За крісло міського голови Луцька поборються одразу 11 кандидатів. Серед них Ігор Поліщук, який тривалий час був виконувачем обов'язків мера, а також колишній мер Луцька – Богдан Шиба.

Детальніше про кандидатів у мери Луцька читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто заявив про намір балотуватись

Микола Федік – "Свобода";

Алла Надточій – Громадянський Рух "Свідомі";

Богдан Шиба – позапартійний;

Ігор Поліщук – "За майбутнє";

Ірина Чебелюк – "Батьківщина";

Артур Мартіросян – позапартійний;

Роман Бондарук – "Слуга народу";

Євген Мельник – "Сила і честь";

Дмитро Глазунов – позапартійний;

Юрій Моклиця – "Європейська солідарність";

Віктор Грисюк – "Еко партія Берези".

Що відомо про кандидатів у мери Луцька

Микола Федік

Член політичної партії Всеукраїнського об'єднання "Свобода" здобув освіту за напрямком цивільне право. Має досвід роботи юристом та був приватним підприємцем. Свою політичну кар'єру Федік розпочав у 2014 році, коли балотувався на проміжних виборах до Луцької міськради на мажоритарному виборчому округу, однак тоді перемогу не здобув.

Друга і успішна спроба стати депутатом Луцької міської ради сталася у 2015 році. Тоді Федіка обрали депутатом Луцької мерії сьомого скликання від "Свободи".



Микола Федік – кандидат на посаду мера Луцька / Фото "Першого каналу соціальних новин"

Богдан Шиба

Колишній мер Луцька Богдан Шиба знов планує вступити у боротьбу за крісло міського голови. Він, окрім досвіду мерства, також був першим заступником голови Волинської ОДА, а зараз керує ДП "Волиньстандартметрологія". Кандидат вважає себе єдиним реальним претендентом на посаду очільника Луцької міської ради.

Ми повинні за якийсь час до виборів домовитись і залишити одну кандидатуру. Я впевнений, що так і станеться… І я впевнений, що це буду я. Я не порушую при цьому закон і чиню відповідно до рішень парторганів,

– сказав він у коментарі місцевому виданню "Волинь".

Ігор Поліщук

11 вересня під час форуму прихильників партії в Луцьку на посаду міського голови висунули Ігоря Поліщука. У 2017 році він певний час був виконувачем обов'язків мера. До цього працював юрисконсультом та заступником голови правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом".

На місцевих виборах 2020 року Поліщука висунула Волинська обласна організація політичної партії "За майбутнє".

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Роман Бондарук

Президентська партія "Слуга народу" висунула від своєї політсили Романа Бондарука, як кандидата у мери Луцька. Раніше Бондарук був депутатом Луцької міськради, членом міськвиконкому, головою правління КП "Промбуд-6". А зараз він керує "Волинською друкарнею".



Роман Бондарук – кандидат від "Слуги народу" / Фото "Цензор.НЕТ"

Євген Мельник

Кандидат від партії "Сила і честь" закінчив Полтавський медичний інститут та працював лікарем стоматологом в різних населених пунктах Волині. Згодом став приватним підприємцем. У жовтні 2010 року його обрали депутатом Волинської обласної ради за списком "Свободи".

Також Мельник був членом фракції "Свобода" і головою постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій.

Юрій Моклиця

"Європейська солідарність" висунула громадського діяча та ексзаступника мера Луцька Юрія Моклицю. За спеціальністю – викладач географії, до складу команди міського голови він потрапив завдяки протекції народного депутата від Луцька Ігоря Лапіна, чиїм помічником він був.

На посаді заступника мера Луцька координував діяльність управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділи екології, молоді, фізичної культури й спорту, служби у справах дітей.

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