Офіційні результати виборів в Чернівцях: хто вийшов у другий тур та коли він відбудеться
На місцевих виборах у Чернівцях жоден з кандидатів у мери не набрав 50% голосів виборців. Тому у 2 турі голосування візьмуть участь підприємець Роман Клічук та депутат міськради Віталій Михайлішин.
Хто став мером Чернівців
Міська ТВК у Чернівцях майже три тижні рахувала й перераховувала бюлетені. Нарешті після півночі 12 листопада комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів міського голови, пише УНІАН.
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Постанову ТВК зачитав її голова Сергій Ключук. У ній мовиться, що поки що у Чернівцях мера не обрали:
- Найбільше голосів у першому турі виборів 25 жовтня набрав кандидат на посаду міського голови від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук – 15 317 голосів або 27,23%.
- На другому місці (а отже, візьме участь у другому турі виборів) – представник партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин, у нього 11 988 голосів або 21,31%.
Другий тур виборів Чернівецького міського голови призначили на неділю, 29 листопада, 2020 року.
Вибори у Чернівцях: чому результатів чекали так довго
- У Чернівцях ТВК довго не могла встановити результати місцевих виборів через судові позови партій, коронавірус у низки членів ТВК, а ще й через перерахунок голосів на кількох десятках дільниць міста.
- 6 листопада настав кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів у ТВК, але в Чернівцях цього не відбулося.
- 10 листопада ЦВК зобов'язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки виборів, чого знову не сталося. Тоді ЦВК 11 листопада внесла зміни до складу ТВК.
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