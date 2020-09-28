Хто балотується в мери Полтави: список кандидатів
За крісло міського голови Полтави балотується ексочільник міста Олександр Мамай, якого звільнили з посади два року тому. Конкуренцію йому складе Олександр Шамота – чинний секретар міськради, який керує Полтавою з 2018 року, а також колишній народний депутат Сергій Каплін.
Детальніше про кандидатів у мери Полтави читайте в матеріалі 24 каналу.
Цікаво Хто балотується в мери Харкова: коротко про кандидатів
Кого зареєстрували кандидатом у мери Полтави:
- Олександр Мамай – "За майбутнє",
- Сергій Іващенко – "Слуга народу",
- Олександр Шамота – "Соціал-демократичної партія",
- Сергій Каплін – "Партія простих людей",
- Оксана Деркач – "Опозиційна платформа – За життя",
- Юрій Бублик – ВО "Свобода",
- Андрій Карпов – "Європейська солідарність",
- Василь Ковальчук – "Аграрна партія України",
- Андрій Матковський – "Батьківщина",
- Вікторія Мірошніченко – "Пропозиція",
- Олег Слизько – "Республіка",
- Олександр Удовіченко – "Рідне місто",
- Валерій Шупта – "Воля".
Для загального розуміння політичних розкладів у місті коротко розповімо вам про кожного з кандидатів на пост очільника Полтавської міської ради.
Олександр Мамай
Ключове питання цих виборів у Полтаві – чи зуміє Олександр Мамай зберегти довіру виборців. Саме він переміг на двох крайніх виборах мера Полтави – у 2010 й 2015 роках.
Втім останню каденцію Мамай так і не допрацював. У 2018 році Полтавська міська рада висловила йому недовіру й відправила у відставку. Тепер політик має можливість повернутися в міськраду.
Олександр Мамай на вибори йде від політичної партії "За майбутнє". Сам він є головою громадської організації "Наш дім – Полтава".
Олександр Шамота
Саме цей політик замінив на посаді Олександра Мамая. Він об'єднував посади секретаря Полтавської міської ради й мера Полтави з приставкою "виконувача обов'язків".
На майбутніх вибораї Олександр Шамота може позбутися приставки "в. о.". Балотуватися він буде від "Соціал-демократичної партії". На виборах у 2015 році він посів всього п'яте місце.
Цікаво Хто балотується в мери Кривого Рогу: список кандидатів
Сергій Іващенко
Ще один доволі цікавий кандидат. Цікавий бодай тим, що балотується від президентської партії "Слуга народу". Сергій Іващенко – відомий місцевий бізнесмен в аграрній сфері.
У 2019 році він намагався потрапити до Верховної Ради України разом з "Аграрною партією", але вийшло безуспішно.
Сергій Каплін
Це доволі відомий не лише в Полтаві, а й в Україні політик. Двічі був народним депутатом України – спершу від "УДАРу", а потім від "БПП", але під час останньої каденції покинув фракцію вже через два роки.
Мабуть, найцікавіший момент його біографії трапився, коли Сергій Каплін з Іллею Кивою не могли поділити "Соціалістичну партію". Вони обоє називали себе її керівниками.
Закінчилося все тим, що Ілля Кива потрапив у Раду разом з "ОПЗЖ", а Сергій Каплін балотується в мери Полтави від власної "Партії простих людей".
Оксана Деркач
Колишня депутатка й секретарка Полтавської міської ради. Родом Оксана Деркач з Тернопільщини, а професійну діяльність починала в сфері освіти – вчителькою. Вона балотується від проросійської "Опозиційної платформи – За життя".
До слова Хто балотується в мери Вінниці: коротко про кандидатів
Юрій Бублик
Колишній народний депутат 7 й 8 скликань. В обох випадках проходив у парламент разом з ВО "Свобода", але у 2015 році вийшов з партії, заявивши про "авторитарну модель керівництва".
Трохи згодом приєднався до фракції "Блоку Петра Порошенка", але протримався там менше як рік. На пост мера Полтави балотується знову ж таки від ВО "Свобода".
Андрій Карпов
Це популярний блогер, відомий за псевдонімом "Андрій Полтава", має авторський проєкт "Вата шоу". Нині він є чинним кандидатом у народні депутати – під №30 у списку "Європейської солідарності".
Василь Ковальчук
Балотується від "Аграрної партії України". Василя Ковальчука можна назвати "вічним кандидатом". Він тричі балотувався в мери Полтави й 5 разів у Верховну Раду, але жодні вибори для нього не увінчалися успіхом.
Андрій Матковський
Ще один колишній мер Полтави. Він був керівником міста в період 2006 – 2010 років. Також встиг попрацювати місцевим депутатом і секретарем міськради від "Блоку Юлії Тимошенко", але у 2015 році перейшов у "Блоку Петра Порошенка".
На посаду міського голови Полтави тепер балотується від "Батьківщини" – колишнього "Блоку Юлії Тимошенко".
Читайте також Хто балотується в мери Харкова: коротко про кандидатів
Вікторія Мірошніченко
Балотується від так званої партії мерів України "Пропозиція", до якої доєдналися очільники Дніпра, Миколаєва, Житомира, Чернівців, Кропивницього й менших міст.
Це відома волонтерка, яку раніше нагороджували недержавним званням "Народний герой України".
Олег Слизько
Молодий полтавський політик, балотується від партії "Республіка". У період 2006 – 2008 року Слизько був радником міського голови, а у 2015 безуспішно балотувався в мери Полтави.
Олександр Удовіченко
Ексочільник Полтавської ОДА й Полтавської обласної держадміністрації. Також очолював регіональне управління "Приватбанку". Балотується від партії "Рідне місто".
Валерій Шупта
Місцевий підприємець. Досвід балотування незначний – у 2005 році намагався потрапити в міськраду від партії "Відродження". Нині балотується від політсили "Воля".