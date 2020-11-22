Хто перемагає у Полтаві на виборах мера: дані паралельного підрахунку голосів
Жителі Полтави 22 листопада взяли участь у другому турі місцевих виборів. За даними партії "За майбутнє", перемогу здобуває двічі міський голова Олександр Мамай. Він обігнав свого опонента представника "Слуги народу" Сергія Іващенка на 5,62% або 3 357 голосів.
Виборчий штаб партії "За майбутнє", яку представляє Мамай, надав результати власного підрахунку голосів зі 100% дільниць. Вони рахували протоколи з "мокрими" печатками. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Полтавщина".
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Результати паралельного підрахунку (дані штабу Мамая)
- Олександр Мамай – 52,81% (31 564 голоси)
- Сергій Іващенко – 47,19% (28 207 голосів)
Зауважимо, що це не офіційні дані міської ТВК. Це результати паралельного підрахунку голосів з боку представників партії "За майбутнє", які є членами дільничих виборчих комісій.
Наразі офіційний підрахунок голосів ще триває. Штаб Сергія Іващенка, зі свого боку, вимагає перерахунку голосів з усіх дільниць Подільського району.
Якими були результати першого туру виборів
- Олександр Мамай – 30,6%;
- Сергій Іващенко – 17,71%.
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