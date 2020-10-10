В Житомире перед местными выборами мэр Сергей Сухомлин готовится к конкуренции со стороны Виктора Евдокимова. В Луцке главными претендентами являются Игорь Полищук и Роман Бондарук. А в Ровно за кресло мэра поборются Виктор Шакирзян и Алексей Муляренко. Чаще всего здесь поддерживают партии "За будущее", "Пропозиція" и "Слуга народа".

О кандидатах в депутаты городских советов и на должности мэров Ровно, Луцка и Житомира рассказывает 24 канал.

Кстати Кто баллотируется в мэры Житомира: коротко о кандидатах

Житомир

Рейтинг кандидатов в мэры Житомира:

Сергей Сухомлин – 64%,

Виктор Евдокимов – 6,9%,

Елена Розенблат – 6,1%,

Наталья Леонченко – 5,9%,

Людмила Зубко – 4,2%.

Рейтинг других – ниже 3%. Однако около 10% опрошенных еще не определились за кого голосовать. Согласно исследованию, 64% жителей Житомира довольны работой действующего мэра, 28% – противоположного мнения.

Рейтинг партий, баллотирующихся в горсовет Житомира:

"Пропозиція" – 39,7%,

"Слуга народа" – 14,5%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%,

"Батькивщина" – 9,3%,

"Европейская Солидарность" – 7,7%,

"Радикальная партия" – 4,7%.

Рейтинг других политических сил ниже, чем 3%. Не определились – около 12% горожан. К слову, деятельностью городского совета довольна меньшая часть жителей Житомира – 43%, при этом не довольны 38% людей.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 13-17 августа 2020 года. Аудитория: жители Житомира от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.

Луцк

Рейтинг кандидатов в мэры Луцка:

Игорь Полищук от партии "За будущее" – 39,5%,

Роман Бондарук от "Слуги народа" – 10,7%,

Юлия Вусенко от "Европейской Солидарности" – 10,5%,

Богдан Шиба от "Голос" – 9,9%,

Алла Наточий от движения "Сознательные" – 9,1%,

Николай Федик от "Свободы" – 4,9%,

Ирина Чебелюк от "Батькивщины" – 4,5%.

Не определились за кого голосовать около 18-19% опрошенных. К слову, 69% волынян отметили, что обязательно примут участие в местных выборах, еще около 20% – затрудняются, 10% – маловероятно, что будут голосовать.

Кстати Кто баллотируется в мэры Луцка: список кандидатов

Рейтинг партий, баллотирующихся в горсовет Луцка:

"За будущее" – 30,4%,

"Европейская Солидарность" – 14,7%,

Общественное движение "Сознательные" – 13,8%,

"Слуга народа" – 9,1%,

"Свобода" – 6,4%,

"Батькивщина" – 6,2%.

Рейтинг других политических сил составляет ниже 4%. Однако около 13% жителей Луцка не определились, кого поддержать на выборах.

Рейтинг партий, баллотирующихся в облсовет Луцка:

"За будущее" – 37,8%,

"Слуга народа" – 12%,

"Европейская солидарность" – 11,7%,

"Батькивщина" – 9,9%,

"Радикальная партия" – 5,4%,

"Свобода" – 4,3%.

К слову, "Радикальная партия" и "Свобода" оказались на грани проходного барьера. Рейтинг других партий – ниже, чем 4%. Не определились с выбором – около 18% Волыни.

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" в течение 10-14 сентября 2020 года. Аудитория: жители Волынской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1,6 тысячи респондентов (погрешность не более 2,4%), в том числе 638 респондентов – областной центр (погрешность не более 3,9%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).