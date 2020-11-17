22 листопада жителі Полтави вирішать, хто займатиме посаду мера міста в найближчі 5 років. На фінішну пряму в передвиборчій гонці вийшли Олександр Мамай ("За майбутнє") і Сергій Іващенко (Слуга народу”).

Підтримка Олександра Мамая склала близько 30% голосів, Сергія Іващенка – близько 17%. Таким чином, у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, що є необхідним для перемоги в усіх громадах, де проживає понад 75 тисяч населення. У матеріалі 24 каналу – читайте, що обіцяють кандидати в мери та яким бачать Полтаву у наступні 5 років.

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Судячи з результатів голосування, багато жителів Полтави ще не визначилися, кого з кандидатів другого туру підтримати. За голоси цих виборців триває боротьба. Традиційно під час виборів політики згадують про проблеми полтавців і обіцяють навести порядок в місті. Щоб виборці могли отримати більше інформації про кандидатів, "Центр спільних дій" представляє огляд передвиборчих обіцянок у найважливіших для громади сферах. Це освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, транспорт і дороги. Огляд дає уявлення про те, які з цих сфер не в пріоритеті лідерів перегонів за крісло мера, та які обіцянки є явно популістичними.

Законодавство не зобов'язує кандидатів на посаду мера публікувати окрему передвиборчу програму. Програма Сергія Іващенка опублікована, в той час як програма Олександра Мамая відсутня у відкритому доступі. Тому огляд його передвиборчих обіцянок базуватиметься на позиціях передвиборчої програми партії "За майбутнє", від якої він балотується.

Як мер впливає на місцеву політику?

Якість життя громади багато в чому залежить від міського голови, які має широкі повноваження для впливу на місцеву політику. Ці повноваження стосуються майже всіх сфер. Умовно найважливіші повноваження можна розділити на кілька груп – управлінські, бюджетні, контрольні, представницькі. Детальніше з повноваженнями мера можна ознайомитись на інфографіці.

На що впливає мер / Інфографіка Центру спільних дій

Передвиборчі обіцянки кандидатів на посаду мера Полтави

Викликає занепокоєння, що кандидати на посаду мера не мають в своїх програмах чіткого плану розвитку освіти і охорони здоров'я. Утім, в умовах пандемії COVID-19 від якості охорони здоров'я залежать життя українців. У програмі Сергія Іващенка ці сфери взагалі не згадуються. Олександр Мамай лише зазначає, що забезпечить лікарям і вчителям гідний рівень доходів і соціальний пакет. Проте ця обіцянка виглядає дуже загальною і фактично також не дає розуміння, як саме політик має намір розвивати охорону здоров'я та освіту. Крім того, в програмі партії "За майбутнє", від якої балотується Олександр Мамай, стверджується, що в Полтаві буде забезпечено медичне страхування коштом держави. Ця обіцянка виглядає дуже дивною. Адже місцева влада, і зокрема, мер міста не може впроваджувати медичне страхування або будь-які інші заходи від імені державної влади.

Кандидат від "Слуги народу" Сергій Іващенко / Фото сторінка політика на фейсбуку

Поза пріоритетами Сергія Іващенка також є сфера соціального захисту населення, яка, як і охорона здоров'я та освіта, не згадується в програмі політика. А ось Олександр Мамай окреслив основні пріоритети для себе. Це високі соціальні гарантії, гідний рівень життя пенсіонерів і ветеранів, а також підтримка і реабілітація воїнів АТО, зокрема і шляхом надання їм пільг на житло і щорічного медичного обслуговування. Проте програма, з якою Мамай йде до другого туру виборів, знову ж містить обіцянку, яка не є повноваженням мера. Це забезпечення мінімальної пенсії, яка перевищує фактичний прожитковий мінімум.

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А ось з житлово-комунальним господарством ситуація протилежна. Ця сфера не відображена в програмі Олександра Мамая і є в програмі Сергія Іващенка. Політик планує впроваджувати програму сортування сміття і публічний контроль за забрудненням, а також побудувати сучасний екологічний сміттєпереробний завод. Крім того, серед його пріоритетів аудит і модернізація інженерних мереж та спрощення підключення до них.

Єдиною з аналізованих сфер, про яку написали обидва кандидати на посаду мера, є транспорт. Сергій Іващенко основними завданнями для себе бачить забезпечення міста великогабаритним громадським транспортом, впровадження електронного квитка та програми "Екотранспорт" і розвиток велоінфраструктури. Також політик вважає, що необхідно навести порядок з паркуванням. Проте як саме це планується робити, не уточнює. А ось Олександр Мамай лише зазначає, що будуватиме сучасні транспортні мережі. Жодних подробиць щодо розвитку транспортної інфраструктури програма не містить.

Олександр Мамай – кандидат від "За Майбутнє" / Фото сторінка політика на фейсбуку

Про розвиток доріг в Полтаві обидва кандидати нічого не вказали. І це при тому, що близько 90% жителів міста частково або повністю незадоволені станом доріг.

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Для чого місту мери без плану дій?

Якість передвиборчих програм Сергія Іващенка та Олександра Мамая, які претендують на посаду мера Полтави, залишає бажати кращого. Сергій Іващенко взагалі не вказав, як збирається працювати з освітою, охороною здоров'я, соціальним захистом та дорожньою інфраструктурою. Олександра Мамая, судячи з програми, не дуже турбують стан доріг та житлово-комунального господарства в місті. До того ж деякі обіцянки, з якими політик йде на другий тур, взагалі не є повноваженнями місцевої влади, а значить не можуть бути реалізовані.

Водночас програми політиків, які переможуть на виборах міського голови та місцевої ради, мають лягти в основу стратегій і програм соціально-економічного розвитку міста. Від мера і місцевих депутатів залежить якість лікування в медзакладах, рівень освіти в школах, стан громадського транспорту в місті і багато інших питань. Тому перед тим, як поставити галочку у виборчому бюлетені, ознайомтеся з передвиборчими програмами кандидатів, їх зв'язками та попереднім політичним досвідом.

Авторка – Марія Квіцінська, аналітикиня Центру спільних дій, для видання ЗМІСТ