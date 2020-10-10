Рейтинги кандидатов и партий в Житомире, Луцке и Ровно
/ 24 канал
В Житомире перед местными выборами мэр Сергей Сухомлин готовится к конкуренции со стороны Виктора Евдокимова. В Луцке главными претендентами являются Игорь Полищук и Роман Бондарук. А в Ровно за кресло мэра поборются Виктор Шакирзян и Алексей Муляренко. Чаще всего здесь поддерживают партии "За будущее", "Пропозиція" и "Слуга народа".
О кандидатах в депутаты городских советов и на должности мэров Ровно, Луцка и Житомира рассказывает 24 канал.
Рейтинг других – ниже 3%. Однако около 10% опрошенных еще не определились за кого голосовать. Согласно исследованию, 64% жителей Житомира довольны работой действующего мэра, 28% – противоположного мнения.
Рейтинг партий, баллотирующихся в горсовет Житомира:
"Пропозиція" – 39,7%,
"Слуга народа" – 14,5%,
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%,
"Батькивщина" – 9,3%,
"Европейская Солидарность" – 7,7%,
"Радикальная партия" – 4,7%.
Рейтинг других политических сил ниже, чем 3%. Не определились – около 12% горожан. К слову, деятельностью городского совета довольна меньшая часть жителей Житомира – 43%, при этом не довольны 38% людей.
Луцк
Рейтинг кандидатов в мэры Луцка:
Игорь Полищук от партии "За будущее" – 39,5%,
Роман Бондарук от "Слуги народа" – 10,7%,
Юлия Вусенко от "Европейской Солидарности" – 10,5%,
Богдан Шиба от "Голос" – 9,9%,
Алла Наточий от движения "Сознательные" – 9,1%,
Николай Федик от "Свободы" – 4,9%,
Ирина Чебелюк от "Батькивщины" – 4,5%.
Не определились за кого голосовать около 18-19% опрошенных. К слову, 69% волынян отметили, что обязательно примут участие в местных выборах, еще около 20% – затрудняются, 10% – маловероятно, что будут голосовать.