На посаду міського голови Миколаєва балотується чинний очільник міста Олександр Сєнкевич, його попередник Юрій Гранатуров, висуваниця від "Слуги народу" Тетяна Домбровська та ще низка кандидатів.

Детальніше про кандидатів у мери Миколаєва розповідає 24 канал.

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Хто заявив про намір балотуватись

Чинний міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич;

Кандидатка від "Слуги народу" Тетяна Домбровська;

Колишній міський голова Миколаєва, кандидат від партії "За майбутнє" Юрій Гранатуров;

Підприємець та кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка;

Олександр Садиков йде від партії "Миколаївці".

У Миколаївській міській виборчій комісії станом на 25 жовтня повідомляли про 3 зареєстрованих кандидатів – Сєнкевича, Домбровську та Гранатурова.

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах.



Тепер їх повинні розглянути протягом 5 днів. Порядок реєстрації такий: організації партій та самовисуванці подають документи. Комісія розглядає і приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидатам.

Олександр Сєнкевич

Олександр Сєнкевич вдруге змагатиметься за крісло мера Миколаєва. 38-річний політик

переміг на виборах 2015 року, представляючи "Самопоміч", яка не мала великої підтримки в місті.

На вибори у 2020 році міський голова Сєнкевич йде вже з іншою командою – так званою партією мерів "Пропозиція".



Олександр Сєнкевич / Фото izvestia.nikolaev.ua

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" за 11 – 15 вересня, Сєнкевич поки посідає перше місце серед виборчих уподобань миколаївців. Аж 30,5% опитаних бачать його мером Миколаєва і надалі.

Декларація Сєнкевича

У своїй декларації за 2019 рік мер Миколаєва вказав, що володіє двома земельними ділянками в місті, площа яких становить по тисячі квадратних метрів. Їх вартість – 96 тисяч гривень і 75,9 тисячі гривень відповідно.

Також Сєнкевич задекларував 2 квартири в Миколаєві площею в 54,5 і 69,9 квадратних метрів.

Його дружина Катерина має в своїй власності земельну ділянку в Новій Каховці площею в 2 тисячі 622 квадратних метри і комплекс будівель в Новій Каховці площею 261,2 квадратних метри. Також у спільній власності у неї є квартира площею 66 метрів квадратних в Новій Каховці.

При цьому, Олександр Сенкевич з 2019 року орендує житловий будинок в Миколаєві площею 271,5 метрів квадратних. Вартість оренди становить 180 тисяч гривень.

За 2019 рік Сенкевич на посаді мера отримав 546 тисяч 83 гривні зарплати, від профспілкового комітету Миколаївського міського виконкому він отримав 1 тисячу 90 гривень, 3 тисячі 48 гривень він отримав в якості кешбеку від АТ "Універсал Банк", і 200 гривень йому виплатила Миколаївська обласна організація профспілки працівників державної служби.

Його дружина Катерина поповнила сімейний бюджет на 3 мільйони 576 тисяч 440 гривень, займаючись підприємницькою діяльністю, ще вона отримала 99 тисяч гривень зарплати, а також – 455 гривень кешбеку від АТ "Універсал Банк".

Тетяна Домбровська

Тетяну Домбровську у Миколаєві досі знали як бізнеследі. За фахом вона юрист. На мера Миколаєва йде від "Слуги народу". Про це стало відомо влітку під час презентації офісу політсили в місті, коли вона втрапила у сексистський скандал.

Тоді голова фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко назвали Тетяну Домбровську "робочою бабою" і порівняли її з "корабельною сосною".

Більше про політикиню – читайте у матеріалі 24 каналу.

Так, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", Домбровська на другому місці у виборчих перегонах за посаду мера Миколаєва. За неї готові віддати свій голос 16,4% опитаних.

Юрій Гранатуров

Юрій Гранатуров є кандидатом в мери Миколаєва від партії "За майбутнє". Він – голова обласної організації політсили. Гранатуров обіймав посаду міського голови Миколаєва з 2013 по 2015 рік.

Згідно з соцопитуванням, за нього готові віддати свої голоси 8,6% виборців Миколаєва.

Декларація Гранатурова

У дружини політика у власності є 2 квартири і 2 гаражі в Миколаєві. А у самого кандидата є право користування квартирою в Миколаєві.

На авто марки Toyota Landcruiser 120 Prado 2008 року у Гранатурова також є право користування. Власником авта зазначений син політика.

За основним місцем роботи (а це – голови Інгульського району Миколаєва – 24 канал) заробітна плата склала 371 тисячу 761 гривню. Дружині Гранатулова виплачують пенсію – 18 тисяч 440 гривень за 2019 рік.

Владислав Чайка

Владислав Чайка є кандидатом в мери Миколаєва від ОПЗЖ. Цікаво, що про це стало відомо буквально 23 вересня. При цьому політсила оконфузилась, назвавши своїми кандидатами відразу 2 політиків: і Чайку, й Артема Ільюка.

У ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що ситуація склалася через різні бачення щодо кандидата двох групів впливу в партії ОПЗЖ – Медведчука та Льовочкіна. Останній нібито бажав, аби за крісло мера в Миколаєві боровся саме Ільюк. Втім, згодом в "Опозиційній платформі – За життя" все ж з кінцями розібралися зі своїми кандидатами та узгодили: на мери балотується Чайка, а Ільюк веде кандидатів у депутати в міську раду.

Владислав Чайка керує громадською організацією "Миколаїв – єдина родина". Ця організація, створена в 2010-му батьком, ексмером Миколаєва Володимиром Чайкою. Був співзасновником приватних житлово-експлуатаційних контор ТОВ "Центральний 1" і ТОВ "ЖЕК "Турбота".

До слова, Чайка на третьому місці за електоральними вподобаннями миколаївців. За нього готові віддати свій голос на виборах 12,6% опитаних.

Олександр Садиков

Своє бажання піти в мери Миколаєва висловив і колишній глава Миколаївської ОДА (з 2005 по 2007 роки) Олександр Садиков. Він балотується від партії "Миколаївці".

У його команді опинилися кілька чинних депутатів міськради, зокрема й від "Опоблоку".

Менше 4% голосів миколаївці готові віддати за ймовірну кандидатку від "Партії Шарія" Тетяну Кравчук.

Якби в мери Миколаєва балотувалися ці місцеві політики, то вони б отримали наступну підтримку виборців: