Николаев и Херсон: рейтинги партий и кандидатов в мэры
Наиболее вероятными кандидатами на пост мэра Николаева социологи называют Александра Сенкевича и Татьяну Домбровскую. В Херсоне борьбу за кресло городского головы возглавляют Игорь Колихаев и Владимир Сальдо.
Шансы основных кандидатов на должности мэров и партий, претендующих на попадание в горсовет Херсона и Николаева, обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Об этом рассказывает 24 канал.
Обратите внимание Кто баллотируется в мэры Николаева: список кандидатов
Николаев
Кандидаты в мэры Николаева:
- Александр Сенкевич – "Пропозиція" – 30,5%;
- Татьяна Домбровская – "Слуга народа" – 16,4%;
- Владислав Чайка – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%;
- Артем Ильюк – самовыдвиженец – 10,8% – не баллотируется;
- Юрий Гранатуров – "За будущее" – 8,6%;
- Игорь Дятлов – "Николаевцы" – 8,5% – не баллотируется;
- Татьяна Кравчук – "Партия Шария" – 3,9% – не баллотируется.
- Рейтинг других кандидатов – ниже 3%.
- Тех, кто не определился – около 10%.
Рейтинг партий в городской совет Николаева:
- "Слуга народа" – 21,9%;
- "Пропозиція" – 21,5%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,4%;
- "Николаевцы" – 8,5%;
- "За будущее" – 8,4%;
- "Европейская Солидарность" – 6,9%;
- "Партия Шария" – 6,9%;
- "Победа Пальчевского" – 3,3%.
- Рейтинги других политических сил – ниже 2%.
- Не определились с выбором – около 11%.
Что известно о проведенном опросе соцгруппы "Рейтинг"?Аудитория: жители Николаевской области от 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу.
Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%).
Метод опроса: личное формализованное интервью. Сроки проведения: 11 – 15 сентября 2020 года.
Херсон
К теме Кто баллотируется в мэры Херсона: список кандидатов
Кандидаты в мэры Херсона:
- Игорь Колыхаев – "Нам здесь жить" – 31,2%;
- Владимир Сальдо – "Блок Владимира Сальдо" – 23,2%;
- Юрий Кириллов – "Слуга народа" – 13,4%;
- Михаил Опанащенко – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,6%,
- Иван Глухов – "Европейская Солидарность" – 5,3%;
- Василий Федин – "Херсонцы" – 5,3%;
- Николай Кононенко – 3,3% – не баллотируется.
- Рейтинг других – ниже 3%.
Что известно об опросе соцгруппы "Рейтинг"?Аудитория: жители Херсона от 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу.
Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.
Сроки проведения: 17 -23 сентября 2020 года.
Рейтинг партий на выборах в городской совет
- "Слуга народа" – 17,8%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,1%;
- "Нам здесь жить" – 11,6%;
- "Наш край" – 9,4%;
- "Батькивщина" – 6,9%;
- "Европейская Солидарность" – 5,7%.
- Другие партии – 12,4%.
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