

6 листопада настав кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів у ТВК, але в Чернівцях цього не відбулося.

10 листопада ЦВК зобов'язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки виборів, чого знову не сталося. Тоді ЦВК 11 листопада внесла зміни до складу ТВК.

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