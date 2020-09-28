За кресло мэра Полтавы баллотируется экс-глава города Александр Мамай, которого уволили с должности два года назад. Конкуренцию ему составит Александр Шамота – действующий секретарь горсовета, который руководит Полтавой с 2018 года, а также бывший народный депутат Сергей Каплин.

Подробнее о кандидатах в мэры Полтавы читайте в материале 24 канала.

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Кого зарегистрировали кандидатом в мэры Полтавы:

Александр Мамай – "За будущее",

Сергей Иващенко – "Слуга народа",

Александр Шамота – "Социал-демократической партия",

Сергей Каплин – "Партия простых людей",

Оксана Деркач – "Оппозиционная платформа – За жизнь",

Юрий Бублик – ВО "Свобода",

Андрей Карпов – "Европейская солидарность",

Василий Ковальчук – "Аграрная партия Украины",

Андрей Матковский – "Батькивщина",

Виктория Мирошниченко – "Пропозиція",

Олег Слызько – "Республика",

Александр Удовиченко – "Родной город",

Валерий Шупта – "Воля".

Для общего понимания политических раскладов в городе кратко расскажем вам о каждом из кандидатов на пост главы Полтавского городского совета.

Александр Мамай

Ключевой вопрос этих выборов в Полтаве – сумеет ли Александр Мамай сохранить доверие избирателей. Именно он победил на двух крайних выборах мэра Полтавы в 2010 и 2015 годах.

Впрочем последнюю каденцию Мамай так и не доработал. В 2018 году Полтавский городской совет выразил ему недоверие и отправил в отставку. Теперь политик имеет возможность вернуться в горсовет.

Александр Мамай на выборы идет от политической партии "За будущее". Сам он является главой общественной организации "Наш дом – Полтава".

Александр Шамота

Именно этот политик заменил на посту Александра Мамая. Он объединял должности секретаря Полтавского городского совета и мэра Полтавы с приставкой "исполняющего обязанности".

На предстоящих выборах Александр Шамота может лишиться приставки "и.о.". Баллотироваться он будет от "Социал-демократической партии". На выборах в 2015 году он занял всего пятое место.

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Сергей Иващенко

Еще один довольно интересный кандидат. Интересен хотя бы тем, что баллотируется от президентской партии "Слуга народа". Сергей Иващенко – известный местный бизнесмен в аграрной сфере.

В 2019 году он пытался попасть в Верховную Раду Украины вместе с "Аграрной партией", но вышло безуспешно.

Сергей Каплин

Это довольно известный не только в Полтаве, но и в Украине политик. Дважды был народным депутатом Украины – сначала от Удара, а затем от "БПП", но во время последней каденции покинул фракцию уже через два года.

Пожалуй, самый интересный момент его биографии случился, когда Сергей Каплин с Ильей Кивой не могли поделить "Социалистическую партию". Они оба называли себя ее руководителями.

Закончилось все тем, что Илья Кива попал в Раду вместе с "ОПЗЖ", а Сергей Каплин баллотируется в мэры Полтавы от собственной "Партии простых людей".

Оксана Деркач

Бывшая депутат и секретарша Полтавского городского совета. Родом Оксана Деркач из Тернопольщины, а профессиональную деятельность начинала в сфере образования – учительницей. Она баллотируется от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Юрий Бублик

Бывший народный депутат 7 и 8 созывов. В обоих случаях проходил в парламент вместе с ВО "Свобода", но в 2015 году вышел из партии, заявив об "авторитарной модели руководства".

Чуть позже присоединился к фракции "Блока Петра Порошенко", но продержался там меньше года. На пост мэра Полтавы баллотируется опять же от ВО "Свобода".

Андрей Карпов

Это популярный блогер, известный по псевдониму "Андрей Полтава", имеет авторский проект "Вата шоу". Сейчас он является действующим кандидатом в народные депутаты под №30 в списке "Европейской солидарности".

Василий Ковальчук

Баллотируется от "Аграрной партии Украины". Василия Ковальчука можно назвать "вечным кандидатом". Он трижды баллотировался в мэры Полтавы и 5 раз в Верховную Раду, но никакие выборы для него не увенчались успехом.

Андрей Матковский

Еще один бывший мэр Полтавы. Он был руководителем города в период 2006 – 2010 годов. Также успел поработать местным депутатом и секретарем горсовета от "Блока Юлии Тимошенко", но в 2015 году перешел в "Блок Петра Порошенко".

На должность мэра Полтавы теперь баллотируется от "Батькивщины" – бывшего "Блока Юлии Тимошенко".

Виктория Мирошниченко

Баллотируется от так называемой партии мэров Украины "Пропозиція", к которой присоединились руководители Днепра, Николаева, Житомира, Черновцов, Кропивницкого и меньших городов.

Это известная волонтер, которую ранее награждали негосударственным званием "Народный герой Украины".

Олег Слызько

Молодой полтавский политик, баллотируется от партии "Республика". В период 2006 – 2008 года Слызько был советником городского главы, а в 2015 году безуспешно баллотировался в мэры Полтавы.

Александр Удовиченко

Экс-глава Полтавской ОГА и Полтавской областной госадминистрации. Также возглавлял региональное управление "Приватбанка". Баллотируется от партии "Родной город".

Валерий Шупта

Местный предприниматель. Опыт баллотирования незначительный – в 2005 году пытался попасть в горсовет от партии "Возрождение". Сейчас баллотируется от политсилы "Воля".

Обратите внимание! 24 сентября истек срок, когда все желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах. После регистрации всех кандидатов это уже окончательный их список.