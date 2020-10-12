Наиболее вероятными кандидатами на пост мэра Николаева социологи называют Александра Сенкевича и Татьяну Домбровскую. В Херсоне борьбу за кресло городского головы возглавляют Игорь Колихаев и Владимир Сальдо.

Шансы основных кандидатов на должности мэров и партий, претендующих на попадание в горсовет Херсона и Николаева, обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Об этом рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Кто баллотируется в мэры Николаева: список кандидатов

Николаев

Кандидаты в мэры Николаева:

Александр Сенкевич – "Пропозиція" – 30,5%;

Татьяна Домбровская – "Слуга народа" – 16,4%;

Владислав Чайка – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%;

Артем Ильюк – самовыдвиженец – 10,8% – не баллотируется;

Юрий Гранатуров – "За будущее" – 8,6%;

Игорь Дятлов – "Николаевцы" – 8,5% – не баллотируется;

Татьяна Кравчук – "Партия Шария" – 3,9% – не баллотируется.

Рейтинг других кандидатов – ниже 3%.

Тех, кто не определился – около 10%.

Обратите внимание! Также кандидатами на должность мэра Николаева зарегистрированы Николай Круглов – "Наш край" и Александр Садыков – "Николаевцы".

Рейтинг партий в городской совет Николаева:

"Слуга народа" – 21,9%;

"Пропозиція" – 21,5%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,4%;

"Николаевцы" – 8,5%;

"За будущее" – 8,4%;

"Европейская Солидарность" – 6,9%;

"Партия Шария" – 6,9%;

"Победа Пальчевского" – 3,3%.

Рейтинги других политических сил – ниже 2%.

Не определились с выбором – около 11%.

Что известно о проведенном опросе соцгруппы "Рейтинг"? Аудитория: жители Николаевской области от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%).

Метод опроса: личное формализованное интервью. Сроки проведения: 11 – 15 сентября 2020 года. Аудитория: жители Николаевской области от 18 лет и старше.Выборка репрезентативна по возрасту, полу.Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%).Метод опроса: личное формализованное интервью. Сроки проведения: 11 – 15 сентября 2020 года.

Херсон

К теме Кто баллотируется в мэры Херсона: список кандидатов

Кандидаты в мэры Херсона:

Игорь Колыхаев – "Нам здесь жить" – 31,2%;

Владимир Сальдо – "Блок Владимира Сальдо" – 23,2%;

Юрий Кириллов – "Слуга народа" – 13,4%;

Михаил Опанащенко – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,6%,

Иван Глухов – "Европейская Солидарность" – 5,3%;

Василий Федин – "Херсонцы" – 5,3%;

Николай Кононенко – 3,3% – не баллотируется.

Рейтинг других – ниже 3%.

Что известно об опросе соцгруппы "Рейтинг"? Аудитория: жители Херсона от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.

Сроки проведения: 17 -23 сентября 2020 года. Аудитория: жители Херсона от 18 лет и старше.Выборка репрезентативна по возрасту, полу.Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.Сроки проведения: 17 -23 сентября 2020 года.

Рейтинг партий на выборах в городской совет

"Слуга народа" – 17,8%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,1%;

"Нам здесь жить" – 11,6%;

"Наш край" – 9,4%;

"Батькивщина" – 6,9%;

"Европейская Солидарность" – 5,7%.

Другие партии – 12,4%.

Коротко об опросе. Проведенное "Громадською думкою" с 27 сентября по 4 октября 2020 года. Количество респондентов – 1200. Погрешность репрезентативности – 1,9%. Метод – личное интервью.





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