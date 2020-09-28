За крісло міського голови Полтави балотується ексочільник міста Олександр Мамай, якого звільнили з посади два року тому. Конкуренцію йому складе Олександр Шамота – чинний секретар міськради, який керує Полтавою з 2018 року, а також колишній народний депутат Сергій Каплін.

Детальніше про кандидатів у мери Полтави читайте в матеріалі 24 каналу.

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Кого зареєстрували кандидатом у мери Полтави:

Олександр Мамай – "За майбутнє",

Сергій Іващенко – "Слуга народу",

Олександр Шамота – "Соціал-демократичної партія",

Сергій Каплін – "Партія простих людей",

Оксана Деркач – "Опозиційна платформа – За життя",

Юрій Бублик – ВО "Свобода",

Андрій Карпов – "Європейська солідарність",

Василь Ковальчук – "Аграрна партія України",

Андрій Матковський – "Батьківщина",

Вікторія Мірошніченко – "Пропозиція",

Олег Слизько – "Республіка",

Олександр Удовіченко – "Рідне місто",

Валерій Шупта – "Воля".

Для загального розуміння політичних розкладів у місті коротко розповімо вам про кожного з кандидатів на пост очільника Полтавської міської ради.

Олександр Мамай

Ключове питання цих виборів у Полтаві – чи зуміє Олександр Мамай зберегти довіру виборців. Саме він переміг на двох крайніх виборах мера Полтави – у 2010 й 2015 роках.

Втім останню каденцію Мамай так і не допрацював. У 2018 році Полтавська міська рада висловила йому недовіру й відправила у відставку. Тепер політик має можливість повернутися в міськраду.

Олександр Мамай на вибори йде від політичної партії "За майбутнє". Сам він є головою громадської організації "Наш дім – Полтава".

Олександр Шамота

Саме цей політик замінив на посаді Олександра Мамая. Він об'єднував посади секретаря Полтавської міської ради й мера Полтави з приставкою "виконувача обов'язків".

На майбутніх вибораї Олександр Шамота може позбутися приставки "в. о.". Балотуватися він буде від "Соціал-демократичної партії". На виборах у 2015 році він посів всього п'яте місце.

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Сергій Іващенко

Ще один доволі цікавий кандидат. Цікавий бодай тим, що балотується від президентської партії "Слуга народу". Сергій Іващенко – відомий місцевий бізнесмен в аграрній сфері.

У 2019 році він намагався потрапити до Верховної Ради України разом з "Аграрною партією", але вийшло безуспішно.

Сергій Каплін

Це доволі відомий не лише в Полтаві, а й в Україні політик. Двічі був народним депутатом України – спершу від "УДАРу", а потім від "БПП", але під час останньої каденції покинув фракцію вже через два роки.

Мабуть, найцікавіший момент його біографії трапився, коли Сергій Каплін з Іллею Кивою не могли поділити "Соціалістичну партію". Вони обоє називали себе її керівниками.

Закінчилося все тим, що Ілля Кива потрапив у Раду разом з "ОПЗЖ", а Сергій Каплін балотується в мери Полтави від власної "Партії простих людей".

Оксана Деркач

Колишня депутатка й секретарка Полтавської міської ради. Родом Оксана Деркач з Тернопільщини, а професійну діяльність починала в сфері освіти – вчителькою. Вона балотується від проросійської "Опозиційної платформи – За життя".

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Юрій Бублик

Колишній народний депутат 7 й 8 скликань. В обох випадках проходив у парламент разом з ВО "Свобода", але у 2015 році вийшов з партії, заявивши про "авторитарну модель керівництва".

Трохи згодом приєднався до фракції "Блоку Петра Порошенка", але протримався там менше як рік. На пост мера Полтави балотується знову ж таки від ВО "Свобода".

Андрій Карпов

Це популярний блогер, відомий за псевдонімом "Андрій Полтава", має авторський проєкт "Вата шоу". Нині він є чинним кандидатом у народні депутати – під №30 у списку "Європейської солідарності".

Василь Ковальчук

Балотується від "Аграрної партії України". Василя Ковальчука можна назвати "вічним кандидатом". Він тричі балотувався в мери Полтави й 5 разів у Верховну Раду, але жодні вибори для нього не увінчалися успіхом.

Андрій Матковський

Ще один колишній мер Полтави. Він був керівником міста в період 2006 – 2010 років. Також встиг попрацювати місцевим депутатом і секретарем міськради від "Блоку Юлії Тимошенко", але у 2015 році перейшов у "Блоку Петра Порошенка".

На посаду міського голови Полтави тепер балотується від "Батьківщини" – колишнього "Блоку Юлії Тимошенко".

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Вікторія Мірошніченко

Балотується від так званої партії мерів України "Пропозиція", до якої доєдналися очільники Дніпра, Миколаєва, Житомира, Чернівців, Кропивницього й менших міст.

Це відома волонтерка, яку раніше нагороджували недержавним званням "Народний герой України".

Олег Слизько

Молодий полтавський політик, балотується від партії "Республіка". У період 2006 – 2008 року Слизько був радником міського голови, а у 2015 безуспішно балотувався в мери Полтави.

Олександр Удовіченко

Ексочільник Полтавської ОДА й Полтавської обласної держадміністрації. Також очолював регіональне управління "Приватбанку". Балотується від партії "Рідне місто".

Валерій Шупта

Місцевий підприємець. Досвід балотування незначний – у 2005 році намагався потрапити в міськраду від партії "Відродження". Нині балотується від політсили "Воля".

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Після реєстрації всіх кандидатів це вже остаточний їхній список.